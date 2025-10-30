Se dispara en ataque: La Laguna Tenerife pulveriza sus registros anotadores

No es solo una fabulosa sensación. La del público aurinegro cuando acude en masa al Santiago Martín –este verano se alcanzó una cifra récord de abonados– o sigue a su equipo por televisión o internet. Los datos lo certifican. La sinfonía de La Laguna Tenerife que dirige con maestría Txus Vidorreta desde hace camino de dos lustros (el vasco cumple, en esta 25/26, su octava temporada consecutiva en su segunda etapa en el club insular), siempre ordenada y acompasada, experimenta en este inicio de campaña una sorprendente fusión con el rock and roll. Los datos del CB Canarias se han disparado en ataque. Tanto, como para firmar el mejor arranque anotador desde que la entidad se embarcó en la Champions.

Al margen de los cuatro duelos disputados hasta la fecha en la competición doméstica, en el parcial se tienen también en cuenta las tres victorias en la Basketball Champions League 25/26. Esto es, aunque La Laguna Tenerife mejora cualquier registro anotador hasta la fecha en sus siete primeros duelos. Al fusionar para el recuento los duelos domésticos con los europeos resulta razonable establecer los antecedentes a partir de la 16/17, temporada de creación de la BCL y en la que ya debutaron los insulares. Desde entonces, el Canarias ha disputado siempre entre uno y tres partidos europeos en sus primeros siete duelos de todas y cada una de las diez campañas en cuestión (incluida la actual).

Una media de 94,5

En este arranque, el más anotador de la historia aurinegra, La Laguna Tenerife ha anotado un total de 664 puntos, una descomunal media de 94,85 por partido. En Champions, el promedio es de 91 unidades sobre el total de 273 (84 al Trapani Shark, 108 al Bnei Herzliya y 81 al Tofas Bursa). En Liga Endesa, la media asciende a 97,8, la segunda más alta de la competición solo por detrás de la de Valencia Basket, segundo en la clasificación al tener peor diferencia que los aurinegros en el average general. Salen 391 puntos en cuatro jornadas (104 al Baxi Manresa, 96 al Morabanc Andorra y al UCAM Murcia y 95 al Unicaja de Málaga).

Los puntos del CB Canarias en los siete primeros duelos del curso. / El Día

Las cifras del récord

Con todo, los guarismos ofensivos de la entidad lagunera destrozan cualquier precedente. La media de 94,85, para empezar, supera por más de 11 puntos la del segundo mejor registro, los 83,42 de la 16/17. La tercera marca se queda en los ya notables 82,57 de la pasada 24/25, mientras que hasta en cuatro temporadas más se superaron los 80 puntos de media en las siete primeras citas:en las 20/21, 21/22 y 22/23 y 23/24. Por contra, solo en tres el promedio anotador bajó de 80 unidades. Rondó las 79 en las 18/19 y 19/20 y se quedó cerca de 78 en la 17/18.

Clasifiación de las temporadas con más anotación en los primeros duelos. / El Día

Huertas, Gio y Jaime, casi la mitad de los puntos

Siempre sobre la base de un colectivo que afina a la perfección, son fundamentalmente tres las individualidades que desatan el rock and roll canarista. De solista, cómo no, se coloca un Marcelinho Huertas que vuelve a llevar la voz cantante en ataque. El paulista ha celebrado 35 puntos en Champions y 64 en Liga Endesa. Sus 100 unidades redondas cuentan como el 14,28% de total del equipo. La batería la toca Gio Shermadini. El georgiano, cómplice musical favorito de Marce, se ha contenido en Europa con 33 puntos totales, pero arrasa en España con 74. 107 aciertos que suponen un 15,28 de los 664 de toda la plantilla.

El último en sumarse ha sido Jaime Fernández. El madrileño, a la guitarra eléctrica, suma 58 unidades en la Liga y 42 en BCL para 99 dianas (un 14,14 del total de la plantilla). Su sobresaliente irrupción en este comienzo de curso es una de las claves del aumento anotador del un Canarias que encuentra en Marce, Gio y Jaime a tres piezas que han aportado, con 306 puntos, el 46% del total de toda la plantilla.

Otras curiosidades

Entre las causas numéricas que explican los impresionantes números del arranque actual destacan algunas curiosidades que merecen ser reseñadas. Por ejemplo, que es la primera vez que el combinado aurinegro supera la cifra de 600 puntos en los siete primeros duelos del curso (son 664) y también la primera en la que supera la barrera de los 100 puntos en alguno de esos compromisos. Esta vez lo ha hecho en dos ocasiones:104 al Manresa y 108 al Herzliya. Por contra, es la primera ocasión en la que los canaristas no bajan de 80 puntos en ningún choque.

Fachada del Santiago Martín. / CBC

La fachada del Santiago Martín se actualiza

El Santiago Martín ya luce en su exterior la imagen que le acompañará en esta 25/26. En la lona colocada en el lado del edificio que se ve desde la autopista lucen las figuras de Fran Guerra, Jaime Fernández, Marcelinho Huertas (con la tercera equipación), Rokas Giedraitis y Tim Abromaitis.

Rebajas por Halloween

La Laguna Tenerife celebra Halloween a su manera. La entidad pone en marcha una promoción que solo estará activada este viernes (entre las 10 y las 22): dos entradas al precio de una para los partidos contra San Pablo Burgos y Tofas.

En el Council de la BCL

Ya en el apartado institulacional, la Basketball Champions League (BCL) ha comunicado a La Laguna Tenerife que formará parte, una temporada más, del Club Council o Consejo de Clubes de la competición. El propósito de este organismo, fundado en 2018, es velar por el crecimiento del torneo y por el mejor desarrollo posible del mismo. La entidad estará representada por Aniano Cabrera.