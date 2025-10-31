Fran Guerra se olvida de su lesión: "Mentalmente me estaba costando; ahora tengo más confianza"

Fran vuelve a dar Guerra. El interior grancanario de La Laguna Tenerife, que sufrió una importante lesión de tobillo la temporada pasada (se lastimó a finales de marzo en el calentamiento de la visita al Bilbao Basket, pasó por quirófano en marzo y no volvió a jugar hasta septiembre), recupera sensaciones en este inicio de curso. El pívot, al que Vidorreta reconoció semanas atrás estar dosificando, juega cada vez más minutos y, lo que es más importante. Ha espantado definitivamente a los fantasmas de una posible recaída. “Fue lesión de cirugía y mentalmente me estaba costando. Al final es miedo pisar la pintura, miedo pisar a alguien por si acaso... Está todo en la mente, pero de verdad que, poco a poco, me he ido olvidando. Cada vez voy cogiendo más confianza y el equipo me está ayudando muchísimo”, ha reconocido el jugador.

Ahora, después de un amago de recaída que necesitó de una visita al especialista que lo operó en Madrid y quedó en un “susto”, el jugador manifiesta encontrarse “bien”. “Todavía me falta coger la forma un poco, pero estoy pudiendo ayudar al equipo cada día, completo todos los entrenos y estoy contento”. Guerra, en este sentido, celebra estar siendo capaz de ayudar al equipo a ganar partidos, que es “lo más importante”. Lo está haciendo, además, sin límite de minutos. “Empecé con límites de jugar solo los primeros seis minutos, luego siete... a día de hoy, estoy libre de minutos, que es lo importante. Estoy muy contento y muy feliz y con ganas de afrontar lo que resta de temporada”.

Un arranque soñado

La felicidad del aurinegro es doble: vuelta a la pista en un comienzo de campaña inmejorable en lo colectivo. Pleno de siete triunfos en un octubre para el recuerdo. “La verdad es que debemos estar contentos por este inicio de temporada. Sabíamos que va a ser muy difícil, pero bueno, al fin y al cabo el equipo, con las piezas nuevas que hemos traído, tanto Rokas como Héctor y Wesley, al que todavía le queda un poco... la verdad es que muy bien, muy contento con el inicio y ahora hay que seguir”.

Mantener la condición de invicto será imposible, igual que lo es resistirse a ilusionarse con el Canarias, que vuelve a superarse a sí mismo. ¿Cuál es entones el techo de los aurinegros? “Yo siempre lo he dicho, el techo nunca se pone. Cada año damos un paso más adelante, los jugadores que vienen se involucran antes, lo intentamos nosotros hacer lo mejor posible y la verdad es que cada año el techo nunca sabemos dónde está. Este año empezamos muy bien la temporada, estamos muy contentos, ahora se trata mantener la racha. Mantener la racha y seguir como estamos haciendo hasta ahora, que es jugar bien, jugar con un orden y ganar partidos”, reflexionó Guerra.

Fran Guerra trata de lanzar a canasta en el duelo frente al Unicaja de Málaga. / Arturo Jiménez

Baskonia, siguiente obstáculo

Para prolongar el inmaculado comienzo será necesario vencer este fin de semana en la pista del Baskonia, un rival que, pese a haber empezado de forma irregular (último en la clasificación continental y 2-2 en Liga Endesa), no lo pondrá fácil. Al contrario, será “un partido difícil contra un grandísimo equipo”. “Sabemos que allí es muy difícil ganar. Por ejemplo, perdió el Madrid. Tenemos que ir con las pilas puestas, saber también que es un equipo que corre mucho. Jugadores muy físicos y muy atléticos. Yo creo que la clave va a estar en jugar cinco contra cinco para tener más opciones de ganar” advierte Fran.

Posible regreso a la selección

Fuera de la esfera de La Laguna Tenerife, el regreso de Fran Guerra a la pista permite que vuelva ser candidato a acudir a la selección española. De no haber caído lesionado la pasada temporada, el canario apuntaba a fijo en el Eurobasket. Ahora, con Chus Mateo tras la salida de Scariolo, su nombre vuelve a estar sobre la mesa. El seleccionador, que estuvo en la Isla para seguir en vivo el duelo entre Canarias y Unicaja, ya ha mantenido contactos con el jugador, quien asegura desconocer las intenciones del técnico. “No, todavía no sé nada. Es verdad que estuve hablando con él [Mateo], estuvimos hablando porque estábamos en contacto, pero es verdad que todavía no sé nada. Es muy pronto y no sé lo que va a pasar en el futuro”.

Guerra, en todo caso, estaría encantado de acudir a la próxima ventana con España. Máxime cuando uno de los duelos, en el que la selección se medirá a Georgia, se jugará en el Santiago Martín. “Sobre todo contra Gio [sonríe]. Sí, sí, la verdad es que te digo que, para mí, ojalá pudiese. Yo lo voy a intentar, pero todavía no lo sé. Al final, vengo de una lesión y el descanso es también importante”, concluyó.