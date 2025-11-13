El Valencia Basket, más difícil que el Barcelona y tanto como el Madrid para La Laguna Tenerife

El Valencia Basket es un coloso para La Laguna Tenerife. Más que el Barcelona e incluso tanto como el Real Madrid. A los aurinegros no se les da bien el cuadro 'taronja', su rival de Liga Endesa este fin de semana. Así, el Canarias ha perdido sus últimos ocho partidos contra el Valencia, cinco de ellos en la 24/25, siendo así la peor racha activa del cuadro lagunero (aún más amargo el 0-7 ante el Madrid).

Dos fijos en la ACB desde el regreso del Canarias a la élite, valencianistas y tinerfeñistas se han medido en un total de 29 ocasiones desde la temporada 12/13. 24 de esos duelos han sido en la fase regular de la Liga, tres de ellos en playoff (los de la pasada campaña) y solo uno en Copa del Rey. El saldo es de solo seis victorias aurinegras por 23 del combinado ahora dirigido por Pedro Martínez. Esto es, apenas un 20% de triunfos cae del lado insular. El Canarias gana uno de cada cinco partidos.

Doornekamp captura un rebote en el tercer partido del duelo de 'playoff' frente al Valencia del pasado curso. / Emilio Cobos (CBC)

La primera, un recuerdo feliz

Entre las victorias canaristas destaca la del compromiso copero de la 18/19, cuando La Laguna Tenerife tumbó al Valencia en cuartos de final por 72-79 con actuación notable de Tim Abromaitis, que anotó esa tarde 15 puntos en Gran Canaria. Los insulares acabaron cedido frente al Real Madrid en semifinales.

En el repaso al histórico de enfrentamientos directos entre los dos equipos que se medirán este domingo en el Roig Arena destaca lo mucho que les costó a los insulares meter mano por primera vez al equipo naranja. El Canarias necesitó de 12 intentos para tomarle la medida al Valencia y fue, precisamente, en aquel duelo de cuartos de final en Copa. Contra el Real Madrid, la primera victoria llegó en el segundo partido y, ante el Barça, en el décimo.

Solo una a domicilio

Además, de las otras cinco victorias aurinegras, solo una ha sido a domicilio. La que cosecharon los pupilos de Vidorreta en noviembre de 2020 por 89-95. Marcelinho sumó 22 puntos, Doornekamp 17 y Fitipaldo 16 para encarrilar en el choque en un sensacional último cuarto (21-35).

Tal ha sido la dificultad de las visitas del Canarias a la Fuente de San Luis (14 derrotas y una sola alegría), que solo hay una pista igual de encontrada para el combinado lagunero, la del Real Madrid. Del ahora Movistar Arena, el Canarias solo ha salido victorioso en una ocasión, la primera (en marzo de 2013). Después, 12 tropiezos. En el Palau, por ejemplo, han sido cuatro triunfos en 17 visitas. El último de ellos en febrero de este 2025. Si la maldición era cuestión del escenario, quizá la dinámica cambie por completo en el Roig Arena. No vendría mal.

En el careo directo, y retomando la cifra global de encuentros, el 20% de victorias canaristas frente al Valencia Basket es inferior al 25% contra el Barça (un triunfo cada cuatro duelos, y no cada cinco, sobre un total de 9-27) y solo lo empeora el 12% de alegrías ante el Madrid (4-29).

Entradas a la venta para la visita del Madrid a la Isla

Mientras el equipo comandado por Vidorreta se centra en la salida a Valencia, en el club ya trabajan en la visita del Real Madrid al Santiago Martín (7 de diciembre a las 12:00). Aunque inicialmente estaba previsto que las entradas para el citado duelo de la novena jornada de la Liga Endesa se pusieran a la venta este jueves, las inclemencias meteorológicas provocadas por la borrasca Claudia aconsejaron posponer el comienzo unas horas. Así, la venta de localidades se pondrá en marcha este viernes a partir de las 10:00 horas, tanto en la sede como vía online.

Los abonados accederán gratis y el coste de las entradas para el público general será superior al habitual. El precio de las localidades será de 12 euros para jóvenes (de 4 a 17 años), 20 euros (sectores I, J, K) y 25 euros para adultos, en la Grada Alta; 20 euros para jóvenes y 33 euros para adultos, en la Grada Media Fondo; 30 euros para jóvenes y 50 euros para adultos, en la Grada Media Lateral; 25 euros para jóvenes y 35 euros para adultos, en la Grada Baja Fondo; y 40 euros para jóvenes y 70 euros para adultos, en la Grada Baja Lateral.