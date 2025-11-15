Cerrar el rebote mejor que nunca

Con una filosofía de juego prácticamente idéntica a la que ya profesaba el pasado curso –con Pedro Martínez oficiando de nuevo como director de orquesta– el Valencia Basket no es, pese a la sensación de imprimir un elevado ritmo a su baloncesto, el equipo que más vértigo le imprime a sus ataques. En un estilo similar, y con más velocidad se mueven, por ejemplo, otros clubes como Burgos, Zaragoza, Girona...

Pero donde no hay discusión con este Valencia, en lo que llevamos de Liga Endesa 25/26, es en dos aspectos de su juego: el lanzamiento de tres y, sobre todo, el rebote ofensivo. En ambas facetas el cuadro taronja es el más prolijo de la competición, al ser el que mayor número de canastas de tres convierte y capturas en aro ajeno consigue.

El que más triples.

Ya fue el Valencia el equipo que más triples promedió el pasado curso, yéndose hasta 461 canastas, superando la anterior plusmarca, los 425 del Baskonia (22/23), lo que le supuso 13,56 canastas por duelo. Este ejercicio los de Pedro Martínez se mueven en guarismos muy parecidos, con 13,17 aciertos por choque hasta la fecha (solo se le acerca el Granca con 11) pese a lanzar algo menos desde el arco: 33 intentos frente a los 35,9 de la 24/25. Eso sí, el equipo del nuevo Roig Arena ha incrementado su insistencia desde el 6,75, hasta el punto de hacer, por ahora, menos tentativas de dos (32,8) que de tres.

El ejercicio pasado el Canarias ya sufrió esa facilidad taronja para anotar desde el perímetro. No lo hizo siempre (recibió ocho y nueve triples en dos de sus cinco partidos), pero en cambio sí encajó 17 triples en el duelo de liga regular del Santiago Martín, y otros 16 en el segundo de la semifinal, celebrado en La Fonteta.

Regularidad en el 6,75.

La regularidad valencianista actual desde el 6,75 se entiende al haberse ido hasta los 12 triples en cinco de sus seis choques ligueros. Su media la suben los 19 aciertos de su visita al Breogán. Algo parecido sucede en la Euroliga, donde los de Martínez también son líderes en esta faceta con 12,3 canastas por encuentro. Solo en uno de sus 11 compromisos, el de la visita al Zalgiris, el Valencia se quedó por debajo de los dobles dígitos: ocho aciertos. Perdió.

Pero más allá de bajar la producción desde el 6,75 de su próximo rival, La Laguna Tenerife deberá cuidar, especialmente, un aspecto en el que en ocasiones padece más de lo deseado: cerrar su propio rebote. Hasta la fecha el Canarias está concediendo de media 12 segundas oportunidades, de las que sus rivales producen 8,66 puntos por choque. Para este domingo la exigencia de ser sólido bajo su propio aro se incrementa.

14 rechaces ofensivos.

Y es que se mide el cuadro tinerfeño a un Valencia que se va hasta las 14 capturas ofensivas por encuentro. Se trataría, de mantener esta cadencia, de la cifra más elevada en las últimas dos décadas de la competición. Solo dos equipos superarían los guarismos de los de Martínez en los más de 40 años de historia de la ACB: el Estudiantes 02/03 con 14,8, y el Unicaja 01/02 con 14,4.

Esa sobresaliente presencia en el aro ajeno se podría comprender por el elevado número de lanzamientos que profesan los taronja. Pero no. Hasta seis equipos lanzan más que el Valencia, que presenta el segundo mejor porcentaje de acierto en el triple (rozando el 40% y solo por detrás del Canarias), y el tercero en intentos de dos puntos, faceta también liderada por el equipo aurinegro.

Implicación colectiva.

Los 14 rechaces que tiene de media hasta la fecha el Valencia (que es segundo en la Euroliga con 13,4 por compromiso) se deben, por encima de todo, a la implicación colectiva de casi todo su plantel. Jaime Pradilla es el más destacado en esta parte estadística (2,0), seguido por Neal Sako y Xabi López-Arostegui, ambos con 1,8 de media.

Pero es que hasta seis jugadores más suman al menos una captura ofensiva en cada choque. Incluidos varios de sus pequeños, caso de Jean Montero, Darius Thompson, Omari Moore y Sergio de Larrea. «Sí, van muy bien, van con muchos jugadores y es uno de los aspectos a controlar, porque el año pasado es verdad que nos hicieron daño desde ahí», reconocía ayer al respecto Bruno Fitipaldo.

Actividad con la que deberá tener cuidado La Laguna Tenerife para bajar no tanto la producción taronja en sus segundas oportunidades (el Valencia produce 7,66 por choque), sino más bien las cifras que viene concediendo cerca de canasta. Así, 246 de los 502 puntos (49%) recibidos en las seis primeras jornadas han sido dentro de la pintura. El ejemplo más claro y a evitar, el de Vitoria hace 15 días: 46 de los 89 tantos del Baskonia se produjeron en la zona.

Trabajo extra, por tanto, no solo para los interiores canaristas, sino también para sus hombres de perímetro. Por su solidez para evitar fugas pasarán buena parte de las opciones de los de Vidorreta de estrenarse a lo grande en el Roig Arena.