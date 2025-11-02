El CB Canarias colapsa tras el descanso y deja de estar invicto (89-79)

Algo más de dos cuartos de nota para luego venirse totalmente abajo. La Laguna Tenerife ha sufrido este domingo su primera derrota liguera al caer por 89-79 en su visita al Baskonia, al que dominó hasta el inicio del tercer cuarto (32-45) para luego colapsar por completo ante la mayor intensidad defensiva de los locales, que llegaron a firmar un parcial de 26-5 que noqueó a los de Txus Vidorreta. Bofetón que dejó a los laguneros 17 abajo (79-62) antes de un amago final de remontada que se quedó a medio camino.

Tras haberse agarrado al acierto de Marce Huertas (acabó con 16 puntos y 12 asistencias) y Gio Shermadini (20 puntos para 24 de nota) hasta el descanso, luego el Canarias no tuvo fluidez alguna ni referentes en ataque, a la vez que elevó su número de pérdidas (tres en los dos primeros cuartos y ocho en los otros dos) y permitió correr a los locales (ningún punto a la contra hasta el descanso y 12 tras el intermedio), que culminaron de esta manera un despliegue físico en defensa que descolocó al conjunto tinerfeño.

Con Giedriatis fuera de partido (tres puntos con 1/4 en tiros de campo) tras un roce inicial con Luwawu-Cabarrot y Diallo, y Jaime Fernández muy errático en el lanzamiento (1/8), se explica en parte el mal día desde el arco del Canarias (5/25), que también se dejó por el camino más libres de los habituales: 6/12 en el cuarto periodo.

De inicio, los interiores

Pese a errar sus primeros tiros -varios de ellos nada cómodos-, el Canarias dio pronto con un filón en el rebote de ataque, pero sobre todo encontró a sus interiores, que acababan casi siempre emparejados con pequeños. Primero el beneficiado fue Shermadini (2-8) y más tarde Guerra (5-10).

Sin embargo, esa delantera en el marcador no la pudo mantener el equipo isleño al encadenar varios errores. Desde una canasta sencilla no culminada por Scrubb, dos penetraciones falladas por Fernández, y a continuación, atrás, siendo demasiado blando en el 1x1, lo que permitió al Baskonia producir en varias penetraciones. Con Kurucs imponiendo mucha actividad y músculo cerca del aro, el cuadro azulgrana -y pese al triple de Giedraitis- llegó a invertir el signo del electrónico tras un 13-5 (18-17) para cerrar el acto.

Con el parón entre cuartos el Canarias se reordenó para ser más versátil. Anotó desde el arco y también siguió encontrando situaciones sencillas dentro. Pero por encima de todo estuvo superlativo en su actividad defensiva, elevando su contador de robos casi sin freno. Así, la de Fernández fue la séptima recuperación de los laguneros en poco más de 13 minutos de partido (21-27 y 22-29).

Otro arreón

Situación de cierto confort que permitió a La Laguna Tenerife minimizar daños por ciertas acciones negativas, como un mal pase de Doornekamp y otro tapón recibido por Jaime (27-31). Ese minibache lo esquivó enseguida el cuadro aurinegro... y lo hizo con la impronta de los de siempre.

Huertas anotó de tres para sofocar la reacción local, antes de que Shermadini sacara petróleo desde el 4,60 (4/4) y anotara luego tras asistencia del brasileño para el 27-40. Al descanso el paulista ya estaba en 10 puntos y seis asistencias, por los 12 tantos (sin fallo) para 16 de nota del georgiano.

Llegó incluso a tirar el Canarias para el +15, pero Jaime erró, a la vez que el Baskonia trató de asomar la cabeza gracias a sus repetidos rebotes ofensivos, un total de seis en el segundo periodo para el 29-40. Casi el único lunar para el conjunto canarista, que sin estar demasiado atinado en el tiro (11/22 en lanzamientos de dos y 3/10 en triples) sí supo cuidar a la perfección el balón, hasta el punto de que sus escasas tres pérdidas fueron siempre en balones al limbo (ningún robo de los de Galbiati), lo que impidió correr a los locales. Con el ritmo donde más le convenía, La Laguna Tenerife llegaba al intermedio con una merecida renta superior a la decena.

Regresó al +13 el Canarias en un par de pasajes iniciales del tercer acto (32-45), pero ahí el Baskonia respondió enseguida, aprovechando algunos errores isleños en el tiro, sacando rédito de su insistencia en el rebote ofensivo, y sobre todo corriendo por primera vez a campo abierto (sacando antideportiva a Doornekamp) para colocarse a solo seis puntos (39-45).

Mucho más espeso

Mucho más espeso de lo habitual por la intensidad atrás de los locales, al Canarias se le hizo de noche por completo, con solo una canasta de Sastre en más cuatro minutos de partido. Ni el tiempo muerto de Vidorreta frenó la caída ante un Baskonia totalmente crecido, que no paraba de correr y que seguía haciendo daño en el rebote ofensivo y también desde el arco.

Con esta tendencia el parcial llegó a ser de 20-3 (52-48, 28') ante un Canarias que solo anotaba, y a cuentagotas, desde el tiro libre (52-50). Más que insuficiente para seguir agarrado con garantías al partido. Con Diallo produciendo cuatro puntos de una tacada (2+2) y otra canasta de Simmons el equipo isleño llegó a estar ocho abajo tas encajar un 26-5 (58-50).

Solo con libres (7/8) hasta ocho minutos estuvo con una canasta en juego el Canarias, que acabó el periodo con una carta de tiro realmente deficiente (3/5 en lanzamientos de dos y 1/8 en triples), escasa producción a la que los isleños añadieron cinco pérdidas (por tres hasta el descanso) y solo una recuperación para acabar encajando 34 puntos y produciendo únicamente 16 para el 63-56 con diez minutos por delante.

Doornekamp lucha por un rebote con Sedekerskis. / ACB Photo

Ya en el cuarto acto los de Vidorreta buscaron a Huertas y Shermadini, pero el Baskonia encontró a Diop primero (68-60) y volvió a insistir a la carrera después, aprovechando también otro error que comenzaba a ser común en el bando isleño: cometer faltas sin evitar el adicional (71-60). Ya en bonus con casi siete minutos por delante, el Canarias terminó de colapsar con una alarmante sequía anotadora, hasta el punto de no producir ni desde el 4,60 (0/4 entre Scrubb y Fernández).

Sumando los locales de tres en tres por medio de Luwawu-Cabarrot, el Canarias llegó a estar 17 abajo (79-62), pero al menos contuvo la caída encontrando a Guerra dentro y alguna aportación de Doornekamp (82-70, 37'). Ahí, y sin opciones ya de victoria, los laguneros volvieron a desmelenarse encontrando dentro a sus interiores (85-79). Insuficiente, por tiempo, para obrar una remontada estéril -que de culminarse hubiera sido milagrosa- y que hace morder el polvo al equipo isleño ocho partidos y 36 días después.