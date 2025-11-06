Tim Abromaitis, un estadounidense un tanto atípico en el CB Canarias

Siempre dispuesto a regalar una sonrisa, educación máxima ante cualquier situación, porte elegante, cuidado castellano... Así es Tim Abromaitis. Un norteamericano, por sus modales, quizá un tanto atípico fuera de la cancha, y también difícil de encontrar por la fidelidad que viene profesando al aurinegro. Y es que el de Waterbury ofrece unas cifras de continuidad que apenas se han dado en compatriotas suyos en las más de cuatro décadas de historia de la ACB.

Cumple el hijo de Jim -su padre jugó un año en el Real Madrid- este sábado, y dentro de la que es su octava temporada en la isla, 250 presencias en la Liga Endesa con el CB Canarias. Número redondo para solidificar su liderato en esta faceta dentro de la entidad lagunera. Nadie le ronda. Solo se le acercan varios del actual núcleo duro: 219 de Doornekamp, 215 de Huertas y 207 de Shermadini.

Carroll y Moran

Esa pertenencia a un mismo club trasciende de puesto de honor dentro del conjunto lagunero. Y es que como el de Tim apenas ha habido casos en la ACB. Sí son varios los ejemplos de jugadores de otras nacionalidades con una continuidad mayor a la suya. Pero solo han pasado dos estadounidenses por España con tanto arraigo a una misma camiseta.

El más significativo, Jaycee Carroll, que durante diez temporadas –y consecutivas– defendió los colores del Real Madrid. Impulsado por sus dilatadas presencias en playoff, el escolta que aterrizó en España de la mano del Gran Canaria, se disparó hasta los 389 encuentros de blanco. Y también en el Granca hizo carrera el segundo estadounidense más fiel en la ACB: Jim Moran. El de Syosset acumuló, también en 10 campañas como Carroll –con el que llegó a coincidir dos años–, 357 choques como claretiano. Fueron todos los que jugó en la ACB.

Camino de los 300

El siguiente en esa hipotética lista es Abromaitis, que ya había superado el pasado curso a otros ilustres como Louis Bullock y Kenny Miller. Cuando el sábado rubrique su encuentro 250 como canarista en ACB, su siguiente reto puede ser, perfectamente, llegar a los 300. Opción más que factible toda vez que al ala pívot le queda de contrato tanto esta campaña como la siguiente.

Un contador que por el camino, y de forma paralela, también supondrá otro hito global para Tim: convertirse en el jugador con más encuentros, en total, jugados como canarista. Junto a los 249 que suma ya en ACB, Abromaitis añade a este guarismo, en especial, los 106 en los que ha comparecido de aurinegro en la BCL. Junto a los 12 que disputó un curso con el Unicaja Málaga (donde suma otros 66 de ACB) le convierten en el líder absoluto de presencias en la década de historia de la competición. Un torneo en el que también se erige como el máximo reboteador, con 547 capturas hasta la fecha.

En esta hoja de servicios con el Canarias, uno de los soldados preferidos de Txus Vidorreta también suma 12 encuentros de Copa del Rey, uno de Supercopa y tres de la Intercontinental. En total 371 duelos con la entidad canarista.

De las Casas, en el horizonte

En el horizonte, y cada vez más cerca, Manolo de las Casas, que estuvo 15 años en el club de San Benito, disputando las más diversas competiciones (desde Segunda hasta la Copa Korac). Al palmero se le contabilizan 397 enfrentamientos con el Canarias, por lo que Abroimaitis podría superarlo antes de que acabe la presente temporada. A la estela de Tim quedan otros miembros de la actual plantilla que ya han superado los 300 compromisos como aurinegros, caso de Doornekamp, Huertas y Shermadini, mientras que Fitipaldo y Guerra también enfilan dicha cuantía.

Abromaitis lucha por un rebote en el partido contra el Manresa. / E. Cobos (ACB Photo)

Los números de Abromaitis en la ACB, donde acumula ya diez cursos, podrían haber sido todavía mayores. Y es que el norteamericano llegó a España con 26 años después de dos temporadas en Francia (Asvel Villeurbanne y SIG Strasbourg) y una en el Braunschweig alemán, donde fue reclutado porAlejandro Martínez y Aniano Cabrera. Ya en medio, y tras su cuarto ejercicio como canarista, decidió probar fortuna (en la 19/20) en el Zenit de San Petersburgo.

Sin apenas lesiones

Pese a estos condicionantes, la hoja de servicios de Tim Abromaitis se encuentra prácticamente impoluta en lo que a partidos de baja por percances físicos se refiere. Así, a lo largo de esta década el norteamericano solo ha estado fuera de combate por lesión en dos momentos muy puntuales... y en ninguno de ellos por culpa suya de manera directa. El primero acaeció en la semifinal de la BCL 16/17 contra el Reyer Venezia, cuando al ala pívot se le quedaron colgado del hombro. Pese a que pudo terminar aquel choque –siendo clave en el triunfo aurinegro– y jugar la final 48 horas después, el norteamericano se perdió el resto de curso por culpa de un edema óseo en la región acromioclavicular derecha.

Tim Abromaitis se duele tras haberse lastimado el hombro en 2017. / El Día

El otro infortunio de cierta gravedad para Tim llegó también en el epílogo de la 20/21, cuando militaba en el Unicaja. Durante un partido ante el Barça y en un balón dividido chocó con su compañero Francis Alonso, lo que le provocó una fractura múltiple en el maxilar izquierdo. Abromaitis evitó el quirófano, y tras perderse cuatro jornadas ligueras, regresó con una máscara para el tramo final de aquel ejercicio. Un par de descartes en Champions, alguna que otra molestia física, y la baja por paternidad de hace nueve meses son las otras pequeñas máculas para un jugador que parece de hierro y no deja de consolidar su canarismo.