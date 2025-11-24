Las ventanas de color aurinegro: así ha llegado el Canarias a los parones FIBA de noviembre

Abierto el periodo de ventana FIBA, la competición se detiene para La Laguna Tenerife. No en la NBA y la NCAA (la liga universitaria americana, que ya le quita jugadores a la ACB) y tampoco esta vez en Euroliga, cuyo calendario no se ha ajustado para facilitar la concurrencia de los jugadores que participan en la competición a la convocatoria internacional. De esta manera, el Canarias llega al primer parón por selecciones tras su visita al Casademont Zaragoza el pasado domingo y con la vista puesta en el duelo contra el Real Madrid del domingo 7 de diciembre (12:00), el primero tras el regreso a la competición de clubes.

El camino recorrido hasta ahora en la 25/26 bien podría considerarse, como mínimo, de notable alto para la entidad canarista. El cuadro aurinegro ha salido victorioso en diez de sus 12 compromisos disputados entre Liga Endesa y Basketball Champions League. En la esfera continental, de hecho, la escuadra dirigida por Txus Vidorreta solo conoce la victoria: cuatro triunfos en otros tantos partidos para un escenario de clasificación virtual como primero de grupo al Round of 16, la segunda fase de la BCL. En Liga, seis alegrías y solo dos tropiezos: ambos a domicilio frente a dos equipos de Euroliga (Valencia Basket y Baskonia). El equipo lagunero es quinto en la tabla (6-2) con el mismo balance que Joventut de Badalona y Ucam Murcia. El último, uno de los equipos que ha que ha cedido este inicio de campaña al empuje canarista. Solo Real Madrid, segundo, y Valencia, primero, mejoran los números del combinado tinerfeño.

La última ventana, un calco

Echando la vista atrás, seis han sido las ventanas FIBA que se han celebrado en noviembre desde que la organización modificó sus calendarios (el cambio se aprobó en 2014 pero no entró en vigor hasta 2017) para que el Mundial de Baloncesto no coincidiera con el de fútbol y, de paso, que se jugasen partidos de selecciones en medio de la temporada de los clubes. En noviembre de 2019 y de 2023 no hubo parones al haberse celebrado apenas unos meses antes los Mundiales de China (que ganó España) y Filipinas, Japón e Indonesia.

A la última ventana, la de noviembre de 2024, La Laguna Tenerife llegó, curiosamente, con unos números idénticos a los de esta campaña: un balance de 10-2 con exactamente el mismo reparto de partidos entre competición doméstica y europea. Ocho duelos en Liga, con seis victorias y dos derrotas, y cuatro en Champions con pleno de triunfos. El Canarias se marchó al descanso tumbando al Baxi Manresa por 94-86. A la vuelta, triunfo de mucho mérito contra el Unicaja de Málaga por 84-81.

El mejor parcial

En la otra punta de los antecedentes está el espacio de noviembre de 2017. A la primera edición de las ventanas de noviembre, el entonces Iberostar Tenerife se marchó con un balance de 9-6. En la Liga Endesa, el parcial era de 4-5 (por el 5-1 en BCL) porque el conjunto dirigido por Nenad Markovic se fue al parón con cuatro derrotas consecutivas. El impás, de hecho, lo aprovechó la entidad para cambiar de entrenador, incorporando a Fotis Katsikaris. El relevo reactivó al equipo, que enlazó tres triunfos seguidos, uno de ellos a domicilio contra el Barça y otro en casa ante el Unicaja.

En el análisis del resto de campañas sobresale especialmente el 11-1 en Liga con el que La Laguna Tenerife se fue al descanso finales de noviembre en la 20/21. De la felicidad del 89-95 en La Fonteta contra el Valencia Basket justo antes de parar a la paliza en casa contra el Obradoiro a la vuelta (107-62). Con tres partidos de la Champions (2-1), el balance entonces era de 13-2. El mejor en el recuento.

La agenda aurinegra

Hasta siete jugadores de La Laguna Tenerife se incorporan estos días a sus respectivas selecciones para disputar compromisos en la ventana FIBA que arrancó ayer. Es el caso de Jaime Fernández y Fran Guerra, que ya están en la concentración de España en Guadalajara, de Gio Shermadini, con Georgia, Thomas Scrubb (Canadá), Wesley Van Beck (Azerbaiyán), Kostas Kostadinov (Bulgaria) y Dylan Bordón (Argentina).

En el caso de Jaime, Fran, Gio, Thomas y Dylan, lo hacen para disputar partidos correspondientes a los clasificatorios europeos y americanos de cara a la Copa del Mundo de 2027 ; mientras que los encuentros de Kostas y Wes pertenecen al preclasificatorio para el Eurobasket de 2029.

Fran Guerra y Jaime Fernández junto al excanarista Lluís Costa. / FEB

La España de Fran y Jaime

El calendario de España, con Jaime y Fran de por medio, arrancará el jueves en Farum para visitar a Dinamarca, en un duelo programado para las 17:30, para luego jugar el domingo, en casa, en el Santiago Martín, a partir de las 18:45, ante la Georgia de Gio Shermadini. Será la última comparecencia oficial de Gio con su selección. El pívot aurinegro tendrá antes, el jueves 27, otro compromiso. En Tbillisi ante Ucrania.

La Bulgaria de Kostadinov solo jugará un partido, el jueves frente a Armenia. Bordón, con Argentina, podría participar en los dos duelos contra Cuba, siempre a última hora de las noches del jueves y el lunes. Van Beck debutará con Azerbaiyán frente a Macedonia, el jueves, y Luxemburgo, el domingo. Scrubb defenderá los colores de Canadá en un doble compromiso contra Bahamas (madrugadas del sábado y del próximo martes), por lo que será el último en reincorporarse a la disciplina aurinegra.