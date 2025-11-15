«De los partidos más exigentes hoy en día»

Consciente de la dificultad, pero sabedor de sus opciones en caso de ceñirse al guion. Bruno Fitipaldo cree que La Laguna Tenerife puede asaltar mañana el Roig Arena pese a que el Valencia Basket ha ganado sus tres partidos ligueros como local. «Sin duda es uno de los partidos más exigentes que nos podemos encontrar hoy en día. Es un equipo muy bueno, que está en un muy buen momento, y además posee un plantel muy completo, pero estamos listos para enfrentarnos a este choque», expresó ayer el base uruguayo sobre lo que le espera al Canarias en este asalto al liderato.

Un rival sólido y un ritmo difícil de frenar

Reconoce también el de Montevideo que el cuadro taronja es especialmente peligroso en las posiciones de «uno y dos», con jugadores de distintas características, físicos y desnivelantes en el uno contra uno, si bien dejó claro que el de Pedro Martínez, «además de las individualidades», es un conjunto que «juega de una manera y con una idea muy claras». «Lo tienen muy bien trabajado y lo desarrollan muy bien», comentó en relación al «ritmo muy alto que proponen, a campo abierto y lanzando muchas veces en los primeros segundos de la posesión», explica el director de juego canarista.

No cree el uruguayo que al Valencia le pueda haber afectado su derrota del jueves en Euroliga. «No les veo como un equipo que se detenga mucho en lo que pasó el último día. Ellos siguen jugando y siguen jugando todo el tiempo. Incluso dentro del mismo partido tienen rachas muy marcadas. No creo que les afecte mucho, al revés. Incluso pueden ser más peligrosos si no vienen de un buen partido», dijo.

Un patrón que posee antídoto, según Fitipaldo. «Intentaremos plantear nuestro partido, trabajar bien nuestro plan de juego, seguirlo a rajatabla y tratar de sacarlos de esa comodidad y de ese juego tan dinámico y de ida y vuelta», expone el base, que ve este duelo del Roig Arena más como «la oportunidad para seguir en la parte más alta» que como «revancha» por lo sucedido en las semifinales del pasado ejercicio. «La temporada regular es larga, pero tenemos el objetivo de la Copa y sería muy importante ganar para estar un pasito más cerca de ese objetivo», añadió respecto a la posible presencia canarista, un año más, en la cita que en 2026 tendrá lugar precisamente en el Roig Arena.. n