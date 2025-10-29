Más que satisfecho se mostró Txus Vidorreta después de la victoria de La Laguna Tenerife contra el Tofas Bursa, triunfo que, según el técnico bilbaíno, «refleja el gran trabajo» de su equipo en un escenario complicado y ante un rival que llegaba invicto a la cita. «Estamos muy contentos por la victoria, hicimos un partido muy serio en defensa, controlamos a sus principales jugadores, Blazevic, el mejor anotador del equipo; Alex Pérez y Joe Thomasson», valoró el entrenador aurinegro.

El preparador destacó la intensidad y continuidad de su equipo durante los 40 minutos: «Jugamos con mucha energía, mantuvimos una buena tónica en el segundo cuarto y también cuando ellos reaccionaron en el tercero». Vidorreta subrayó la irrupción de Huertas: «En el último cuarto, cuando se acercaron a ocho, apareció nuestro mejor baloncesto, primero de la mano de Marcelinho y luego de todo el equipo», indicó.

El técnico no solo quiso centrarse en la aportación del base paulista, decisivo una vez más, sino también en una contribución coral que le permitió al conjunto lagunero cerrar el duelo continental con amplia solvencia. «Continuamos con un gran trabajo defensivo y con Rokas Giedraitis muy acertado desde la línea de tres puntos, además de Fran Guerra anotando en la pintura», detalló.

En definitiva, la valoración del técnico –una vez más– no pudo ser más positiva. «Muy contentos por esta victoria, pues son 17 puntos de ventaja contra un equipo que llegaba invicto igual que nosotros», concluyó, poniendo en valor la madurez de los suyos y el impulso que supone este resultado en la BCL. n