El octubre inmaculado de La Laguna Tenerife: siete victorias para firmar el segundo mejor mes de su historia

La victoria en Turquía de La Laguna Tenerife (64-81 frente al Tofas Bursa en la tercera jornada de la Basketball Champions League), al margen de encaminar la clasificación al Round of 16 de la BCL y afianzar al combinado aurinegro en el primer puesto del Grupo D, supone para los pupilos de Txus Vidorreta cerrar un mes de octubre inmaculado: siete triunfos en otros tantos partidos para sellar el segundo mejor parcial en un mes natural en la historia de la entidad.

Invicto así en este comienzo de temporada, tres han sido los equipos que han sucumbido al rodillo canarista en Champions (además del Tofas, el Bnei Herzliya y el Trapani Shark) y cuatro las víctimas de la acompasada sinfonía aurinegra en la Liga Endesa: el Baxi Manresa, el Morabanc Andorra, el UCAM Murcia y el Unicaja de Málaga.

Los partidos de La Laguna Tenerife en octubre. / El Día

Ante el Manresa, el punto de partida

Fue el 27 de septiembre, hace poco más de un mes, cuando un batallador Canarias cedió ante el impulso individual del Real Madrid en semifinales de la Supercopa de Málaga. Los de Vidorreta ofrecieron una imagen excelente llegando a disponer de ventajas de 14 puntos en el marcador, pero no fueron capaces de contener el empuje final de la escuadra merengue y se quedaron fuera de la final por un solo punto (72-71).

La decepción por no encontrar premio a tan meritoria actuación no hizo mella en los insulares, que arrancaron la Liga el 4 de octubre con un festival anotador a costa de un Manresa que fue incapaz de mantener el intercambio de golpes (104-93). Desde entonces, paseo triunfal de La Laguna Tenerife. Trabajada victoria en Sicilia (78-84 en la pista de un agresivo Trapani) y ejercicios consecutivos de aplastamiento al Andorra (64-96) y al Herzliya (108-85 en una cita que pasará a la posteridad por la indeseada obligación de jugar a puerta cerrada por motivos de seguridad).

Después del obstáculo israelí, y todavía en una semana marcada por el apartado ambiental, llegó el Murcia de Sito Alonso. Colíder la Liga junto al Canarias, pero por delante en la tabla por diferencia de puntos, los universitarios apuntaban a ser el primer oponente de altura para los laguneros. Ni una sola fisura en una tarde fue hasta plácida en el Santiago Martín (96-80). El devenir del calendario elevó el listón de exigencia una jornada después: el Unicaja, 'kriptonita' canarista en los últimos tiempos, tampoco fue capaz de frenar al 'SuperCanarias' (95-79). Ya en Bursa, hace apenas unas horas, aunque no sin dificultad, La Laguna Tenerife se puso de nuevo el traje de la Champions y, con la elegancia identitaria de un estilo de juego que enamora a Europa, conquistó el Tofas Spor Salonu.

Solo un antecedente mejor

Con todo, el octubre de 2025 de La Laguna Tenerife apenas encuentra antecedentes similares en la historia de la entidad. Para empezar, porque este 7-0 solo es superado en el 'ranking' de mejores meses aurinegros por el 9-0 del pasado de marzo (temporada 24/25). Entonces, los de Vidorreta jugaron nueve duelos en 29 días. Una media de un choque cada 77 horas. O lo que es lo mismo, una alegría cada tres días. Seis de esos duelos fueron en Liga (Joventut, Barcelona, Bilbao Basket, Andorra, Manresa y Zaragoza) y tres en Champions (dos contra el Petkim Spor y una frente a la Reggiana).

No tan prolíficos, aunque también inmaculados, fueron el 5-0 de noviembre de 2022 y los 4-0 de noviembre de 2021, abril de 2014 o noviembre de 1989. Con un pequeño traspié, sobresalen también el 8-1 de octubre de 2018 y hasta cuatro 7-1: en octubre de 2016, en enero de 2017, en enero de 2020 y en marzo de 2022.

Vidorreta 'pasa por caja'

Con todo, La Laguna Tenerife es el único equipo del baloncesto de élite español que no cedió en ningún partido en octubre. Mientras que solo el Valencia Basket equipo aguanta el pulso inicial de los insulares en Liga (4-0), el combinado 'taronja' tropezó en tres de sus siete enfrentamientos de Euroliga.

Si bien el octubre aurinegro no ha pasado desapercibido en el balance colectivo, hasta dos son las distinciones individuales que han celebrado en la entidad. La primera, el MVP mensual a Gio Shermadini. El georgiano ha levantado 14 veces este trofeo. Además, la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto reconoció este miércoles a Txus Vidorreta como mejor técnico del mes en la Liga Endesa como consecuencia del “brillante inicio de temporada de su equipo”.