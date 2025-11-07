La Laguna Tenerife, frente al Burgos con la duda de Marcelinho Huertas y un azerbaiyano en la plantilla

La herida que dejó la derrota frente al Baskonia todavía le escuece a La Laguna Tenerife, pero ya cicatriza. Lo hace, eso sí, con una pequeña complicación. Marcelinho Huertas, que se fue hasta los 32 minutos y 39 segundos en pista en el Buesa Arena, apenas ha podido entrenar durante la semana y llega entre algodones al duelo frente al San Pablo Burgos. Según ha desvelado Txus Vidorreta, el brasileño sufre “una especie de fascitis plantar” y está recibiendo un tratamiento con ondas de choque. Marce, además, se hizo daño en la rodilla en el entrenamiento del jueves, aunque el percance acabó en un simple susto.

En Victoria, debido a la dificultad del partido y a que Bruno Fitipaldo y Jaime Fernández “no tuvieron su mejor día”, Marce tuvo que jugar más de lo que al técnico le hubiese gustado, incluso en una semana en la que no había duelo de Champions. “Teníamos programado un tratamiento para las molestias que lleva arrastrando ya varias semanas, por eso yo también intento que su carga no exceda los 25 minutos de los partidos, pero el pasado domingo no pudo serlo. Esperamos que pueda ir mejorando poco a poco porque, aunque realmente pueda jugar pero con dolor, todo el año no puede estar así”, relató Vidorreta.

Van Beck, con Azerbaiyán

Al margen de los problemas de Marce, otra de las noticias de la semana ha sido la ausencia de Wesley Van Beck, desplazado a Azerbaiyán “por temas personales”. El americano, ya de vuelta en la Isla y disponible, acaba de obtener la nacionalidad del país con capital en Bakú -tal y como ha confirmado su propio agente- y, en caso de estar disponible a finales de mes, debutaría en la ventana de la última semana de noviembre. Azerbaiyán visita a Macedonia el jueves 27 y recibe en Bakú a Luxemburgo el domingo 30, ambos partidos de clasificación para el Eurobasket del 2029. Así, en cuanto Van Beck se estrene oficialmente con el combinado europeo, pasará a ser jugador comunitario, una condición que celebrarían en las oficinas de La Laguna Tenerife. El club aurinegro dispondría de las dos plazas libres para extracomunitarios en caso de decidir reforzarse.

Con todo, y a pesar de los problemas de Huertas y el viaje de Van Beck, Vidorreta asegura que su equipo ha “entrenado bien”. “Nos costó un poco arrancar porque sabemos que nuestro tercer cuarto fue lo peor que hemos hecho en el año con diferencia. Incluso tuvo un arrastre en el inicio del último periodo. Por suerte, nuestras sensaciones al final del partido fueron mejores. Estamos con muchas ganas de recuperar el tono que hemos tenido durante todo el año, incluso en algunos momentos del partido de Vitoria, sobre todo en la primera parte”, afirmó el técnico con optimismo.

El aprendizaje de Vitoria

Frente al Baskonia, la clave de la derrota fue el colapso en el tercer periodo. “Cometimos errores que nosotros normalmente no cometemos. Errores groseros, sobre todo en la transición defensiva por precipitarnos en la carga del rebote de ataque, por no respetar nuestras normas de defensa del contraataque del rival y eso, a la larga, nos acabó costando el partido. Fueron muchos errores y todos seguidos”. No obstante, y pese al mal desempeño en el juego, el desacierto en los lanzamientos de tres fue determinante para mal. “En ese periodo tiramos tres triples absolutamente solos y no metimos ninguno. Si entran, yo creo que hubiéramos ganado el partido con claridad. Pero fallamos y, encima, ellos anotaron en todas esas situaciones. Sumaron ocho puntos en contraataque y nosotros cero”. Ahora, en cualquier caso, no sirve de nada lamentarse. El “foco” está puesto en la visita del Burgos a Los Majuelos.

Marcelinho lanza un triple en el duelo frente al Baskonia. / Agencia LOF

El rival, con un balance engañoso

El equipo castellano-leonés, que juega “con mucho ritmo”, marcha 1-4. Su balance, según Vidorreta, está condicionado por lo complicado de su calendario. Y no le falta razón. El equipo de Bruno Savignani se ha enfrentado en las primeras cinco jornadas al Real Madrid y al Valencia y visita ahora la pista del segundo clasificado. “El calendario no está siendo benévolo con un equipo recién ascendido como el Burgos, pero es un bloque que está bien armado y corre muy bien al contraataque. En defensa es muy agresivo y roba muchos balones porque usa muy bien las manos. En líneas generales, creo que está compitiendo bien. Vendrán con ganas, como mostraron en Valencia, cuando pese a ir 20 abajo al descanso tuvieron un arreón en el tercer cuarto y se colocaron a diez”, advierte el preparador. No será fácil.