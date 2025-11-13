Una solidez en casa que solo la supera el Real Madrid

El 31-0 que actualmente encadena La Laguna Tenerife en sus duelos en el Santiago Martín dentro de la Basketball Champions League supone un récord histórico en lo que a competiciones continentales se refiere, toda vez que ningún otro equipo había alcanzado nunca esta racha.

Pero a la vez, esta serie es solo una parte más –la de mayor brillantez, eso sí– de lo que es uno de los secretos del superlativo rendimiento que viene ofreciendo el CB Canarias cuando actúa como local... independientemente de la competición. Unas prestaciones que en España solo son superadas, y por muy poco, por el Real Madrid.

Desde febrero de 2022.

De esos 31 choques seguidos ganados, lo 29 más recientes pertenecen a un lapso de un guarismo redondo concreto: los 100 últimos duelos que los de Txus Vidorreta han jugado en el Santiago Martín. En esa centena, el CB Canarias ha sacado adelante un total de 84. Solo 16 tropiezos.

Ese particular periodo arranca el 6 de febrero de 2022, en el triunfo aurinegro contra el Murcia (87-71). Atrás dejaban los laguneros tres derrotas en cinco partidos, si bien lograron sacar adelante los dos duelos claves: ante el Pinar Karsiyaka para sobrevivir al play-in de la BCL... donde acabaron siendo campeones en la Final Four de Bilbao.

Precisamente ese título levantado en tierras vascas fue el principal causante de la única derrota que desde entonces sufrió el Canarias hasta el final de aquella 21/22. Y es que en el 78-91 contra el Baskonia mucho tuvo que ver la resaca por los fastos por la consecución de la segunda Champions, lograda apenas tres días antes.

24 triunfos en la 22/23.

En la 22/23, los seguidores aurinegros disfrutaron de un total de 24 victorias de su equipo. Ocho de ellas llegaron en la BCL, siendo determinantes para meter al equipo en una Final Four más, la de Málaga. En la ACB, por su parte, el cuadro de Vidorreta solo hincó una vez la rodilla en la primera vuelta (Real Madrid), dos pasado el ecuador de la fase regular (Barça y Murcia, ambas por un suspiro), y una final en el playoff de cuartos.

En medio, y justo antes de llegar a la final de la Copa del Rey de Badalona, dos triunfos para festejar. Los de la Copa Intercontinental, primero contra el Monastir, y en la final frente al Sao Paulo para acabar conquistando su tercer entorchado planetario.

Algo más irregular.

El 8-0 previo en la BCL también lo repitió el Canarias en la 23/24, temporada en la que, sin embargo, no fue tan contundente como local dentro de la Liga Endesa. Cedió muy pronto en dos ocasiones (Valencia y Real Madrid), sufrió luego otro par de pinchazos inesperados (Obradoiro y Zaragoza), y también fue doblegado por el Barça en el inicio de la segunda vuelta.

Desde ahí, sin embargo, los de Vidorreta enlazaron 13 triunfos entre ACB y BCL para estar más de cuatro meses sin darle más disgustos a los suyos. Al final, balance liguero de 12-6 tras caer en el choque de cuartos, de nuevo contra el Barça.

Trayectoria similar.

También cerró el Canarias con otro guarismo inmaculado (7-0 esa vez) sus comparecencias en Los Majuelos dentro de la BCL, mientras que el patrón de su trayectoria en ACB fue igualmente muy similar al del ejercicio anterior, tanto por la cantidad final (14-5), como por su desarrollo. Pincharon pronto los laguneros (jornada 3 ante el Barça), pero luego encadenaron en la competición doméstica 11 victorias y exactamente medio año sin morder el polvo.

Después llegaron los tropiezos, casi seguidos, ante Real Madrid, Unicaja y Valencia. El cuadro taronja pudo con los isleños por un apretado 99-102 en el epílogo de la fase regular, para repetir asalto al Santiago Martín en el tercer partido de las semifinales: 87-94.

Invicto este ejercicio.

Ya este curso el Canarias permanece invicto en todos sus partidos como local. En la Champions ha tumbado al Bnei Herzliya (incluso sin público) y al Tofas este martes; mientras que en la Liga Endesa ha podido con el Manresa, el Murcia y el Unicaja. La siguiente prueba de fuego será de máxima exigencia coincidiendo con la visita del Real Madrid del próximo 7 de diciembre.

Los blancos, dos más.

Es precisamente el cuadro blanco el único del basket español que puede presumir de haberse mostrado más sólido que el Canarias en sus 100 últimos choques como local. Unas prestaciones en la que mucho tiene que ver su racha actual en la ACB, donde los blancos llevan 34 triunfos seguidos, al no perder desde el 31 de marzo del curso pasado. El balance madridista, en la competición nacional, dentro de este lapso es de 50-4, a lo que se añade un 36-10 en Euroliga. En total, 86-14, dos triunfos más que los que acumula La Laguna Tenerife.

Más que Valencia y Unicaja.

Por detrás en esta hipotética clasificación en la que se contarían los 100 duelos más recientes como local, se quedan otros equipos punteros. Es el caso, por ejemplo, del Unicaja, que pese a su notable rendimiento en Champions (22-4) acumula 74 triunfos y 26 derrotas. Algo peor es el balance del Valencia Basket, con un guarismo de 41-15 en ACB, frente al 29-15 que suma entre Eurocup y Euroliga.