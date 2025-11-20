Zaragoza-Canarias, el verdadero clásico

En sus inicios, la Liga ACB no era como se conoce ahora. Por poner un ejemplo, cuando se creó la competición en la temporada 1983/84, con el CB Canarias como uno de los participantes, los 16 equipos fundadores quedaron repartidos en dos grupos, el par y el impar. De ahí, en función de las posiciones, unos accedían a una segunda fase para luchar por el título y otros se cruzaban en otra para evitar el descenso. Ese formato predominó en la década de los 80, incluso con una ampliación de conjuntos –24 a partir de la 88/89–. Fue en la campaña 91/92 cuando se suprimieron las divisiones y se formó un único grupo. En la 93/94, con el Canarias alejado de la élite –bajó en la 90/91 y subió en la 12/13–, ya fue una Liga de 20 y se fue pareciendo más a la que se ha consolidado en los últimos años.

El sistema original impidió, entre otras cosas, que los aurinegros coincidieran siempre con los rivales fijos de esa categoría, es decir, los grandes, Real Madrid, Barcelona, Joventut... Solo lo hizo con el Zaragoza –en realidad, el actual club se fundó en 2002 para coger el relevo del histórico CAI, que desapareció en 1996 por deudas–. Nunca se produjo un desencuentro con los aragoneses, un adversario con el que el Canarias volvió a convivir en la Liga Endesa gracias a su ascenso en el curso 12/13. Desde entonces han compartido el mismo espacio. O lo que es lo mismo, el Zaragoza es el único equipo al que se ha enfrentado siempre el Canarias en todas sus participaciones en ACB. Este domingo, estos dos clubes abrirán su vigésimo cuarto capítulo dentro de este entorno, casi todos de Liga regular pero también de playoff por el título (83/84 y 87/88) y por clasificaciones intermedias (89/90). Será en el pabellón Príncipe Felipe.

El balance como visitante de los aurinegros es de 15 derrotas y ocho triunfos. Los resultados positivos se concentran en época moderna en la élite. De hecho, no ganaron en Zaragoza un partido de Liga ACB hasta su duodécimo intento.

Sinónimo de derrota en los 80

Al principio, viajar a la capital aragonesa era sinónimo de derrota. Ni con la generación de Carmelo Cabrera, Salva Díez, Carmelo Cabrera, Mike Harper o Eddie Phillips hubo manera. Los Fernando y Pepe Arcega, Indio Díaz, Raúl Capablo, José Luis Llorente, Claude Riley y compañía se salían siempre con la suya, al menos en su casa.

No fueron suficientes actuaciones como las de Phillips (35 puntos) en la 86/87 o Kurt Nimphius en la 88/89(33). El acierto colectivo zaragozano estaba siempre en otro nivel. Tanto, que llegó a poner el listón muy alto con anotaciones de 129, 120 o 117. Así, imposible.

Al duodécimo intento

La racha se rompió el 20 de octubre de 2013. Ese día, el Canarias vivió algo nuevo al vencer en la cancha zaragozana, un 60-66 para abrir camino. Los de Alejandro Martínez, con Saúl Blanco y Blagota Sekulic liderando el apartado anotado (13 y 12), y con Nico Richotti entre los titulares, empezaron a compensaron los reveses sufridos en años anteriores. Los tinerfeños quitaron el tapón y repitieron en la temporada posterior.

Pero el equipo rojo recuperó su dominio en los cuatro partidos siguientes, dos con Vidorreta, uno con Markovic y el último con el actual técnico aurinegro en el banquillo visitante. Y cuando parecía que Zaragoza se le iba a volver a atragantar al Canarias, empezó la mejor racha en el pabellón Príncipe Felipe, consistente en seis victorias consecutivas, todas las posibles desde la lograda en la temporada 19/20, un 99-111 en el que el MVP lagunero fue Santi Yusta, ahora jugador del Casademont.

Con La Laguna Tenerife situado en el cuarto puesto, después de siete jornadas celebradas, y el Zaragoza en el antepenúltimo, el equipo entrenado por Vidorreta intentará ampliar a siete el número de triunfos seguidos conquistados sobre el parqué zaragozano.

TODOS LOS ZARAGOZA-CANARIAS DE ACB

TEMP. RES. ENT. CBC MÁXIMO ANOTADOR CBC

83/84 97-85 G. Trevett Walter Szczerbiak (24)

84/85 99-89 G. Trevett Pete Budko (25)

86/87 102-83 Hdz. Rizo Eddie Phillips (32)

86/87 94-92 Hdz. Rizo Eddie Philips (35)

87/88 120-92 Hdz. Rizo Kenny Perry (30)

87/88 104-90 Hdz. Rizo Germán González (27)

88/89 117-87 Hdz. Rizo Kurt Nimphius (33)

89/90 129-82 J. Ventura Germán y Stivrins (16)

89/90 98-82 J. Ventura Alex Stivrins (26)

90/91 91-55 J. Ventura Germán González (20)

12/13 81-67 A. Martínez Donaldson y Sekukic (12)

13/14 60-66 A. Martínez Saúl Blanco (13)

14/15 72-83 A. Martínez Luke Sikma (16)

15/16 78-65 Vidorreta Javier Beirán (13)

16/17 71-59 Vidorreta Aaron Doornekamp (15)

17/18 89-77 Markovic Mateuz Ponitka (22)

18/19 102-93 Vidorreta Colton Iverson (18)

19/20 99-111 Vidorreta Santi Yusta (27)

20/21 60-91 Vidorreta Gio Shermadini (20)

21/22 62-77 Vidorreta Gio Shermadini (22)

22/23 83-87 Vidorreta Gio Shermadini (21)

23/24 100-106 Vidorreta Bruno Fitipaldo (26)

24/25 89-93 Vidorreta David Kramer (23)