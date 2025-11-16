El Roig Arena se le hace grande al CB Canarias (96-79)

Una reedición de lo que ya padeció en el Buesa Arena dos semanas atrás. La Laguna Tenerife ha sufrido su segunda derrota de la Liga Endesa al caer por 96-79 en su visita al Roig Arena para medirse a un Valencia Basket al que tuteó de inicio (29-36, 15’) pero ante el que terminó, tras llegar uno arriba al descanso (42-43). superado por completo.

Las buenas prestaciones de los isleños en el tiro de tres casi hasta el intermedio, con nueve aciertos de 15 intentos, desapareció luego, con solo tres canastas de 20 intentos (1/10 en el tercer cuarto). Todo lo contrario que el cuadro local, que se mostró casi infalible en el tiro de dos puntos: 18 canasta de dos de 20 lanzamientos en los dos cuartos finales. Cifras fuera de lo común que mucho tienen que ver con el otro gran debe canarista en el Roig Arena: 54 puntos encajados en la segunda mitad.

Fran Guerra, autor de 10 puntos, tres rebotes y otras tantas asistencias fue el más valorado (15 de nota) del Canarias, donde Giedraitis llegó a los 15 puntos, por los 13 de Huertas, muy errático en el tiro (5/15). Shermadini, por su parte, nunca estuvo cómodo (11 puntos y seis rebotes) y sufrió mucho atrás ante la movilidad de los postes del cuadro taronja. A ello se unió el músculo de Kameron Taylor, capaz de anotar tanto cerca como lejos del aro para irse hasta los 23 puntos y siete rebotes en apenas 23 minutos en cancha.

Capacidad de respuesta

Amagó de inicio el Canarias con una zona 2-3 que sin embargo le generó algún desequilibrio en las continuaciones de Reuvers. Aún así, el cuadro isleño lo compensó anotando de tres en tres gracias a su paciencia en la circulación (9-11 tras el segundo triple de Fitipaldo).

También sumaron los laguneros encontrado dentro a Shermadini (12-14), aunque corregidos los problemas en el 2x2, al Canarias no le dio la manta para taparse por completo y esta vez sufrió varios tiros totalmente liberados desde las esquinas de un Valencia que igualmente sumó con un palmeo de Sima (17-14).

El tiempo muerto de Vidorreta permitió a La Laguna Tenerife ajustar ciertos aspectos, pero sobre todo añadir mayor arsenal a su ataque gracias a la entrada en escena de Giedraitis y Van Beck. El lituano lo hizo anotando como sabe, desde las esquinas, mientras que el escolta lo materializó finalizando con aciertos sendos buenos manejos. Pese a que el Valencia también respondió desde el arco (triples se Pradilla -de nuevo solo- y Moore), un ganchito de Shermadini dio a los isleños una máxima renta de seis puntos (22-28).

Con un superlativo acierto en el tiro (3/4 en lanzamientos de dos y 6/10 en triples al término del primer acto) y evitando, por extensión, que su oponente corriera, el Canarias dio continuidad a su puntería con los triples de Huertas y Doornekamp (8/13) y un posteo de Guerra, que también exprimió su capacidad para asistir. Esa regularidad le reportó a los de Vidorreta una máxima de siete (29-36, 15').

Atasco aurinegro

Se vio obligado a pararlo Pedro Martínez y ahí se atascó algo el Canarias. Por un lado porque el Valencia aumentó algo su intensidad atrás, mientras que en defensa a los aurinegros les costó contener el físico de un imparable de Taylor (11 puntos) y las penetraciones de Moore, que superó varias veces a Van Beck (36-36). Después de más de tres minutos de sequía un triple de Abromaitis y un par de canastas de oficio (Huertas y Shermadini), dieron algo de aire al conjunto aurinegro (40-43), que pese a ello no estaba igual de fluido que en los primeros como en los compases iniciales del duelo, sumando varias pérdidas y desperdiciando algunos tiros (42-43 al descanso).

Esas sensaciones previas al intermedio se recrudecieron a la vuelta de vestuarios… en lo que iba camino de convertirse en una reedición de lo sucedido en Vitoria, ante el Baskonia, hace dos jornadas. Y es que en ese momento el Canarias colapsó, con tiros al límite de los 24 (0/5 en triples), pérdidas y sin poder evitar que el Valencia corriera (53-47).

Pero el obligado tiempo de Vidorreta no surtió efecto, ya que los aurinegros perdieron el balón en saque de fondo, siguieron permitiendo canastas sencillas y solo anotaron a cuentagotas y en situaciones muy apuradas (57-51). Un triple de Fernández abrió una pequeña puerta al posible cambio de dinámica (59-54), pero de nuevo el Valencia volvió a abrir brecha gracias a su facilidad para anotar en el 1x1 (66-54).

Solo 4/20 en tiros de campo

A pesar de varias buenas acciones finales (66-58), el Canarias había echado por la borda todo el trabajo previo. No tanto por lo recibido (24 puntos), sino por sus pobres prestaciones en ataque, con un pobrísimo 4/20 en tiros de campo, destacando en especial su 1/10 en triples. Nada que ver con la efectividad de los locales, que firmaron un 10/11 en ese tercer periodo.

Todavía con algo de vida, el Canarias asomó la cabeza en el arranque del cuarto acto con el triple de Giedraitis y una bombita de Huertas (68-63), un amago que poco después tuvo continuidad en la canasta de Guerra tras una buena defensa (75-70). Pero ahí se le acabó la gasolina al conjunto lagunero, sin la presencia necesaria en las segundas ayudas, y ante un rival que volvió a dar otro arreón con un Reuvers entonado, Sima explotando las tres faltas de Shermadini y, por encima de todo, la facilidad de Montero y Moore de sumar en el 1x1 (82-72).

Sin errores en los libres (8/8 en el cuarto periodo) y con un par de nuevas apariciones de Taylor, esta vez yéndose cerca del aro de Giedriatis, el Valencia terminó de sentenciar la contienda (92-75). El Canarias, impotente, solo pudo meterse en el epílogo en un estéril intercambio de canastas para el 96-79 definitivo.