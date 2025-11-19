Zaragoza-La Laguna Tenerife: duelo entre los equipos con los dos mejores jugadores de la Liga Endesa

Casademont Zaragoza y La Laguna Tenerife se medirán este domingo a media tarde (17:00) en el Pabellón Príncipe Felipe. En un duelo en el que el antepenúltimo recibe al cuarto clasificado, destaca la curiosidad de que en el parqué del recinto maño se enfrentarán, por números, los dos mejores jugadores de la Liga Endesa una vez transcurridas las siete primeras jornadas de la competición. El gigante Gio Shermadini, primero en la tabla de valoración, y el alero Santi Yusta, segundo clasificado.

Así, el ranking de jugadores con mejores registros de la ACB no ofrece dudas. El georgiano y el español son los dos únicos jugadores de la Liga Endesa que promedian más de 20 créditos de valoración por partido. Gio sube hasta los 24,3 y Yusta se queda en un también sobresaliente 23,3. Marcelinho Huertas, cuarto, firma 19,1, idéntica media que el tercero en la lista, el croata del Covirán Granada Luka Bozic.

Gio, más con menos

En el análisis individual de las cifras de Shermadini, sobresalen en el internacional por Georgia el altísimo rendimiento que saca a los 23 minutos de media que juega por partido: 17 puntos por choque y un porcentaje de acierto de 77% en lanzamientos de dos y de 92,1% en tiros libres. Gio, por cierto, no ha lanzado ni un solo triple en los siete duelos nacionales que ha jugado y tampoco en los cuatro duelos de Champions League.

Shermadini recoge el premio de la Liga Endesa al Mejor Jugador del mes de octubre. / CBC

Yusta, el que más anota

Santi Yusta, con una media de 28 minutos por choque, alcanza los 19 puntos por partido (el mejor de la Liga en este apartado) y promedia un acierto de 69,8% en tiros de dos, 89,6% en libres y de 32,3% en triples. En esta campaña, el madrileño ha firmado la mejor actuación de su ya consolidada carrera en la ACB. Precisamente ante el Real Madrid, club del que es canterano, el capitalino brilló el pasado domingo día 2 de noviembre. Yusta anotó 31 puntos y sacó un 31 de valoración: ambos, sus dos mejores registros en ambas facetas. El cuadro blanco, no obstante, se acabó imponiendo con un Tavares inconmensurable: 83-97 con el interior firmando 17 puntos, 7/7 en tiros de dos y 27 en eficiencia.

Con pasado aurinegro

Yusta, en su etapa como jugador del CB Canarias. / Emilio Cobos (CBC)

Además de actual jugador del Casademont, y canterano del Real Madrid, Yusta no es desconocido para la afición del Canarias. El internacional español defendió la camiseta de La Laguna Tenerife durante dos temporadas, las 19/20 y 20/21. Entonces con 22 y 23 años (ahora tiene 28), el alero fue de más a menos por culpa de una grave lesión de rodilla que sufrió en febrero de 2020. En un duelo de selecciones entre España y Polonia, Yusta se rompió el ligamento cruzado. En su segunda campaña, todavía convaleciente, perdió protagonismo en el equipo y sus números empeoraron. En verano de 2021 se desvinculó y fichó por el Zaragoza.