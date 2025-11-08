El Canarias, a por una revancha contra sí mismo

Tras un delicioso mes de octubre que se saldó con un global de 7-0 (cuatro triunfos en Liga Endesa y tres en Champions League), noviembre empezó con sinsabor para La Laguna Tenerife. El combinado aurinegro, que gobernaba por 11 puntos al descanso el duelo frente al Baskonia del pasado fin de semana, desapareció de la pista en el tercer periodo –así lo lamentó Txus Vidorreta en sala de prensa– y acabó cediendo en el Buesa Arena (89-79). La decepción en territorio vasco derivó en el primer borrón de la hasta entonces inmaculada hoja de servicios aurinegra en la 25/26.

Seis días después, el Canarias afronta hoy sábado (19:00), su primera pequeña revancha de la temporada. No contra el San Pablo Burgos, huésped este fin de semana en el Santiago Martín, sino contra sí mismo. En una semana larga (sin compromiso europeo), Vidorreta ha tenido tiempo de sobra para analizar los motivos del colapso en el Buesa. También su plantilla, conocedora de que se salió del partido por errores propios (véase el pobrísimo 20% de acierto en tiros de tres) y no tanto por el empuje del combinado vasco.

Huertas, entre algodones

Vidorreta, en todo caso, llega pendiente del mermado Marcelinho Huertas, que arrastra molestias, y cuenta de nuevo con Wesley Van Beck. El americano, inédito en la Champions, apenas ha podido disfrutar de ocho minutos de juego en pista (en el triunfo a domicilio contra el Morabanc Andorra) en su todavía en ciernes primera campaña de aurinegro. Van Beck, que ya se vistió de corto en Vitoria aunque no llegó a participar –el descarte fue Alderete– aspira a hacer su puesta de largo en el Santiago Martín. Disponible está Aaron Doornekamp. El canadiense, que se llevó un fuerte golpe en la recta final del duelo disputado el Buesa y llegó a sufrir problemas de visión, se encuentra plenamente recuperado.

El Burgos, un recién ascendido a Liga Endesa (bajó en la 21/22 y ha tardado tres años en regresar a lo más alto del baloncesto nacional), solo ha podido vencer en uno de sus cinco primeros compromisos. A la victoria en la jornada inaugural (97-79 ) frente al Basquet Girona le han seguido cuatro tropiezos: a domicilio frente al Real Madrid, el Valencia y el Bilbao Basket y en el Coliseum ante el Casademont Zaragoza (89-102).

El rival

Con el técnico brasileño Bruno Savignani a los mandos, en las filas burgalesas destaca el excanarista Dani Díez (jugó de aurinegro en las temporadas 19/20 y 20/21), cuya relación con Vidorreta no acabó bien. Tanto que, con el tiempo y siendo jugador del Bakonia, el alero le negó el saludo al entrenador al término de un partido. Al margen de Díez –el máximo reboteador del Burgos es duda esta jornada por problemas en un dedo–, sobresalen en el 'roster' castellano-leonés el brasileño Raul Neto (un base con experiencia en la NBA y que la pasada campaña tuvo un brevísimo paso por el Barcelona) y el talentoso Gonzalo Corbalán. El argentino es líder de su equipo en promedio de puntos (13,4) y de valoración (16,8) por partido.

En el apartado estadístico, por último, los números invitan al optimismo para el Canarias, que se ha impuesto al Burgos en nueve de sus diez últimos partidos. Los hoy visitantes, de hecho, solo han ganado una vez en el Santiago Martín. Fue en febrero de 2019 (83-88).

Huertas y Shermadini levantan el título de campeones de la Champions 21/22. / Emilio Cobos (CBC)

Dos campeones de Champions

El Santiago Martín acogerá hoy un enfrentamiento entre dos campeones de la Basketball Champions League. De hecho, La Laguna Tenerife y San Pablo Burgos suman cuatro títulos entre los dos con idéntica aportación (dos campeonatos cada uno). El Burgos fue el mejor equipo de la BCL durante dos campañas seguidas, las 19/20 y 20/21, ambas con Joan Peñarroya en el banquillo. El Canarias, por su parte, conquistó la primera edición (16/17) y volvió a reinar en la 21/22. Solo el Unicaja de Málaga, campeón en las dos últimas ediciones, iguala en títulos a Canarias y Burgos. La BCL tiene acento castellano: seis títulos de españoles en nueve años.