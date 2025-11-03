Txus: «Hemos desaparecido y malgastado la ventaja»

«Hemos desaparecido y malgastado una ventaja de 11 puntos», lamentó Txus Vidorreta en su primer análisis tras la derrota frente al Baskonia. El entrenador de La Laguna Tenerife no escondió su decepción por las malas prestaciones de sus jugadores durante el tercer periodo y confesó que en el primer tiempo, cuando ganaba el Canarias, llegó a pensar que ganaría «el menos malo». «En el segundo tiempo, en cambio, ha ganado el mejor», zanjó.

Vidorreta comenzó su análisis en un primer cuarto que fue «igualado». «Conseguimos controlar un poco el ritmo del partido, como habíamos planteado. Abrimos una pequeña diferencia con el 5-12, pero cometimos varios errores que permitieron al Baskonia acabar un punto arriba».

El segundo cuatro, mientras, fue de La Laguna Tenerife. «Pero no sirvió para nada porque el tercero fue del Baskonia. Nosotros hemos desaparecido y hemos malgastado una ventaja de 11 puntos para, incluso, irnos siete abajo al final del tercer cuarto. Eran siete puntos abajo, lo que es un -18, algo que no es habitual en nuestro equipo», explicó resignado.

En los cinco primeros minutos del último cuarto no hubo manera de corregir el rumbo, hasta «fallando tiros libres cuando existía la posibilidad de reentrar en el partido». «Ha habido una reacción final en los últimos cinco, en los que hemos robado algún balón y podido anotar, pero no hemos tenido ni una opción de triunfo», expuso el técnico.

Al bloqueo cuando vinieron mal dadas, Vidorreta le encontró una explicación sencilla. «Yo creo que han pesado las siete victorias y los 11 puntos arriba jugando mal. Cuando nos hemos querido dar cuenta, no es que hubieran dado la vuelta del partido, es habían cogido diferencia. Es la primera vez que jugamos con marcador en contra de toda la temporada. Cuando la cosa se complica puede ser una ventaja haber estado en esa dinámica. Ese puede ser el inconveniente de haber empezado tan bien», concluyó. n