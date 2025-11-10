El MVP que no entiende de edad

Duda por un principio de fascitis plantar que le vienen dando la lata desde hace semanas, y unas molestias en una rodilla que le surgieron el jueves, Marce Huertas se descolgó el sábado, contra el San Pablo Burgos, con su enésima actuación de película. Merecedora de una nueva ovación de un Santiago Martín rendido a sus pies, y también de los elogios de su técnico Txus Vidorreta, que lo calificó como «un extraterrestre».

Menciones intangibles traducidas en una situación más palpable: el galardón de MVP de la sexta jornada de la Liga Endesa gracias a sus 37 créditos de valoración después de irse a los 28 puntos (9/10 en tiros de dos y 10/10 en libres) y nueve asistencias. Se trata del sexto premio de este tipo que logra el base en España, cuatro de ellos con la camiseta de La Laguna Tenerife.

Dos años y medio

Hacía prácticamente dos años y medio (12/5/23), desde su superlativa actuación contra el UCAM Murcia en la que se fue hasta los 47 de nota, que el paulista no se alzaba con esta mención. Lejos, eso sí, de las 25 que ya atesora su compañero, y fiel escudero, Gio Shermadini, la más reciente coincidiendo con la primera jornada del presente curso.

Pero las prestaciones de Huertas este último fin de semana adquieren, una vez más, una dimensión superlativa si atendemos a su documento de identidad. Ha sido el paulista el mejor de una jornada (y no con una nota cualquiera, ya que el ejercicio anterior solo ocho veces de 34 se superaron los 37 de nota del base) a sus casi 42 años, cinco meses y 13 días.

Se supera a sí mismo

Supera de esta manera Huertas por prácticamente dos años y medio... al propio Marcelinho, que en el ejercicio 22/23 y rozando los 40, se disparó a los ya mencionados 47 de valoración frente al Murcia. Pero es que la tercera marca de longevidad de un jugador de la jornada en la ACB también es del brasileño, ya casi rozando los 39, en la 21/22.

Para dar con un baloncestista diferente que haya sido el más valorado de una fecha de la fase regular hay que recurrir a Ante Tomic, que a mediados de mayo de 2024 fue el más destacado de la 27ª jornada de la 24/25, cuando contaba con 38 años y algo menos de tres meses. El croata es el otro profesional de la ACB que puede presumir de esta mención (se creó en la campaña 99/00) superados los 38 años.

También Shermadini

Pero al margen de copar el podio, Huertas también aparece en esta lista como el undécimo dato más longevo, MVP logrado la campaña de su aterrizaje en el CB Canarias. Con algo menos de 36 y ocho meses, supera a Gio Shermadini, que hace algo más de un mes firmó su último premio semanal superados ya los 36 años y medio. La penúltima mención del georgiano también fue tras haber cumplido los 36 años.

Los tiros libres

En ese galardón de MVP de la jornada de Huertas ha tenido mucho que ver su puntería de cara al aro, en especial desde el 4,60, con 10 canastas en otros tantos intentos. Solo en una ocasión en sus más de 700 partidos en la ACB el paulista tuvo cifras mejores: 12/12 ante el Murcia en la 21/22. El 10/10 del sábado ya lo había rubricado, vistiendo la camiseta del Bilbao, en la 07/08, tanto contra el Tau Baskonia como afrente al Barça. Son, estos, solo algunos ejemplos de la fiabilidad más absoluta que muestra el brasileño cada vez que va a la línea. A lo largo de sus más de dos décadas de carrera en España promedia un 88,04% de puntería (1.230/1.397), guarismos que incluso aumentan desde que viste la camiseta canarista: 517/567 para un 91,18% de acierto. Este año acumula un 23/24.

Entre los mejores

Con todo, Huertas se asoma a los primeros puestos de varias clasificaciones individuales de esta Liga Endesa 25/26. El paulista es, igualado con su compañero Gio Shermadini (este fin de semana superó los 3.000 puntos en ACB con el Canarias), segundo en anotación (18 de media) y cuarto en valoración (21,2). Donde sí manda el director de juego aurinegro es en su apartado predilecto, el de las asistencias, con 7,2 de media, lo que supone 1,4 más por partido que sus más inmediatos perseguidores, Otis Livingston (Girona) y Melwin Pantzar (Bilbao). En el lado negativo de sus prestaciones, las pérdidas, 3,3 por choque, aunque por debajo de las 3,7 que firmó en su primer curso como jugador canarista.

Más rebotes que nunca

Aunque no en cifras tan llamativas, la actual también viene siendo la campaña en la que Marce Huertas más se está prodigando en la faceta reboteadora. Y es que el base aurinegro promedia hasta ahora 3,3 capturas. Los 3,1 rechaces que hizo por duelo en la 09/10 con el Baskonia son su tope hasta la fecha. Otro ejemplo más de que Marcelinho es un MVP que no entiende de edades. Su siguiente hito –al menos sobre el papel– alcanzar el cuarto puesto en el ránking de partidos jugados. Lo hará con dos más, igualando a Nacho Azofra, que detuvo su contador en 705.