Una década latiendo en aurinegro: se cumplen diez años de la llegada de Txus Vidorreta al CB Canarias

Diez años en aurinegro. Aunque no dirigió al equipo ese fin de semana frente al Unicaja de Málaga (desembarcó en la Isla un viernes y el entonces Iberostar cedió ese mismo domingo en la prórroga por 85-75 a pesar de una meritoria actuación), Txus Vidorreta aterrizó en Tenerife el día 6 de noviembre de 2015. Hace ya una década.

En sustitución del saliente Alejandro Martínez, el técnico vasco se presentó aquella mañana de noviembre en el Juan Ríos Tejera solo previo paso por las oficinas del Santiago Martín para firmar su primer contrato con la entidad auriengra. Allí, en la pista, le esperaban sus nuevos pupilos (entre los que se encontraba Tim Abromaitis) en una sesión de entrenamiento dirigida por Nacho Yáñez (ahora en su cuerpo técnico) y Marco Justo (después su segundo y a día de hoy con carrera en solitario como primero).

Su primer discurso

Vidorreta reunió a sus jugadores y se dirigió a ellos por primera vez. “Hay que hacer las cosas bien”, manifestó. “Por ahora no voy a hacer grandes cambios, ya que sería un error. Mi idea es empezar a trabajar en serio a partir del lunes”, indicó. Además, flamante entrenador aurinegro reconoció que llegaba a la Isla “muy motivado”. “Creo que hay una buena plantilla para conseguir mejorar los resultados que se han conseguido”, añadió antes de dar una consigna clara a los jugadores: “El único objetivo que ahora debemos marcarnos debe ser lograr la primera victoria y si es este mismo domingo ante Unicaja, mejor que mejor”. No fue ese fin de semana, sino el siguiente. Triunfo frente al Gran Canaria en un derbi que el Santiago Martín vivió con el corazón en un puño hasta el definitivo 65-63.

Fue el principio de un vínculo que, pese a interrumpirse durante una temporada (la 17/18 en la que el preparador fichó por el Valencia en una aventura que acabó siendo corta e infructuosa), ha acabado en éxito rotundo para las dos partes. Vidorreta, que se siente un tinerfeño más, se ha terminado consolidado como uno de los mejores técnicos nacionales del momento, mientras que el Canarias ha encontrado en él, y en el binomio que formó con Aniano Cabrera (en la etapa del dirigente como director deportivo), a dos de los grandes pilarse sobre los que se ha sostenido el siempre creciente proyecto de la entidad.

Vidorreta, junto a Félix Hernández en su primer día como entrenador del Canarias. / Carsten W. Lauritsen

Guarda la 'chuleta'

El técnico, por cierto, ya desveló hace unos meses en 'Balón al aire', el podcast oficial del club, que guarda con cariño el guion que se preparó para aquella primera charla con los jugadores en el Ríos Tejera. Lo escribió en el avión de camino a Tenerife y algún día, dice, lo hará público. Su corazón late aurinegro. De eso no cabe duda alguna a estas alturas.

Su idilio con la Isla, es más, pudo haber comenzado antes. En su etapa en el UB La Palma, fue precisamente Aniano Cabrera quien lo propuso para entrenar al Tenerife Baloncesto. Hubo incluso reunión a tres bandas en la Dársena Pesquera (Cabrera, el presidente José Manuel González Navarro y Vidorreta). Las buenas sensaciones no fructificaron en un acuerdo. El técnico siguió en La Palma y acabó fichando por el Bilbao Basket. “No hay mal que por bien no venga”, reflexiona ahora Vidorreta. Aquella pequeña decepción, con el tiempo, acabó en idilio.