Alargar la racha es poner un pie en el ‘Round of 16’

Prolongar su buen momento de forma le puede reportar un importante rédito. La Laguna Tenerife busca esta tarde la que sería su séptima victoria seguida, una cifra que le colocaría con un inmejorable 3-0 en la primera fase de la Basketball Champions League. Todo a costa del Tofas Bursa turco, el otro conjunto que se mantiene invicto en el grupo D tras las dos primeras jornadas. Teórica situación de privilegio que pueden alcanzar los isleños en pos de su objetivo de acceder de forma directa al Round of 16, también en base a que dos de los tres duelos restantes tendrán lugar en el Santiago Martín.

Pese a su incontestable gran momento de forma, y su facilidad anotadora –promedia 97,16 puntos en sus seis duelos entre ACB y BCL–, tendrá que afinar hoy, y mucho, el Canarias para no ver quebrada su serie positiva. Y es que se miden los aurinegros a otro rival que también ha dejado patente su prolijidad ofensiva en las dos primeras fechas del torneo continental: 90,5 puntos de media. Lo hace especialmente el cuadro otomano gracias a un basket que en lo que a estilo y efectividad se refiere apenas se diferencia del promulgado por el escuadra aurinegra.

Así, el Tofas es el conjunto que más asistencias reparte en esta BCL (27,5 de media), y el que mejor tiro de campo presenta (54,8% por los 54,1% del Canarias), mientras que es tercero en triples (45,5%) faceta en la que sí está más certera la escuadra isleña: 47,4%, además con la facilidad para convertir 13,5 de media. A nivel individual, y más allá de la aportación exterior –desde el perímetro y en especial gracias a su verticalidad– de Joe Thomasson –ex del Granca– y Hugo Besson, deberá atar en corto el equipo lagunero a Marek Blazevic.

El lituano es un pívot mucho más hecho que el que pasó hace un par de temporadas por el Obradoiro. Cocción que le sitúa por ahora como el MVP de la BCL (27 créditos de media) gracias a sus 24 puntos (máximo anotador y 16/21 en tiros de dos) y nueve rebotes por partido. Es, además, el segundo más valorado en la liga turca: 23,7 de nota. En el reparto de juego, entre el base mexicano Alex Pérez y el alero Tolga Gecim promedian 17 asistencias por choque. Efectivos principales para que el Tofas ya venciera a domicilio al Bnei Herzliya y también en la cancha del Trapani, contra el que llegó a estar 21 arriba pese a acabar imponiéndose por solo dos puntos.

En su propósito de dar continuidad a sus buenos resultados y el gran momento de forma que atraviesan jugadores como Shermadini, Huertas y Fernández, así como las contribuciones de otros baloncestistas como Guerra, Giedraitis y Sastre –hoy debe ser clave ante Thomasson, al igual que Fitipaldo–, el CB Canarias también deberá lidiar con un desgastador desplazamiento casi calcado al que ya hizo para visitar al Trapani: viaje un día después de jugar en el Santiago Martín, noche en Barcelona, otro vuelo hasta el país de destino y carretera hasta la ciudad donde se jugará el duelo. Será en el Tofas Spor Salonu, donde la escuadra aurinegra ya cayó hace apenas año y medio (90-81). Toca saldar esa pequeña cuenta. n

Dylan completa la expedición

Tras llegar a Bursa a media tarde –Turquía tiene tres horas más que Canarias–, el Canarias se ejercitó en el escenario del encuentro, un Tofas Spor Salonu que estará hoy lleno. La expedición canarista tiene 13 jugadores, ya que también viajó Dylan Bordón para cubrirse las espaldas ante los cupos.

Para Thomas Scrubb «vencer al otro equipo invicto sería muy importante para el liderato y para ganar en confianza». «Tendremos que igualar su energía y jugar como solemos hacer, sin muchos errores y metiendo tiros abiertos», añadió el canadiense, que alabó «el gran papel» de Blazevic, con el que coincidió dos años en el Obradoiro.