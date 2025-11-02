El Buesa Arena testea el gran momento de La Laguna Tenerife

Que noviembre no cambie el rumbo trazado en octubre para seguir en lo más alto. Después de un primer mes de competición impoluto –en lo que a ACB y BCl se refiere–, La Laguna Tenerife tratará este domingo (18:00 horas) de alargar su racha victoriosa. Un propósito que pasa por superar otro exigente test, en este caso el de la visita a un Baskonia venido a menos en el arranque del curso pero que como local está manteniendo cierta solvencia, tal y como ha demostrado esta misma semana, al ganar sus dos compromisos de Euroliga ante Dubai y Efes.

Poco más se le puede pedir hasta la fecha al cuadro de Txus Vidorreta, donde Marce Huertas y Gio Shermadini siguen mostrando galones, Rokas Giedriatis se ha adaptado de forma casi impecable, Jaime Fernández está ofreciendo un notable salto de calidad, o Joan Sastre ha recuperado su versión más defensiva. Con el añadido de otras piezas, el CB Canarias ha disparado su producción anotadora (casi 98 puntos de media), gracias en buena medida a su efectividad en el tiro (es líder en triples y cuarto en tiros de dos) y su enorme mimo del balón, con ocho pérdidas de media en sus tres duelos más recientes. En este sentido no se queda atrás el cuadro alavés, que pese a un balance 2-2 promedia 90 puntos y, además, con más de un 60 por ciento de acierto en el tiro de dos.

Dos caminos a elegir

Esos destacados parámetros propios deberá repetirlos este domingo el conjunto canarista en el Buesa Arena, aunque con la obligación adicional de resolver una duda más que razonable. Dos caminos a elegir para tratar de llegar a su quinta victoria seguida. Por un lado, la teoría invita a llevar el partido a un ritmo pausado y mucho juego de 5x5, minimizando los daños de un rival que estila un juego mucho más abierto y a un mayor número de posesiones. Sin embargo, el camino más corto para tarde también podría pasar, para los aurinegros, por agitar todo lo posible el árbol, un escenario en el que ya están sabiendo desenvolverse los isleños. Y es que bien podrían explotar los de Vidorreta el hecho de que el Baskonia haya jugado en Euroliga tanto el martes como el viernes, y que al consiguiente desgaste se una también un periodo de descanso inferior a las 48 horas.

Elija una opción u otra –dentro de esa versatilidad de la que viene haciendo gala–, la posible victoria del Canarias tendría valor doble, toda vez que pese a su errático arranque el cuadro azulgrana se antoja como rival directo para los momentos cumbres de la temporada: Copa del Rey y playoff. Que el bando lagunero se imponga hoy supondría dejar a los de Paolo Galbiati a tres victorias de diferencia, al margen de un average global que rondará los 100 puntos.

En reconstrucción

Se las verá el Canarias con un adversario en plena reconstrucción tras las lesiones temporales de Trent Forrest y Markus Howard, así como por la inesperada marcha de Luka Samanic. Ante esta situación ha emergido la figura de Timothé Luwawu-Cabarrot, sexto máximo anotador de la ACB (16,5 puntos de media) y segundo en la Euroliga tras haber promediado 23 en sus tres duelos más recientes. Líder, el francés, en buena parte de los triunfos del Baskonia que pese a su 4-8 global, como local presenta un equilibrado 4-4.

Con el Santiago Martín ocupado por un acto, el Canarias tuvo que entrenarse ayer en el Ríos Tejera antes de volar a tierras vascas. Para esta mañana está prevista una sesión en el escenario del encuentro. El norteamericano Wes Van Beck ha evolucionado de sus problemas de espalda, pero lo lógico es que todavía no reaparezca.

Un buen balance en Vitoria

No se le da mal últimamente el Buesa Arena a La Laguna Tenerife, ya que de sus cuatro visitas más recientes ha salido airoso en tres, entre ellas la del curso pasado: 89-93, con notables actuaciones de varios jugadores, entre ellos David Kramer (20 puntos) y Marcelinho Huertas (19 tantos y nueve asistencias). El único tropiezo en este lapso data de la campaña 22/23, cuando los de Txus Vidorreta cayeron por 104-100.