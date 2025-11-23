El Canarias tiene paciencia para salir airoso en Zaragoza (76-84)

Tablas para no venirse nunca abajo y sumar a domicilio en Liga Endesa casi mes y medio después tras tumbar al Casademot Zaragoza (76-84). Durante más de 36 minutos La Laguna Tenerife llevó la delantera en el Príncipe Felipe, y cuando estuvo por debajo en el marcador nunca fue por más de un punto. Sin embargo, el cuadro de Txus Vidorreta no apretó lo suficiente como para sentenciar antes de tiempo, por lo que tuvo que sufrir hasta el epílogo. Situación de apuro, pero también más que familiar para el plantel aurinegro, al que no le temblaron las piernas para acabar llevándose finalmente el triunfo.

El sexto éxito de la campaña -y el séptimo seguido en Zaragoza- en Liga Endesa se labró por la paciencia de los canaristas, que sin hacer un duelo soberbio sí ahuyentaron cualquier tipo de duda cada vez que su rival amagaba con invertir las tornas. Un saber estar escenificado especialmente por Jaime Fernández, que apareció en los momentos más calientes para acabar con 16 puntos. Destacó igualmente Fran Guerra, autor de seis tantos y varias acciones defensivas de mérito en el tramo final del choque.

El problema del rebote

Al margen de acabar con cinco jugadores en dobles dígitos de anotación, en lo colectivo, el Canarias sobrevivió en la primera parte de sus aciertos en el tiro de tres (7/10), pese a que tras el descanso reeditó los guarismos desastrosos que dejó en Vitoria y en Valencia. Esta vez 3/13. Además, tuvo que lidiar la escuadra aurinegra con la enorme vía de agua que se le generó para cerrar su rebote, hasta el punto de que el Zaragoza dispuso de hasta 21 segundas opciones con las que fabricó 14 puntos adicionales. Pero entre el saber estar para sacarle rédito a sus aciertos en juego, y su solvencia cuando le tocó ir a los libres (15/17 tras el intermedio), La Laguna Tenerife salió airoso de una de sus pistas preferidas.

Pese al 0-5 inicial tras encontrar sendas situaciones de ventaja, el Canarias sufrió un tanto atrás, con Yusta bien atado por Sastre, pero con Spissu enseñando las costuras de Huertas (6-5). Esa situación la solventó el cuadro aurinegro con un par de minutos sublimes de Aaron Doornekamp. El canadiense estuvo muy intenso detrás (robo y tapón), y aún más atinado delante, con tres canastas consecutivas – dos de ellas triples- casi desde la misma posición de la pista (6-13).

Primer bache

Ahí el Zaragoza encontró a Yusta en diversas situaciones (casi siempre cerca del aro) y también a Soriano (14-17), si bien el Canarias mantuvo el equilibrio gracias a un triple de Van Beck (14-21). Situación ventajosa que, sin embargo, se esfumó en un bache que duró casi cuatro minutos.

Primero encajando un triple para cerrar el acto inicial; luego, para arrancar el segundo cuarto, con un par de malas acciones ofensivas (pérdida y tapón) y la incapacidad de frenar a Soriano; y a continuación atragantándose con la zona 3-2 cambiante de los locales.

Con Huertas errando los tiros que habitualmente convierte, la sequía del Canarias acabó con dos balones interiores a Shermadini (22-25), aunque el georgiano añadió a continuación otro par de acciones deficientes (25-25). Sin estar nada fluido en la parcela ofensiva y cada vez más cargado de faltas (ya estaban con dos Van Beck, Doornekamp y Guerra), fue el triple la solución momentánea para los problemas de los isleños.

Acierto exterior

Desde el arco anotaron Giedraitis, Fitipaldo y de nuevo Rokas para el 29-34. Gracias a su 7/10 en el tiro de tres el cuadro de Vidorreta compensaba sus quebraderos de cabeza para cerrar su propio rebote (ocho en cuarto y medio, y 10 al descanso) y, por encima de todo, la cantidad de faltas cobradas por los locales con el añadido de ir en innumerables ocasiones al 4.60. Hasta 19 libres tuvieron los maños (frente al 3/4 de los laguneros) en los dos primeros periodos, con un 8/10 de un Yusta imparable cada vez que decidía ir hacia dentro (34-36).

De nuevo algo colapsado con la zona 3-2 local, La Laguna Tenerife encontró dos válvulas de escape para llegar en positivo al intermedio: otro par de acciones interiores de Shermadini, y el regreso de los desequilibrantes 1x1 de Jaime Fernández, autor de seis puntos seguidos para el 37-44.

Shermadini trata de anotar nate la defensa del Zaragoza. / Agencia LOF

Renta que, en cierta medida, podía dar por buena el conjunto de Vidorreta a pesar de ser evidentes no pocas deficiencias en ambos lados de la pista. Delante, su falta de fluidez para atacar con mayor solvencia (sobre todo la zona), así como la ausencia de acierto en los tiros de Huertas (1/5). Y detrás, ser mucho más sólido en el 1x1 y evitar las segundas opciones de su oponente.

Ese último arreón aurinegro previo al descanso tuvo continuidad, ya en el tercer cuarto, con un triple de Sastre y un mate de Shermadini (39-49). Pero esa sensación de que el Canarias podía poner tierra de por medio desapareció con varias pérdidas seguidas (hasta cinco en el tercer cuarto), alguna innecesaria (44-49).

Y aunque Huertas lideró otro pequeño estirón para el 44-53, La Laguna Tenerife volvió a entrar en barrena. Bache mayúsculo por sus fallos en tiros liberados y por el aumento del número de pérdidas que permitieron correr al Zaragoza. Escenario a campo abierto con el que los locales golpearon con un parcial de 10-0 para volver a recobrar la delantera (54-53).

Aparición de Huertas

Situación delicada por sensaciones y jugarse a lo que querían los rojillos. Pero de ese escenario se zafaron los laguneros comandados por Huertas, autor de una canasta, un libre y una asistencia para el triple de Giedriatis (54-59). Alivio menor para al menos llegar en franquicia al acto final (57-61) tras dos libres finales de Fernández.

Huertas lanza a canasta ante la oposición de Bell-Haynes / Agencia LOF

Pero como en episodios anteriores el Canarias careció de continuidad reeditando errores previos: espesura en ataque, pérdidas y problemas para cerrar su rebote. Con un triple de Bell-Haynes y ya en bonus tras apenas dos minutos el cuadro lagunero se vio solo uno arriba (62-63), y con la sensación de que el fuego con el que llevaba un rato jugando cada vez quemaba más.

En su enésimo diente de sierra en el que se movió durante el choque, la responsabilidad la asumieron esta vez Fernández y Guerra para dar aire al cuadro lagunero (64-70). Esa nueva aparición sí tuvo esta vez continuidad por parte canarista, primero con dos libres de Sastre, luego un triple de Huertas y también un 2+1 de un Fran Guerra que además fue un valladar en defensa (68-79 a 1'47'' del final).

Ya sofocada la última intentona de los locales, y pese a sufrir ante la presión final de su rival, el Canarias logró que el tiempo se consumiera poco a poco para acabar sumando su sexta victoria en ocho jornadas y seguir agarrado a la parte alta de la tabla,