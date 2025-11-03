EL DÍA sortea 10 entradas dobles para los próximos partidos de La Laguna Tenerife en noviembre

Si eres amante del baloncesto, este mes de noviembre tendrás dos citas imperdibles en casa. El La Laguna Tenerife afrontará dos duelos de máxima intensidad ante rivales de categoría: el sábado 8 de noviembre a las 19:00 horas, frente al San Pablo Burgos en la Liga Endesa, y el martes 11 de noviembre a las 20:00 horas, contra el Tofas Bursa, en un emocionante encuentro de la Basketball Champions League.

Ambos partidos se celebrarán en el Pabellón Santiago Martín, epicentro de la pasión aurinegra, donde los aficionados disfrutarán de un ambiente único y vibrante.

¡Participa en el sorteo y gana tus entradas!

EL DÍA quiere premiar a sus lectores con 10 entradas dobles, para que vivas la intensidad del baloncesto en directo. Se entregarán 5 entradas dobles para el partido del 8 de noviembre y 5 más para el encuentro del 11 de noviembre.

No pierdas la oportunidad de disfrutar de esta experiencia y apoyar al equipo en dos jornadas que prometen espectáculo y emoción.

¿Cómo participar?

Regístrate como lector en EL DÍA: Si aún no eres usuario, ¡es muy fácil! Regístrate gratis en pocos minutos y accede a exclusivos beneficios. Rellena los formularios: Completa el formulario con tus datos. ¡Así de sencillo! ¡A esperar el sorteo! Una vez inscrito, cruza los dedos para ser uno de los afortunados ganadores y vivir la emoción del baloncesto en directo.

Formulario de participación para el sorteo del partido: La Laguna Tenerife vs. San Pablo Burgos:

Formulario de participación para el sorteo del partido: La Laguna Tenerife vs. Tofas Bursa:

¿Por qué no te lo puedes perder?

Vivirás una experiencia deportiva inolvidable.

Disfrutarás del mejor ambiente en el Pabellón Santiago Martín , rodeado de la afición más entregada.

, rodeado de la afición más entregada. Sentirás la emoción del juego y el orgullo de apoyar a La Laguna Tenerife en su lucha por los triunfos.

Fecha del sorteo y anuncio de ganadores

Los sorteos se llevarán a cabo uno o dos días antes de cada partido, siguiendo el calendario a continuación:

Partido del 8 de noviembre (vs. San Pablo Burgos): el sorteo se realizará el viernes 7 de noviembre .

el sorteo se realizará el . Partido del 11 de noviembre (vs. Tofas Bursa): el sorteo tendrá lugar el mismo martes 11 de noviembre.

Cuando se den a conocer los ganadores, nos pondremos en contacto con todos aquellos afortunados el mismo día del sorteo. ¡Así que permanece atento por si resultas ser uno de los seleccionados! Además si fuera necesario puedes verificar si tus datos de contacto estén al día en tu perfil. Puedes actualizar tu información rápidamente desde la sección 'Mi cuenta' en tu perfil o registrarte sin costo en eldia.es. ¡Te tomará solo unos minutos!

Participa, apoya a La Laguna Tenerife y vive el mejor baloncesto con EL DÍA, el periódico líder en Santa Cruz de Tenerife. ¡No dejes pasar esta oportunidad única y mucha suerte a todos los participantes! 💛🏀

¡Suerte a todos los participantes! 🎉