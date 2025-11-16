Encuentro grande en un escenario de enjundia

«Espero que sigamos teniendo partidos contra ellos decisivos, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien». Son palabras de Bruno Fitipaldo este pasado viernes en la previa del choque que medirá a La Laguna Tenerife esta mañana contra el Valencia Basket. En su discurso, apenas ánimo de revancha por la racha negativa abierta contra el club taronja, un 8-0 acrecentado el pasado ejercicio con un 5-0 culminado por una barrida en el playoff de semifinales. Más bien con tono de orgullo por tener de nuevo algo en juego. En esta ocasión de relativa importancia, pero a la vez una situación por la que se cambiarían los otros 16 conjuntos de la ACB: ganar para quedarse en el liderato, aunque en el caso de los laguneros con un ojo en lo que haga el Murcia, al que ahora aventaja en cinco puntos dentro del average general.

Con un balance de 5-1 que han firmado hasta la fecha ambos conjuntos, el CB Canarias tratará de lograresa victoria de prestigio contra uno de los grandes gallos que tanto se le viene resistiendo últimamente lejos del Santiago Martín. Lo intentarán esta vez los aurinegros en una plaza donde han caído en sus seis últimas visitas, y en su estreno en el majestuoso Roig Arena. Un pabellón donde los de Pedro Martínez han sometido hasta la fecha a los tres rivales que han pasado por el nuevo pabellón valencianista, hasta el punto de que entre Barcelona, Joventut y Burgos apenas acumulan 2:48’’ (de 120 minutos) por delante en el marcador.

Pese al esfuerzo que tuvo que realizar el martes para doblegar al Tofas en BCL, el CB Canarias tratará de jugar con el supuesto mayor cansancio de su oponente, que afrontará su quinto choque en los últimos diez días, con el añadido de haber tenido doble jornada intersemanal en Euroliga: martes en casa ganando al Real Madrid, y derrota el jueves en París. Eso sí, con el Baskonia esa teórica ventaja no la aprovecharon los de Txus Vidorreta, que lejos de lo que se podía imaginar, fueron superados –en su única derrota hasta la fecha– por completo tras el descanso después de haber estado 13 arriba (29-42, 21’). Menos pueden fiarse ahora los isleños de este factor teniendo delante una plantilla con muchas piernas y con un roster de 15 jugadores.

Ante esta tesitura, tratará el Canarias de minimizar los daños que pudiera producirle su rival. Por un lado evitando que juegue a campo abierto y, por extensión, hacer descender su producción desde el arco y en las segundas opciones. Y es que el Valencia es por ahora el conjunto de esta Liga Endesa 25/26 que más triples mete (13 de media) y rechaces ofensivos captura (14 por partido). También tratará el cuadro isleño de hacer dudar al equipo taronja con una buena puesta en escena, escenificando lo que ya han sufrido los de Martínez en sus tres salidas ligueras previas. El Breogán llegó a estar 15 arriba (41-26), el Lleida también firmó un buen arranque (17-11), mientras que el Granada dominó igualmente desde el arranque (28-12). Eso sí, solo serviría como espejo lo sucedido hace una jornada, cuando el cuadro nazarí sí aguantó las envestidas valencianistas. Ese, el de un arranque contundente, puede ser un buen atajo para que el Canarias asalte el Roig Arena y regrese a lo más alto de la tabla.