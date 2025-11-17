La Laguna Tenerife se debilita en las segundas mitades

Pierde solidez defensiva en las segundas partes, incluso en los días con final feliz. La Laguna Tenerife ha recibido más puntos tras el descanso que antes en 11 de los 12 partidos oficiales que ha disputado en la temporada 25/26: uno de Supercopa, siete de Liga Endesa y cuatro de Basketball Champions League. El empeoramiento del tono defensivo, desapercibido en los partidos concluidos en victoria (9-3) por el buen hacer en ataque o la excelente habilidad de la escuadra de Vidorreta para gestionar sus ventajas en el marcador, bien podría considerarse un aspecto clave a la hora de explicar los únicos tres tropiezos hasta la fecha de la escuadra aurinegra.

Pleno en Liga

Siete de siete. En la Liga Endesa, La Laguna Tenerife ha recibido más puntos en los segundos 20 minutos que en los primeros en todos los partidos que ha disputado esta temporada. Ya frente al Manresa, en la primera jornada, fueron 55 de los 93 totales que anotaron los catalanes, un 59%. En la segunda fecha del campeonato, a domicilio en Andorra, el Morabanc sumó en el tercer y cuarto periodo 40 de sus 64 puntos, el 62,5%. Aquella tarde, estando el partido encarrilado (el resultado era de 24-46 al descanso) desde muy pronto, cierta relajación era inevitable. Con todo, el Andorra anotó en el tercer periodo (27), más puntos que en los dos primeros (24). De nuevo en un choque competido, igual que ante el Manresa y a diferencia de frente al Andorra, el Canarias recibió 80 unidades frente al Ucam Murcia. 48 del montante, un 60%, llegaron en la segunda mitad del duelo. Contra el Unicaja, una semana después, 43 de las 79 unidades cajistas se sumaron después del entretiempo, un 54,4%.

Repaso a los puntos reicibidos en todos los partidos de la actual temporada. / El Día

Frente al Baskonia, el peor día

En el Buesa Arena, la pista del Baskonia, la «desaparición» aurinegra tras el descanso salió muy cara. El cuadro de Vitoria anotó en la segunda parte 60 de sus 89 puntos, un 67,4% para la cifra más alta de todo el recuento. Los vascos se llevaron el partido. La Laguna Tenerife, que sumó 40 puntos en los dos primeros cuartos y 39 en los dos últimos, podría haber regresado a la Isla con un triunfo en la maleta en caso de haber mantenido su solidez defensiva. El Baskonia se hubiese quedado en menos de 60 puntos (58), por los 79 visitantes. Un colchón de 21 unidades. El desplome defensivo fue la clave.

En el Santiago Martín y frente al Burgos, un duelo abierto con intercambio de golpes se decantó a favor de los locales, más acertados en ataque (101-97). Los burgaleses celebraron 49 de sus 97 pequeñas alegrías tras el descanso. Empate técnico, pero mayor en porcentaje: 50,5% del total en el segundo tiempo. El fin de semana pasado, en el Roig Arena, el acelerón del Valencia Basket en el segundo tiempo fue definitivo: 54 de los 97 puntos del equipo de Pedro Martínez, un 56,3%. Con todo, el Canarias recibe en la Liga Endesa el 58,6% de los puntos en las segundas partes de los partidos.

En Champions, misma tónica pero única excepción

La tónica se mantiene en la Champions. 40 de los 78 puntos que firmó el Trapani en Sicilia (un 51,3%), 46 de los 85 del Herlzliya en la Isla (54,1% en un triunfo muy holgado y con guion muy similar al de la alegría en Andorra) y 36 de los 64 del Tofas en Bursa (56,3%). Es precisamente frente al equipo turco cuando se produjo la excepción que confirma la regla de la 25/26. En la cuarta jornada del torneo continental, el Tofas anotó en Los Majuelos 32 de sus 70 puntos en el segundo tiempo, un 45,7%.

Hamidou Diallo, del Baskonia, supera a Scrubb en el duelo entre Baskonia y La Laguna Tenerife. / ACB PHOTO

En la Supercopa, torneo lanzadera del curso, La Laguna Tenerife encajó en el segundo tiempo 37 de los 72 puntos que le hizo el Real Madrid en semifinales, un 51,4%. El 1,4% sobre 50, aunque casi residual, es un detalle muy a tener en cuenta en un partido que se perdió por un solo punto (72-71).