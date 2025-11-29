Jaime Fernández se lesiona en la ventana FIBA

La ventana FIBA que se está disputando en este último fin de semana de noviembre ha dejado un damnificado para el CB Canarias: Jaime Fernández. El escolta madrileño sintió el jueves, durante el partido que España disputó contra Dinamarca, molestias en el muslo derecho que le acabarán dejando fuera de combate un tiempo.

Ante ese problema físico, el cuerpo técnico de la selección española decidió que Fernández no jugará los minutos finales del primer choque clasificadores para la Copa del Mundo 2027. Este viernes, a su llegada a la Isla, el exterior aurinegro fue sometido a una resonancia magnética que confirmó la "lesión muscular en el muslo derecho", según la nota hecha pública por la Federación Española de Baloncesto.

Por lo tanto, Fernández será baja en el partido de este domingo contra Georgia, a celebrar en el Santiago Martín a partir de las 18:45 horas. "Es una pena porque Jaime tenía mucha ilusión de jugar ante su gente", señalaba este sábado el seleccionador Chus Mateo, que por contra no quiso concretar el tiempo en el que estará de baja el jugador.

En caso de que existiera una rotura muscular, todo apunta a que Fernández podría perderse algún partido con el CB Canarias, que el domingo 7 de diciembre recibirá al Real Madrid.