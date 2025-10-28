Cómo ver gratis y a qué hora es hoy el partido de La Laguna Tenerife contra el Tofas Bursa en la FIBA Basketball Champions League

El Lenovo Tenerife afronta uno de esos partidos reservados para los más valientes. El conjunto aurinegro se juega este martes, 28 de octubre, gran parte de sus aspiraciones europeas en la FIBA Basketball Champions League, donde pelea por la primera plaza del Grupo D. El equipo de Txus Vidorreta viaja hasta Turquía para enfrentarse al Tofaş Bursa, uno de los rivales más duros del torneo continental. El encuentro se disputará a las 17:00 (hora canaria) en el Bursa Atatürk Spor Salonu, y podrá seguirse en directo gratis a través de esta plataforma en streaming.

Ambos equipos llegan invictos a la cita tras dos victorias consecutivas, por lo que el duelo decidirá quién se queda con el liderato en solitario del grupo. El Lenovo Tenerife viene de vencer con solvencia al Trapani Shark italiano y al Bnei Herzliya de Israel, dejando las mismas sensaciones que los turcos, quienes también han mostrado un nivel ofensivo muy alto en sus dos primeros compromisos.

El Lenovo Tenerife, en racha y sin conocer la derrota

El conjunto canario llega en su mejor momento de la temporada, con seis victorias consecutivas entre la Liga Endesa y la BCL. En su último compromiso, los tinerfeños superaron con autoridad al Unicaja de Málaga (95-79), vigente campeón de la competición europea, en el Santiago Martín.

Los aurinegros promedian en la BCL 96 puntos por partido y encajan una media de 81,5 ppp, con una diferencia de +29, que los mantiene en la cima del Grupo D. La misión en Bursa no será sencilla. La afición turca es una de las más intensas del continente y convierte cada partido en una auténtica batalla.

El Tofas Bursa, un rival peligroso y en forma

El Tofas Bursa afronta el duelo con una diferencia global de +6 puntos, tras anotar 181 y recibir 175 en sus dos primeros encuentros, reflejando una media de 90.5 ppp y 87.5 ppp respectivamente. En la liga turca, ocupa la sexta posición, con tres victorias y dos derrotas, mostrando una gran solidez ofensiva y un estilo de juego rápido y agresivo.

Con un promedio de más de 90 puntos por partido, el conjunto otomano se perfila como un rival duro que exigirá al máximo a los de Txus Vidorreta. Un triunfo en Turquía supondría un paso de gigante para el Lenovo Tenerife, que busca consolidar su liderato y reafirmarse como uno de los equipos más en forma de Europa.

El Tofas Spor Salonu será el jugador número 6 para los turcos, porque la siempre eufórica e intensa afición otomana empujará a su equipo y pondrá las cosas difíciles al equipo canario.

Así podrás ver el partido Tofas Bursa - La Laguna Tenerife

El próximo encuentro entre el CB Canarias y el Tofas Bursa dará comienzo a las 17:00 hora canaria (18:00 en la Península) y podrá seguirse en directo y de forma gratuita a través del canal oficial de la FIBA.

Los aficionados del Lenovo Tenerife podrán ver el partido Tofas Bursa – La Laguna Tenerife en Courtside 1891, la plataforma de streaming gratuita que tiene los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España. Para acceder a ella, solo es necesario registrarse en la web y disfrutar tanto de este encuentro como del resto de partidos del torneo europeo, y además, tienes disponibles resúmenes y reportajes de la competición europea organizada por la FIBA.

Recuerda que en ElDia.es podrás seguir la última hora del Tofas Bursa – La Laguna Tenerife, las reacciones del partido y todas las noticias del CB Canarias durante su andadura en la FIBA Basketball Champions League y la Liga Endesa.