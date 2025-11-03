El dato que explica la derrota de La Laguna Tenerife frente al Baskonia: uno de los peores días de su historia en un registro clave

El CB Canarias cedió en Vitoria (89-79 frente al Baskonia) condenado por su incomparecencia en el tercer periodo. “Hemos desaparecido y malgastado la ventaja”, lamentó Txus Vidorreta en sala de prensa. La estupefacción del técnico estaba justificada, La Laguna Tenerife ganaba al descanso por 11 puntos (29-40) y llegó a atacar para el +15 a la vuelta de vestuarios, cuando dispuso de una posesión con el marcador 32-45. Lo que vino después fue una incomprensible desconexión de casi 15 minutos. Del 34-16 de un tercer cuarto con parcial de 26-5 incluido, al terrorífico 47-17 si se suman los cinco primeros minutos del último tramo de partido.

La desesperación por la manera en la que los aurinegros se bajaron del partido contamina cualquier análisis de una derrota que acabó con la condición de invicto del cuadro canarista, que venía de completar un inmaculado mes de octubre: 7-0 entre Liga Endesa y Basketball Champions League. Sin embargo, entre las estadísticas del compromiso en el Buesa Arena destaca el desastroso porcentaje de éxito de los visitantes en el apartado de tiros de tres puntos. 6,65 metros que se les hicieron kilométricos a los insulares, casi como si lanzasen desde el túnel de vestuarios: 5 aciertos en 25 intentos para un pobrísimo 20%.

La lista de desatinados

En el reparto de culpas sobresalen el 0% de Jaime Fernández (dos lanzamientos), Bruno Fitipaldo (dos intentos), Thomas Scrub (también un rosco en tres tiros), y Joan Sastre y Tim Abromaitis, que erraron en su único lanzamiento de tres. Solo anotaron desde lejos Marcelinho Huertas (2/7), Rokas giedraitis (1/3) y Aaron Doornekamp (2/6) y ninguno de ellos alcanzó un porcentaje notable. El lituano,el que más con un 33%.

El 20% del Buesa contrasta con el promedio habitual de éxito de La Laguna Tenerife desde el triple, que esta temporada ronda el 40%. El Canarias, de hecho, es el segundo equipo en porcentaje de acierto desde el 6,75. Concretamente, con un 40,63 que el líder de la lista, el Valencia Basket, supera por muy poco (41,36). Esto es, si se tiene en cuenta el bruto de intentos, que son 128 entre las cinco jornadas disputadas (a 25 por choque), salen 10,4 triples 'enchufados' por partido. Solo el propio Valencia mejora al Canarias, que iguala con el Dreamland Gran Canaria y el Río Breogán. De haber estado en su promedio, aun con el siniestro de casi toda la segunda mitad, al Canarias le hubiese dado para pelear el partido. Cinco triples de diferencia entre los que habitualmente se convierten (diez) y los que se pudieron celebrar en Vitoria (cinco) para 15 puntos que se esfumaron en una tarde en la que se perdió por diez unidades (89-79).

Lista de partidos con el peor porcentaje en triples de La Laguna Tenerife en ACB. / El Día

El 'ranking' de días malos en el triple

Es más, la tarde aciaga del domingo 2 de noviembre de 2025, entra directamente en el 'Top 10' de peores días del combinado canarista desde el 6,75. Concretamente, es el cuarto peor porcentaje en la historia de la entidad . Solo en dos ocasiones la cifra fue de un impropio 16% (frente al Barça en la 21/22 y al Murcia en la 22/23), en otras tantas fue de un 18% (contra el Gipuzkoa en la 18/19 y el Bilbao en la 19/20) y en cuatro de un 19% (ante el Andorra en la 17/18, el Barça en la 21/22, el Bilbao en la 22/23 y el Unicaja de Málaga en la 24/25). En un 21%, un punto porcentual mejor que en el Buesa pero igualmente insuficiente, se quedaron las citas con Fuenlabrada (20/21) y el Real Madrid (23/24) como oponentes.

El lastre que provoca el desatino en los tiros lejanos es grande. Tanto, que en solo uno de los todos los precedentes citados, choque ante el Baskonia incluido, hubo triunfo canarista. De resto, derrotas. La única vez que los aurinegros pudieron sobreponerse a su propio bloqueo desde el 6,75 fue en el duelo en Miribilla de la 22/23. Pese al 81% de error (4/21), La Laguna Tenerife logró imponerse por 60-83 al Bilbao Basket.