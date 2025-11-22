Los errores groseros que Vidorreta no quiere repetir

Una primera parte en la que compitió de manera notable y sendas segundas mitades en las que fue superado por completo por su adversario. Ese es el patrón que puede resumir las dos últimas salidas ligueras de La Laguna Tenerife, contra el Baskonia y el Valencia, y que se saldaron con derrota tanto en el Buesa como en el Roig Arena. Únicos tropiezos de los aurinegros desde que arrancó la ACB 25/26 y que para su técnico tienen «en común» dos factores claves: los malos porcentajes en el tiro de tres e, igualmente, las pobres prestaciones defensivas de los suyos. «Errores groseros» tal y como los ha calificado el de Indautxu. Déficit que el preparador canarista espera no se repitan mañana domingo en Zaragoza.

En común.

Condicionantes «comunes» que resultaron claves en los tropiezos de los suyos y en los que el preparador canarista analizó con profundidad. El primero de ellos la polaridad en el tiro exterior. «Hemos fallado todos los tiros abiertos prácticamente en esos segundos 20 minutos, tanto en Vitoria como en Valencia. Y especialmente en Valencia, donde pasamos de un 9/16 en tiros de tres en los primeros 20 minutos, a un 3/19 en la segunda parte», consideró el técnico del club isleño, sabedor de que el margen de error en este tipo de choques es mucho menor que en otro tipo de duelos. En el Buesa, la hoja de servicios desde el 6,75 en los dos cuartos finales fue de 2/15.

«Está claro que para batir a equipos que tienen más físico, más profundidad de banquillo y que en definitiva son mejores que tú, tienes que estar acertado en las situaciones cómodas», analizó Vidorreta, que profundizó todavía más en el debe canarista desde el arco: «Es que en tiros sin puntear del rival, en Vitoria hicimos 1/12 y en Valencia 0/6». «Son lanzamientos que no vas a tener que meter todos, pero sí que se estima que debes tener al menos un 50 por ciento de efectividad, para que al final equipos como el nuestro acabe teniendo un 40 por ciento en total», especificó al respecto.

La otra vía de agua.

Para Vidorreta «no es menos importante» la otra vía de agua reciente de los suyos, la que tiene que ver con el trabajo en su lado de la cancha. «A nivel defensivo cometimos errores groseros en ambos partidos», dijo de forma clara. «En el caso del encuentro contra el Baskonia, ocurrió en nuestro balance defensivo, incluso por precipitación a la hora de ir al rebote de ataque, lo que les permitió a ellos correr», especificó sobre la derrota en el Buesa, si bien el duelo del Roig Arena le dejó aún con peores sensaciones. «Es que en el caso del Valencia no necesitaron correr. Nuestra defensa, a nivel de uno contra uno, y que ya había empezado a tener problemas en el segundo cuarto, fue un desastre», expresó.

«El Valencia no necesitó correr para ganarnos con autoridad durante los segundos 20 minutos», reiteró el preparador del cuadro tinerfeño, para repetir que los «fallos en el tiro de tres y esos errores en la defensa, principalmente del uno contra uno, condicionaron completamente el desarrollo del partido». «Y a pesar de eso, a falta de seis minutos estábamos cinco abajo; estuvimos ahí. Y eso es lo que más rabia te da, porque seguramente, a nada que hubiéramos mejorado un poco en ambos aspectos, habríamos tenido opciones de triunfo», se lamentaba el preparador canarista, que descubrió que durante esta semana larga de entrenamientos ha insistido, especialmente, en «mejorar en las situaciones de uno contra uno».

Busca el equilibrio.

Ese propósito de enmienda deberá ponerlo en práctica el Canarias mañana en su visita al Casademont Zaragoza. «Desde luego, si tenemos el acierto de esas segundas partes será un duelo de anotación corta, al menos por nuestra parte», respondió con una sonrisa el preparador aurinegro al ser cuestionado por si veía capaz al Canarias de hurgar en la herida de un rival que encaja hasta la fecha más de 91,5 puntos de media. «Esperemos que suceda al contrario y tengamos un equilibrio a lo largo de todo el partido para acercarnos a nuestro rendimiento ofensivo de la primera parte en Valencia», añadió.

Un rival herido.

Sabe Vidorreta que el Zaragoza es un equipo que gusta «arriesgar en sus tiros» a lo largo de los partidos, por lo que el nivel de concentración del Canarias debe ser alto, más aún frente a un rival «herido» tras haber perdido cinco de sus últimos seis duelos en la Liga Endesa. «Están haciendo una buena competición europea, pero en ACB solo han ganado dos partidos y están en medio de una racha de derrotas, lo cual los hace todavía más peligrosos», señala el técnico aurinegro sobre el conjunto preparado por Jesús Ramírez, formado por «jugadores claramente reconocibles y de gran calidad». «Creo que es un equipo completo, largo, bien armado, pero que seguramente también está pagando alguna derrota inesperada, como la sufrida ante el Breogán», señala Vidorreta sobre un tropiezo que, junto a los sufridos contra el Real Madrid y el Unicaja», hará estar al cuadro maño «muy focalizado en sacar este partido adelante antes de las ventanas». n

«Me ilusiona ver a Fran y a Jaime con la selección» Se congratuló ayer Txus Vidorreta de que el Canarias tenga «muchos jugadores en selecciones nacionales» para esta próxima ventana, y no pudo esconder que le hacía «especial ilusión volver a encontrar a jugadores como Fran [Guerra] y a Jaime [Fernández] en la selección española». «Tanto en el caso de Jaime, después de recuperarse de su lesión, como el de Fran, que también pasó muchos meses fuera de las canchas, lo que le impidió luchar por estar en la última competición de verano con España. Por lo tanto, en ambos casos estoy muy contento de que Chus Mateo les haya llamado y solo puedo desearles lo mejor tanto a nivel competitivo como a nivel personal», expresó de sus dos internacionales. También se mostró contento el técnico canarista de que el partido del día 30 contra Georgia se juegue en el Santiago Martín, por lo que Guerra, Fernández y Shermadini se ahorrarán luego un desplazamiento kilométrico. «Sí, eso es una buena noticia porque ese viaje largo ya lo habrán hecho justo antes. Tener un partido en el se vayan a enfrentar Fran y Gio aquí en el Santiago Martín no deja de ser una noticia curiosa cuando llevamos viéndoles tantos años jugando juntos», añadió el bilbaíno.