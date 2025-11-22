El CB Canarias busca un particular liderato en el Príncipe Felipe

Al margen de haber convertido el Santiago Martín en un fortín donde tropieza en contadas ocasiones, La Laguna Tenerife también ha hecho de algunas de las canchas que visita en esta nueva etapa en la Liga ACB casi un seguro de vida para añadir triunfos a su particular casillero. El cuadro aurinegro ha ganado a domicilio a cada uno de los 25 conjuntos con los que se ha medido desde su regreso a la élite en la 12/13. Pero es que en varias de sus pistas parece tener puesta una equis bien marcada.

El Gran Canaria Arena es una de estas canchas fetiche, al igual que el Poliesportiu D'Andorra, así como Miribilla en Bilbao y el Fontes do Sar de Santiago. En esa lista también aparece el siguiente destino del CB Canarias, el Príncipe Felipe de Zaragoza. Una pabellón que en esta jornada se podría convertir en líder dentro de una particular clasificación del club isleño.

El buen hacer en Andorra

Con la lograda en su primera salida del curso, el CB Canarias ya acumula siete victorias consecutivas en el Principado de Andorra, donde no pierde desde el 29 de octubre de 2017, en uno de los peores encuentros en ataque que se le recuerdan al cuadro isleño: 58-48. Desde entonces, ni un solo tropiezo, incluyendo un partido (en la última jornada de la 21/22) que mandó a los andorranos a la LEB.

En total, son ocho los triunfos canaristas en las visitas a Andorra. Los mismos que los logrados a domicilio contra el Obradoiro, el Bilbao y el Zaragoza. Por ello, en caso de imponerse este domingo en suelo maño, el Príncipe Felipe se convertirá en la cancha favorita del cuadro aurinegro con un total de nueve resultados positivos.

Facilidad anotadora

De ellos, siete serían de forma consecutiva, toda vez que con este núcleo duro en su plantilla y cuerpo técnico el conjunto lagunero siempre ha salido airoso de sus visitas a Zaragoza. Y es que después de cuatro derrotas seguidas (entre la 15/16 y la 18/19, con una última derrota el 12 de noviembre de 2017, por 89-77), el Canarias siempre ha pescado fuera ante el Casademont. Lo ha hecho, además con varias exhibiciones ofensivas, hasta el punto de que pese al discreto 62-77 de la 21/22, la media anotadora de los isleños en esta serie es de 94,17 puntos por encuentro. Para el recuerdo, el 99-111 de la 19/20 con una actuación memorable de Marcelinho Huertas.

Al margen de estas dos series abiertas en sus pistas preferidas, el CB Canarias está en disposición, a lo largo de esta Liga Endesa 25/26, de aumentar su racha en otras canchas. Son las del Bilbao, el Gran Canaria, el Granada y el Girona, donde el cuadro de Txus Vidorreta ha vencido en sus tres últimas visitas.

En el lado opuesto de esta hipotética tabla, dos visitas que pese a ser fijas y en ocasiones hasta múltiples en un mismo curso, se le están resistiendo a los isleños: la del Real Madrid y la del Valencia, con solo un triunfo en cada una de ellas. En la primera el Canarias venció en la 12/13, mientras que con el cuadro taronja como local el equipo lagunero solo salió airoso hace exactamente cinco años (88-95). Hace dos jornadas volvió a tropezar, por lo que para repetir lo más normal es que deberá esperar al menos un curso más.