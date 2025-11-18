Dos jugadores del CB Canarias y una sorpresa 'tinerfeña' en la primera lista de Chus Mateo con España

Chus Mateo desveló este martes su primera convocatoria como seleccionador nacional de baloncesto de España. El preparador madrileño ha formado una lista con 14 jugadores más dos invitados, entre los que están incluidos dos jugadores de La Laguna Tenerife, Fran Guerra y Jaime Fernández, y el tinerfeño de adopción Miguel Allen, uno de los dos que acudirán de forma excepcional a la llamada de Mateo.

El preparador nacional dirigirá a España por primera vez en la ventana que tendrá lugar a finales de este mes de noviembre, cuando el equipo nacional se mida a Dinamarca (a domicilio el jueves 27 en Farum) y a Georgia. El segundo de los compromisos se celebrará en Tenerife el domingo 30 en el Santiago Martín (18:45). De ahí que haya sido en Santa Cruz, la capital insular, desde donde Chus Mateo ha tomado la palabra para anunciar una lista en la que no están citados los jugadores de equipos de Euroliga (con una sola excepción, la del Izan Almansa con permiso del Real Madrid), NBA y tampoco de la liga universitaria estadounidense, la NCAA).

La lista al completo

La lista completa de 14 jugadores está formada por Alberto Díaz, Álvaro Cárdenas, Lluís Costa, Jaime Fernández, Francis Alonso, Pep Busquets, Santi Yusta, Alex Reyes, Oriol Paulí, Dani Díez, Miquel Salvó, Izan Almansa, Great Osobor y Fran Guerra. Además, Miguel González y Miguel Allen también han recibido la llamada del técnico como invitados para preparar estos partidos. Miguel Allen, grancanario de nacimiento, se crio y formó en Tenerife, en la cantera del Santo Domingo, hasta que fichó por el Joventut de Badalona en edad cadete.

La primera lista de Chus Mateo como seleccionador. / Andrés Gutiérrez

Fran Guerra y Jaime Fernández

En sus reflexiones una vez conocida su primera selección, Mateo se refirió a los dos jugadores citados del Canarias: Jaime Fernández y Fran Guerra. Antes de valorar el llamamiento del interior grancanario, el técnico quiso agradecer a La Laguna Tenerife, especialmente a la figura de su presidente Aniano Cabrera (presente en la cita) y al técnico Txus Vidorreta, que se hayan dado "todas las facilidades para poder contar con sus jugadores". "Fran Viene de un periodo de lesión y lo vamos a tener muy en cuenta. Vamos a tratar de cuidarle. Está jugando a un nivel extraordinario. Siempre ha demostrado un gran conocimiento del juego y una capacidad de adaptación y superación que me hace ser muy optimista. Siempre ha querido ser parte de la selección y estoy deseando poder trabajar con él", celebró el entrenador.

Jaime, por su parte, "empieza a ver el vaso medio lleno" tras superar su lesión de rodilla. "Es un jugador que tiene uno para uno, que es desequilibrante. Se le nota la confianza que está teniendo y está al mmejor nivel. Estoy viendo al Jaime de antes de la lesión, un jugador con confianza que disfruta en el campo. Ese es el Jaime que quiero", advirtió Mateo.

Aniano Cabrera y Chus Mateo se saludan cariñosamente. / Andrés Gutiérrez

Satisfacción en el Canarias

Sonriente por la convocatoria de dos de los jugadores de su club, además de numerosos ex (incluido Lluís Costa, aurinegro hasta hace apenas unas semanas) y de Miguel Allen, hijo del que fuera jugador del Canarias Blue Allen, Aniano Cabrera celebró una lista acogida con satisfacción en La Laguna Tenerife. "Es muy importante porque, además, uno de los dos partidos se jugará en nuestra casa. Eso habla de la buena trayectoria del club y del buen trabajo que estamos haciendo. También estamos felices por jugadores que han estado en el club [Yusta y Dani Díez, además de Costa] y mucho por Miguel Allen", reconoció Cabrera con una sonrisa.

La Laguna Tenerife, de hecho, es el único club que aporta más de un jugador al equipo nacional. El Casademont Zaragoza eso sí, cuenta con Santi Yusta y el invitado Miguel González.