El CB Canarias, a seguir de dulce en Europa en busca del premio gordo

Razones de peso para alargar su estado de gracia en Europa, a costa del Tofas Bursa, y con la posibilidad de obtener un premio gordo. Después de haber regresado el sábado a la senda de los triunfos en la Liga Endesa, gracias a su victoria contra el San Pablo Burgos, La Laguna Tenerife pretende mantener en BCL una marcha firme (ha ganado 17 de sus últimos 19 encuentros) que se convierte en dictatorial cuando actúa como local en el torneo continental.

Buscan esta noche los de Txus Vidorreta la que sería su trigésimo primera victoria consecutiva de Champions en el Santiago Martín (donde no cede desde el 8 de diciembre de 2021), una marca que pasaría a ser la mejor de la historia en toda competición europea. Hipotético liderato en solitario, que de producirse, traería aparejado otras consecuencias positivas para el conjunto lagunero.

Pendientes de Sicilia

La primera de ellas, dejar prácticamente encarrilado el primer puesto de su grupo, toda vez que descartaría de esa pelea al propio Tofas, pudiendo ser solo superado por el Trapani, siempre y cuando el cuadro italiano doblegue hoy al Bnei Herzliya. Pero es que si es el conjunto israelí el que vence hoy en Sicilia, el Canarias ya estaría clasificado de forma automática para el Round of 16. Con dos jornadas de colchón y todo lo que, a descanso y no forzar la maquinaria, podría suponer para la escuadra aurinegra.

Scrubb lanza durante el Tofas-Canarias de la primera vuelta. / BCL

Para hacer al menos la parte del trabajo que depende de sí mismo el Canarias tiene como mejor ejemplo el partido que ya firmó hace dos semanas en suelo turco. En Bursa el cuadro aurinegro mandó siempre en el electrónico gracias a un sobresaliente ejercicio defensivo (dejó a su rival en 64 puntos), se mostró muy seguro con el balón (solo seis pérdidas) y dejó patentes nervios de acero cuando el Tofas llegó a colocarse a solo dos puntos (51-53) para acabar ganando por 17.

El rival, con un refuerzo

Esas prestaciones pasaron en gran medida por cortocircuitar a varios de los máximos referentes ofensivos del cuadro otomano, caso de Marek Blazevic, hasta ese momento el más valorado del torneo y MVP de la liga turca en octubre (se quedó en 12 puntos y cinco rebotes). También bajaron sus cifras habituales hombres como Joe Thomasson (al que amargó Sastre) y Hugo Besson, que se quedaron entre ambos en 11 puntos con 5/14 en tiros de campo.

Ahora el cuadro de Emil Rajkovic posee algo más de fondo de armario con la reciente llegada de Furkan Korkmaz, internacional turco, con siete cursos de experiencia en la NBA, y que ya ejerce un rol importante en el Tofas, hasta el punto de haber sido titular (y con casi 20 minutos en cancha) en el triunfo de su nuevo equipo este pasado sábado.

Que Huertas y Shermadini repitan su descollante versión más reciente y, en líneas generales, calcar el partido de la primera vuelta sería, para el Canarias, el camino más corto hacia el triunfo, a la vez que le serviría al bando aurinegro para reparar el que ha sido su mayor debe en sus dos encuentros más recientes: recibir, en ciertos tramos, muchos más puntos de los debidos.