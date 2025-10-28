Marcelinho Huertas sofoca la reacción turca y lidera la tercera victoria del Canarias

La racha suba hasta las siete victorias para cerrar un mes de octubre impoluto. La Laguna Tenerife prolonga su magnífico momento tras doblegar al Tofas Bursa por 64-81 en un partido en el que el cuadro aurinegro fue casi siempre por delante (casi 37 minutos) y con rentas que rondaron muchas veces la decena, pero que no pudo cerrar hasta la enésima aparición estelar de Marce Huertas. Con 48-51 el brasileño participó de manera directa en 16 puntos (nueve anotados y siete asistidos) consecutivos para lanzar al conjunto lagunero hasta una situación que ya fue definitiva.

Sin la prolijidad ofensiva de otros días, el Canarias sí se mostró muy sólido en la parcela defensiva, haciendo que su rival no encontrara apenas vías de anotación. Con Joe Thomasson y Hugo Besson en seis, el cuadro isleño también minimizó hasta los 12 tantos y cinco rechaces la producción del MVP del torneo, un Marek Blazevic bien atado en corto. Con el citado Huertas y Fitipaldo como máximos anotadores de los canaristas (15 puntos cada uno), el más valorado de nuevo fue Gio Shermadini, que con 10 tantos y 11 rechaces se fue hasta los 20 de nota.

Parcial inicial de 0-10

No se mostró cómodo de inicio el Canarias, algo espeso por la intensa actividad atrás sobre Huertas, algunos tiros no muy claros y un par de acciones atrás en las que le faltó algo más de solidez (4-2). Eso sí, superado ese trance inicial el Marce comenzó a producir para liderar un parcial de 0-10 (4-12).

Situación confortable, aunque no por completo ya que al conjunto isleño le costó contener la verticalidad de Besson (10-14) y a la vez su nulo acierto en el tiro exterior (0/4). Ese déficit lo arregló el Canarias con una superlativa producción colectiva, hasta el punto de que ocho jugadores de campo anotaron al menos una canasta al término del primer acto para el 12-20.

Renta que el cuadro isleño alargó con un triple de Doornekamp y un mate tras robo de Kostadinov (12-25), si bien a la vuelta del obligado tiempo muerto el Tofas apretó más en defensa y volvió a cortocircuitar a Huertas (dos pérdidas) para el 17-25. Aún así, y pese a esta ausencia de fluidez primero (casi cuatro minutos sin anotar), intermitencia después y no ser capaz de afinar su puntería desde el arco (1/9), el Canarias volvió a producir a cuentagotas para evitar cualquier tipo de reacción del cuadro local, que como mucho se pudo poner a siete: 27-34.

Dos triples de Fitipaldo

Dos triples finales de Fitipaldo -para enmendar un par de acciones deficientes previas- permitieron otro pequeño arreón de los canaristas, que llegaron al intermedio sin ser un dechado en ataque (28-40), pero en cambio sí sabiendo sufrir en defensa. Así, los de Vidorreta estaban dejando en seis asistencias al equipo más repartidor de las dos primeras jornadas, y a la vez maniatando a las mayores fuentes de anotación de los locales: entre Blazevic, Pérez y Thomasson sumaban solo 10 puntos.

A la vuelta de vestuarios La Laguna Tenerife no varió el rumbo, sacando el máximo rédito a sus pocas producciones ofensivas de claridad (triple de Fitipaldo y dos libres por sendas técnicas a los locales) para mantenerse por encima de la decena (31-45).

Pero entre que no terminó de estar atinado desde el arco, una dudosa antideportiva a Huertas y que entró en bonus en menos de cuatro minutos, el Canarias dio aire al Tofas (39-45). Mejora local que sofocó el conjunto aurinegro desde el 4,60 (39-49), pero solo de forma momentánea, ya que el equipo local se mostró muy acertado en varios 1x1 consecutivos para morder poco a poco su desventaja y llegar a colocarse a solo dos puntos (51-53).

Solo dos canastas en juego

Después de ocho minutos el Canarias estaba viviendo con solo dos canastas en juego (y ni una sola asistencia en todo el periodo)... hasta que apareció Huertas. El brasileño anotó desde media distancia y desde el arco (51-56, 30'), y ya dentro del cuarto acto conectó dos veces seguidas con Shermadini antes de rebotear, salir a la carrera, y con caño incluido a Besson, asistir para el triple de Sastre (53-63, 32').

Ya fuera asistiendo o anotando, el paulista participó en 16 puntos seguidos del cuadro tinerfeño, que devolvió el duelo a una situación mucho más confortable y parecida a la varios tramos anteriores (55-67). Un 4-0 frenado por un tiempo Vidorreta quedó en anécdota ya que a la salida del minuto el Canarias firmó una jugada de tiralíneas (triple de Giedraitis) y encontró un filón dentro con seis puntos seguidos de Guerra (59-76, 37').

Nuevo impulso para el que ya no tuvo respuesta ninguna el Tofas y el Canarias acabó certificando un plácido triunfo con rentas que llegaron a superar la veintena (60-81). Primera vuelta de la BCL inmaculada para ganarse un margen de error de cara a los tres últimos partidos de la fase regular. El domingo toca Baskonia.