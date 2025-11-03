Cuando las bajas no son un problema

El mes de noviembre es temido por entrenadores y directivos por la saña con la que golpean los contratiempos: las lesiones empiezan a acumularse en la enfermería, las sanciones por acumulación de amarillas se amontonan en muchos clubes y, por si fuera poco, las convocatorias con la selección dejan huérfanas a muchas plantillas. En el caso del CD Tenerife no es previsible que recupere efectivos a muy corto plazo, pero la longitud de la plantilla, el buen fondo de armario y las decisiones acertadas de Cervera para recomponer al grupo (la incorporación de Ulloa o la reubicación de David) hacen de la necesidad una virtud. De Ferrol, el equipo sale reforzado y con un liderato a prueba de infortunios. ¿Que no está Mateu? Pues cumple David a pierna cambiada. ¿Que falta Javi Pérez? Pues sube Ulloa, debuta y marca un golazo.

Aunque el oscurantismo es denominador común en los clubes de la categoría y resulta misión imposible conocer con precisión el contenido de los partes médicos, nadie en el representativo espera a corto plazo a Javi Pérez, elemento que estaba llamado a ser crucial cuando se produjo su fichaje. De hecho, era el ex del Huesca aquel futbolista caído de Segunda División y por el que esperó hasta última hora la dirección deportiva. Tanto es así que su incorporación fue la que abocó a su cruel destino a Facundo Agüero, que se quedó sin ficha.

El caso es que las exploraciones iniciales y posteriores pruebas médicas realizadas a Pérez le descartan como mínimo para cuatro semanas más. Dicho de otro modo, no estará en la doble cita seguida en el Heliodoro –primero Athletic B y luego Celta Fortuna–, tampoco en el desplazamiento al País Vasco para visitar Gobela (ante Arenas) ni en el siguiente duelo en casa contra el Arenteiro. O sea, que noviembre en blanco.

Las previsiones pesimistas con Javi han propiciado la promoción de Alberto Ulloa, que ya dejó buenas sensaciones durante la temporada y este sábado ya firmó su primera convocatoria liguera con los mayores. Su permanencia con el primer equipo será permanente.

Entretanto, en defensa tampoco se prevé a muy corto plazo la vuelta de Marc Mateu. Tal y como cuantificó Cervera el pasado viernes, su baja rondará los 50 días, así que necesitará de un periodo de adaptación antes de volver a jugar. Hablando en plata, se pierde también los partidos ante Athletic B, Celta Fortuna, Arenas… y ya se verá si alguno más. Su ausencia impidió hacer rotaciones en su demarcación en la Copa, pero David emerge como solución para casi todo, como así ya ha verbalizado el míster.

Y como los contratiempos nunca vienen solos, Cervera se quedará hasta cuatro días consecutivos (del 10 al 13 de este mes) sin el concurso en los entrenamientos de Dani Fernández, que dio un paso al frente en Ferrol y fue alistado entre los titulares. En principio, no está previsto que se pierda ningún partido. Sus buenos minutos en Alcalá (gol y asistencia) fueron una invitación a alinearle en liga, lo cual ocurrió este sábado en A Malata.

De momento está resistiendo muy bien el representativo a los infortunios. También es verdad que cuenta con uno de los planteles mejor armados del campeonato y que cuenta con recambios de nivel para casi todas las posiciones. Buen ejemplo es el rendimiento muy notable de José León ante la ausencia del sancionado Álvaro, que cumplió suspensión por acumulación de amarillas en el duelo del sábado. Ven los técnicos rivales –así lo dijo el del Ferrol– como un lujo que haya jugadores del corte y nivel de León o Maikel Mesa con el rol de suplentes. Pero esa es la realidad de un Tenerife donde los argumentos sobran para llegar al objetivo del ascenso por la vía rápida.

Justamente de esta feliz circunstancia habló ayer León en los medios oficiales del club. «Somos un equipo unido, con cero nerviosismo. La temporada es larga, la categoría es complicada pero estamos preparados. Somos ambiciosos, buscamos ganar en cada partido y dejar siempre la portería a cero en cada jornada; desde ahí, siempre será más fácil llegar a las victorias. En el grupo hemos mantenido siempre la tranquilidad, siguiendo un camino en el que confiamos al 100%». n