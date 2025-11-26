Laguna Tenerife: continuidad para pasar a ser uno más de la casa

El arte de dar con un bloque que perdure en el tiempo. El CB Canarias puede presumir de haber realizado, en estos últimos años, un número muy bajo de retoques en su plantilla. Cantidad de variaciones en cifras muy inferiores a la media del resto de la Liga Endesa. Se explica por ello, que gran parte del bloque que aterrizó en la Isla entre los veranos de 2019 –cuando solo sobrevivió Tomazs Gielo respecto a la anterior campaña– y 2020 todavía vista hoy en día de aurinegro dentro de un roster en el que incluso han regresado otros profesionales –caso de Aaron Doornekamp y Tim Abromaitis– que ya habían vivido una primera etapa a las órdenes de Txus Vidorreta, el técnico que es la imagen superlativa de esa continuidad que profesa el conjunto canarista.

Según recoge el portal oficial de la ACB, los seis jugadores del CB Canarias que más partidos han disputado en la historia del club en la élite –de un total de 740 repartidos en algo más de 20 campañas– pertenecen al actual plantel de La Laguna Tenerife 25/26. Un ránking que lidera Abromaitis con 252 encuentros, seguido por los 222 de Doornekamp, mientras que Marce Huertas y Gio Shermadini, con 218 y 210 choques respectivamente, también superan la barrera de las dos centenas. En camino de rebasarla también está Bruno Fitipaldo (191), mientras que Fran Guerra cierra el círculo tras llegar a 183 y superar los 182 de Nico Richotti. Un ejemplo de estabilidad al que también se agarra Joan Sastre (141) y que igualmente encarnó hasta hace dos temporadas Sasu Salin (163).

Esta especie de raigambre que se vive ahora dentro del conjunto canarista ya llama la atención por sí sola, pero es que todavía adquiere mayor relevancia si se comparara con el resto de equipos que militan en la actual Liga Endesa 25/26. Uno de los casos más parecidos lo podría encarnar el actual Basket Girona, cuyos tres jugadores con más batallas dentro del club se encuentran a las órdenes de Moncho Fernández en el presente curso. Son Fjellerup, Susinskas y Martínez. Pero con una importante salvedad, ninguno de ellos alcanza los 100 partidos: 91, 72 y 67 respectivamente.

En un escenario muy similar aparece el Coviran Granada, que coloca a cuatro de los jugadores de su plantilla 25/26 dentro del Top 5 de veteranos: Tomás, Costa, Rousselle y Valtonen. Aunque como ocurre con el Girona, ninguno llega a las tres cifras. El máximo –Tomás–, 90.

Recurriendo a conjuntos con más recorrido –ya sea dentro de un lapso de tiempo mayor, o con más continuidad en los últimos tiempos–, el modelo canarista tampoco tiene parangón. Así, ni el Andorra (495 partidos), ni el Breogán (938), ni el Bilbao (701) meten a ninguno de sus actuales jugadores en el top 6 de partidos. En el Murcia (952) solo Cate es sexto, mientras que en el Unicaja (1.352) Alberto Díaz (339) es el único que asoma la cabeza en este particular ránking.