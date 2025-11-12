El CB Canarias cumple y mantiene el pleno, pero deberá esperar

Misión cumplida, con registro histórico, pero sin el premio extra. La Laguna Tenerife ha doblegado al Tofas Bursa (80-70) para seguir invicto en la fase de grupos de la Basketball Champions League, si bien deberá esperar para certificar su liderato y, por extensión, su pase directo al Round of 16, toda vez que el Bnei Herliya cayó en su visita al Trapani (101-88).

Tuvo que ser paciente el conjunto lagunero ante un correoso cuadro turco y que llevó a la máxima de las espesuras a los de Txus Vidorreta durante los dos primeros cuartos casi al completo (21-28, 15'). Sin perder la compostura el Canarias fue emergiendo poco a poco (39-38 al descanso) para dominar con cierta solvencia a los largo de toda la segunda parte, donde se manejó casi siempre con rentas que rondaron y superaron la decena.

En ese momento de impulso decisivo fueron claves las figuras de Bruno Fitipaldo y Rokas Giedraitis, autores ambos de 17 puntos. Antes habían sido Marce Huertas y Fran Guerra los que habían tirado del carro para que el Canarias sume la que es su trigesimo primera victoria seguida en casa dentro de la BCL. Récord absoluto histórico en cualquier competición europea.

Balones a Guerra

Después de un inicio deslavazado en las dos mitades de la cancha (cada equipo falló sus cuatro primeros ataques), el Tofas comenzó a producir por medio de Blazevic (seis puntos), pero el Canarias insistió en buscar dentro a Fran Guerra, que pese a llevarse sendos tapones en sus dos finalizaciones iniciales, luego hilvanó tres acciones positivas en un abrir y cerrar de ojos para el 10-4.

Pero lejos de mantener esta tendencia, el equipo isleño regresó a su versión errática del arranque a la vez que no supo atar en corto a un Hugo Besson que lideró primero un parcial de 2-9, y que alcanzó luego los 10 puntos para darle la delantera a los visitantes (17-20). Sin acierto desde el perímetro (2/7 en el cuarto) ni pudiendo dar con Shermadini en la zona, el Canarias también sufrió para contener la movilidad de Kidd, autor de dos canastas bajo el aro para el 18-22 coincidiendo con el final del primer acto.

Crece la espesura

Espesura que el cuadro isleño acrecentó ya dentro del segundo acto, donde enlazó alguna pérdida, un airball y varios fallos. Casi cuatro minutos y medio estuvo el cuadro local sin anotar en juego, aunque el 2+1 de Huertas fue solo un diminuto oasis en el desierto ofensivo de los isleños, totalmente negados desde el arco (2/11) y con sus postes desconectados. Como mal menor, la producción del Tofas, solo a cuentagotas y que dejó, en el momento más delicado, siete abajo a los isleños (21-28).

La vuelta a la pista de Giedraitis (seis puntos y un tapón) y un par de buenas acciones atrás dieron cierto aire a los locales, que al menos pudieron meter el duelo en un intercambio de canastas. Válido para frenar la caída, pero no suficiente para invertir la situación, toda vez que el Tofas aprovechó el bonus para seguir sumando (30-35).

Cuestión de paciencia

Y como en esos tramos en los que no le terminan de salir las cosas, tuvo que ser a base de paciencia y mucha fuerza mental de la forma en la que el Canarias acabó por asomar la cabeza. Especialmente con un triple desde la esquina de Huertas y un 2+1 de Guerra para el 39-36 (y antes de dos libres de Besson para llegar 39-38 al intermedio).

Entre el paulista (6 puntos y cuatro asistencias) y el grancanario (10 tantos) -más apariciones esporádicas de Fitipaldo y Giedraitis- estaban sosteniendo a un equipo sin los argumentos habituales. Falta de recursos que mucho estaba teniendo que ver con la escasa fluidez ofensiva, el flojo acierto exterior (4/14), y la ausencia de Shermadini, que se fue al descanso con dos faltas y sin haber realizado un solo lanzamiento.

Continuidad a la recuperación

Pese al parón por el intermedio, el Canarias dio continuidad a la inercia positiva previa. Lo hizo, y pese a la verticalidad de Pérez y Saybir, con un par de presencias en el rebote de ataque (para un parcial de 5-0) y con la capacidad resolutiva tras bote de Fitipaldo para elevar su renta hasta el 51-42 (25').

Más sólido atrás, el bando aurinegro elevó su ventaja por encima de la decena, primero con una canasta de Shermadini (56-44) y luego con un triple de Fernández (59-46). Pudo haber sido incluso mayor la renta canarista de no haber errado en algunas situaciones ofensivas. Fallos compensados por una gran actividad atrás de los locales, dejando al Tofas en solo 10 puntos (2/12 en tiros) en el periodo para afrontar 11 arriba los diez minutos finales (59-48).

Falló el Herzliya para el premio gordo

Estabilizada ya su delantera en el electrónico, el Canarias no terminó de mostrar brillantez ni cierta continuidad en ataque, pero a poco que sumó (como los triples de Fitipaldo y Doornekamp) le dio para mantener siempre su colchón en dos dígitos (64-52 y 67-54) pese a la aparición de Pérez y Besson (71-61). Seis puntos consecutivos de Sastre terminaron de cerrar la victoria aurinegra (77-63).

Cerrado ya el partido, la atención se trasladaba a Sicilia, donde un triunfo del Bnei Herliya habría certificado el liderato. Pero los israelitas se quedaron a medias, porque del 82-86 encajaron un parcial de 19-2 que deja todavía con vida a los italianos. Tendrá que esperar el Canarias al 10 de diciembre, contra el Trapani en el Santiago Martín, para certificar su pase.