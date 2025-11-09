Vidorreta: «Marce es un extraterreste; el viernes estaba muerto»

Marcelinho el «extraterrestre». Lastrado por una fascitis plantar que arrastra desde hace semanas, golpeado en la rodilla en el entrenamiento del jueves y con una sola sesión de preparación, la del viernes y al 30% según Txus Vidorreta, el brasileño sacó todos sus trucos en el triunfo frente al San Pablo Burgos: 28 puntos, 9 asistencias y 37 de valoración. Y su entrenador, alucinando. «Marce es un extrarerrestre. Es que si les veis entrenar el viernes, estaba muerto. Hizo un entrenamiento al 30% porque quería coger sensaciones. Yo me planteé que, para estar así, igual debía ser el descarte porque no estaba en condiciones. Lo que pasa es que mejoró por la tarde y esta mañana estaba normal. Fijaos qué partido ha hecho. Es un extraterrestre», explicó el técnico con una sonrisa.

Huertas, eso sí, no es perfecto. Con ventaja en el marcador y a 2’48’’ para el final, el base se precipitó al sacar rápido de fondo para que Shermadini acabara anotando. La jugada salió bien (94-85), pero a juicio de Vidorreta, el partido pedía otra cosa. «Le he dicho que no había ninguna necesidad de sacar rápido con el partido prácticamente ganado, y menos si saca él, que debe ser quien reciba la pelota. Él lo sabe porque tenemos unas normas para los saques rápidos y, en casi todos los casos, Marce no puede sacar. Solo en uno. De eso es de lo que hemos hablado», indicó el vasco. Siempre se puede mejorar.

Antes, Vidorreta reconoció que el partido había sido «difícil». «Hemos ido por delante casi los 40 minutos, pero ellos siempre han trabajado con la intención de llegar al final con opciones. Han tenido fe y se ha demostrado durante todo el partido. No hemos podido abrir diferencias superiores a diez puntos, cuando en los últimos partidos en casa siempre lo conseguíamos», lamentó antes de apuntar al «mérito del Burgos». «Al final tuvimos tres pérdidas seguidas que pudieron complicarnos, aunque se notó menos porque anotamos dos libres».

El oponente, un recién ascendido que llegaba con balance de 1-4 (ahora uno 1-5), sorprendió al Santiago Martín, pero no al técnico canarista, que ya había advertido durante la semana de la calidad del cuadro castellano-leonés. «La sensación que han dado es la de que no es un equipo como para llevar una sola victoria en seis partidos y que no se van a poner neriovosos. Es un equipo bien trabajado y que está compitiendo bien. Es cierto que contra Zaragoza sí que pudieron notar un poco la presión, lo digo desde el respeto», reflexionó Txus.

Al margen del triunfo, el choque dejó también la buena noticia del debut de Wesley Van Beck en el Santiago Martín. El de Houston, eso sí, participó muy poco (menos de cuatro minutos en pista) y no anduvo fino. «Le he visto un poco despistado en las marcas», confesó Vidorreta. «Todo tiene que tener un proceso, Marce marca un ritmo y los demás tienen que seguirlo. Es algo que ya he hablado con él. Espero que cada vez pueda ir teniendo más minutos. En poco tiempo podremos ver al Wes que queremos», terminó vaticinando.

Gana el Tofas en Turquía

Tras la victoria de ayer no habrá descanso para el Canarias, que el martes recibe al Tofas. El cuadro turco venció ayer en su liga nacional por 94-80 al Bursaspor, por lo que se coloca quinto con un balance de 4-3. Debutó con el equipo de Bursa el internacional Furkan Korkmaz, autor de nueve puntos y cuatro asistencias. El base francés Hugo Besson fue el meyor de su equipo yéndose hasta los 20 tantos.