Txus Vidorreta: «Tienen que jugar los mejores»

Txus Vidorreta se mostró «contento» por una victoria que deja a La Laguna Tenerife a un paso de asegurarse el liderato de la fase de grupos de la Champions. En su análisis del triunfo, defendió su gestión del grupo, siempre con la finalidad de llevar a lo más alto al club. «Tienen que jugar los mejores, y si hiciéramos rotaciones, no sé si llegaríamos alguna vez a una final four», advirtió el entrenador.

Para empezar, reconoció que su equipo entró en escena «con problemas para entender cuál debía ser el ritmo», y lamentó que el «criterio» de los árbitros no fuera uniforme. «Su criterio al inicio no tuvo nada que ver con el que tuvieron después», afirmó para apuntar que «en un partido de más de dos horas, en los primeros cinco minutos no pitaron ninguna falta...o una». Por ese motivo, al Canarias le resultó «muy difícil» desplegar el «baloncesto ordenado» que le gusta poner en práctica.

Pero solo fue un comienzo trabado. Poco a poco, La Laguna Tenerife le fue cogiendo el pulso al duelo, tal como describió su entrenador. «Más adelante empezamos a defender con la energía que estaba utilizando Tofas y ahí comenzamos a abrir una pequeña diferencia en el resultado», señaló. «En el tercer cuarto, nuestra defensa fue casi perfecta y, compartiendo la pelota sin estar especialmente acertados en la línea de tres, conseguimos nuestras primeras diferencias», continuó en su relato de lo sucedido en el pabellón Santiago Martín. «Luego supimos mantener el resultado y estamos contentos, porque ahora solo necesitamos una victoria más para ser primeros», remarcó el técnico.

Vidorreta no pasó por alto la resistencia de Gio Shermadini, una vez más haciendo frente a una defensa pegajosa. «Es tremendo lo que sufre; qué mérito tiene», dijo.

Su valoración de Wesley Van Beck fue diferente, principalmente por el error del estadounidense de realizar dos faltas en un poco tiempo. Como introducción, recordó que el Canarias está «donde está porque juegan los mejores». «Si hiciéramos rotaciones y demás, seguramente llegaríamos más frescos al final de la temporada pero no sé si estaríamos en una final four alguna vez. Tienen que jugar los mejores, y tengo mucha confianza en Wes, pero hizo dos faltas evitables en un minuto y medio. Y con Jaime pasó un poco lo mismo: cometió una pérdida cuando el rival estaba jugando con un dos de 2,04 y un tres de 2,04; y si veo que él no está dominando el partido en ataque, en defensa voy penalizado, y tengo que poner un jugador de dos metros para defender al que está en la posición de dos. Y eso lo veo yo. Pero a los jugadores les cuesta. Por eso yo soy entrenador y ellos, jugadores. Pero hemos ganado, que es de lo que se trata», argumentó el técnico vizcaíno.

Txus opinó que ayer «Rokas y Bruno dieron muchos pasos adelante en ataque», algo que vino bien para no depender tanto de Huertas y Shermadini. «Joan también tuvo un momento brillante, e incluso Fran en todo el inicio, a pesar de que empezó dubitativo. Nos falta que Tommy sea el del principio de la temporada y que Jaime y Wes den buenos minutos», finalizó.