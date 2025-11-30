Lluís Costa: «Volvería a tomar la decisión de venirme al Canarias»

Como si estuviera viviendo la Navidad anticipada, Lluís Costa sonríe. El excanarista lo hace gracias al protagonismo que ha recuperado en las filas del Coviran Granada, y también por la llamada de la selección española.

¿Cuáles son sus sensaciones de estos últimos días? Primero con la llamada por parte de Chus Mateo y después con el debut.

Bueno, pues una alegría inmensa en el momento en el que recibes la llamada. Era algo que te lo iba comentando mucha gente, pero la verdad que no lo acabas de ver posible del todo. Pero cuando te llaman y ves que todo es real, pues sientes una alegría inmensa. Y el debut, imagínate. Hacerlo con victoria y encima con la suerte de que pudieran viajar a verme tanto familia como amigos hizo que se convirtiera en un día súper especial y que nunca olvidaré.

Hacía 12 años que no vestía estos colores. La última vez había sido con la Sub 20 en 2013, pero nunca con la absoluta. ¿Es como un sueño cumplido?

Así es, la Sub 20 fue la última. Fui también a la Sub 16 y a la Sub 17. Y ahora debutar con la absoluta es como cerrar el círculo; algo que no lo hubiera imaginado ni en mis mejores sueños cuando era pequeño. Poder cumplirlo la verdad que me ha hecho muy, muy feliz.

Ahora le toca debutar en suelo español. No lo hace en su casa, pero sí en un lugar muy familiar y donde se ganó el cariño de todos. ¿Qué recibimiento espera?

Supongo que un poco como todos. Creo que la gente tiene muchas ganas de ver a la selección porque ver al equipo nacional en casa es especial. Espero un recibimiento muy bonito.

¿Qué tal las sensaciones con Chus Mateo?

Muy bien. Nos da muchísima confianza, y en pocos días ha conseguido que tengamos ya una idea de la manera en la que que quiere jugar. Creo que no han podido elegir mejor seleccionador para este nuevo ciclo.

Una vez dentro, ¿se imagina ya jugando el resto de las ventanas, o es muy pronto para visualizarlo?

Ni lo pienso. Ahora me centro en disfrutar de esto, y disfrutar del momento, porque es muy difícil que sucedan estas cosas. Ya se verá en el futuro si puedo repetir, pero ahora me centro en disfrutarlo al máximo y no quiero perder el tiempo pensando en estas cosas.

Debuta con la absoluta ya en plena madurez. Pasa a ser de los más jóvenes en el CBCanarias a uno de los más veteranos dentro de la selección...

Sí, al final tengo 32, y es verdad que en el Canarias me sentía joven. Es una de las cosas malas de haberme ido [se ríe]. Es verdad que la edad pasa para todo el mundo, pero ahora mismo me siento muy bien nivel físico, no he tenido ninguna lesión grave, toco madera, y espero que siga así.

¿Cómo ve a esos jóvenes que se están tratando de hacer un hueco en la selección?

Sí. Tenemos la suerte de poseer una cantera muy buena y que cada verano, en las selecciones inferiores, se cuelga varias medallas. Por eso pienso que hay que confiar en esta gente y darle una oportunidad. Quizá lo malo es por la generación de la que venimos, que era extremadamente buena, aunque la que está por llegar también es muy prometedora.

¿Se puede decir que en estas últimas semanas Lluís Costa le ha cambiado la cara al Granada, y también que el Granada le ha cambiado la cara a Lluís Costa?

Sí, hace dos meses, antes de salir del Canarias, era totalmente impensable que me sucediera esto. Es un paso que tenía que hacer ya que este año no estaba jugando absolutamente nada, y creo que el Granada, tanto en esta etapa como en la primera, me ha cambiado totalmente mi carrera e incluso mi vida. La verdad que estoy súper feliz de que a los dos, de la mano, nos vaya muy bien.

Entiendo que para usted era necesario ese cambio de aires...

Sí, el año pasado jugaba algún minuto y tenía participación en algunos partidos, pero esta temporada se veía que no se contaba conmigo, por lo que lo mejor era salir; poder disfrutar del baloncesto ya que el año pasado no lo acabé de hacer del todo.

Analizando la situación del Canarias, con Jaime recuperado y la llegada de Van Beck, más Marce y Bruno, e incluso el fichaje de Bordón... ¿No era lo lógico que esta salida se hubiera producido en pretemporada?

Bueno, las cosas suceden como suceden, y la verdad que no esperaba jugar tan pocos minutos. Pensaba que, en equipo como el Canarias, con muchos jugadores de una edad avanzaba y con doble competición, podía haber minutos para todos... Esperaba jugar un poquito más, pero no fue lo que sucedió y por eso busqué la salida.

Ahora con perspectiva, no quiero calificarlo como un error, pero ¿quizá la de venir no fue la decisión más acertada?

No, para nada, no estoy de acuerdo en esto porque sin ir más lejos mira dónde estoy ahora mismo, en la selección. Es un año y algo en el que he aprendido muchísimo, tanto de los dos bases que tenía al lado, como de cada uno de los demás jugadores. He vivido experiencias que de pequeño nunca habría imaginado, como la Copa del Rey, la Supercopa, playoff … Estoy súper contento de la decisión que tomé, y volvería a tomar la misma, sabiendo cómo ha ido.

Lluís Costa firma una pelota tras el entrenamiento de España en el Santiago Martín. / FEB

Dentro de ese privilegio de empaparse de lo que le rodea el maestro de los maestros supongo que ha sido Huertas...

Sí, por algo es el MVP de la Liga. Es un jugador del que puedes aprender muchísimo en cada momento que estás con él, desde que llegas al pabellón hasta que te vas, en los viajes... Es una persona súper humilde de la cual me podía empapar de todo lo que lo que hacía. Ha sido una gran suerte y siempre voy a presumir de haber jugado con Marcelinho Huertas.

Al margen de esas master class del brasileño, ¿qué se ha llevado de este año y pico de aquí?

Esas vivencias que de pequeño en ningún momento imaginaba poder vivirlas, como la Copa, la Final Four de la Champions League, la Supercopa... Son experiencias con las que me quedaré para toda la vida. Me lo pasé muy bien dentro de un equipo de 10. Con esto es con lo que me quedo.

¿Le ha dado tiempo a echar algo de menos de Tenerife?

Todavía no, aunque es verdad que el frío en Granada aprieta. Miro de reojo la temperatura y la verdad sí la Isla sí se echa de menos ahora.

¿Es difícil hacerse hueco dentro de un grupo tan hecho como el del Canarias y además en un entramado táctico tan complejo como el de Txus Vidorreta?

Es verdad que es gente que lleva muchísimos años ya juntos y también un equipo de mucha exigencia. Eso te obliga a estar al 110% y adaptarte por completo a su estilo para poder hacerte un hueco; y aún así no es fácil del todo. Pero esa exigencia es algo normal, porque el Canarias lleva haciendo las cosas tan bien en estos últimos años que el que venga tiene que estar al mismo nivel o incluso superior... Cuando tuve la oportunidad de jugar, creo que aporte bastante al grupo, esa es otra de las cosas con las que me quedo.