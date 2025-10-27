Gio recupera la dictadora mensual

Otro reinado más sólido. Tras haberse hecho con la mención de MVP de la primera jornada liguera en este curso 25/26 –la vigesimoquinta en total dentro de su palmarés–, Gio Shermadini ha tirado de regularidad para hacerse también con el galardón de mejor del mes en la Liga Endesa. Un premio que el georgiano logra por decimocuarta vez en su carrera, de las que las nueve más recientes son como jugador del CB Canarias.

Efectividad ofensiva.

A los 38 de nota que firmó frente al BAXI Manresa, Shermadini añadió otros 30 en la visita al MoraBanc Andorra, 18 más en el triunfo contra el UCAM Murcia, y 22 este pasado sábado frente al Unicaja. En total 108 créditos para 27 de media. Números sobresalientes en gran medida gracias a su acierto ofensivo: 26/35 en tiros de dos y 22/25 en libres, para promediar 18,5 puntos por duelo y ser también por ahora el máximo anotador de la competición. Gio añade a sus guarismos otros como su media de siete rebotes (la quinta mejor en este arranque), 1,8 asistencias y 5,5 faltas recibidas (el cuarto que más recibe). Además, el interior canarista minimiza su contador de pérdidas a solo una por encuentro.

Eficiencia por minuto.

Pero lo que quizá más llama la atención en las prestaciones de Shermadini en este arranque de la 25/26 es el aprovechamiento del tiempo que permanece en pista. Así, el interior aurinegro solo ha necesitado 90 minutos y 50 segundos para irse hasta los 108 de valoración. O lo que es lo mismo, 1,19 créditos por minuto en cancha. Una salvajada por encima del que ha sido su mejor registro global desde que llegó a España, el de la 20/21, cuando su cadencia fue de 0,95, cifra que se encontraba ya rozando los más destacados números históricos de la competición, que obran en poder de Arvydas Sabonis.

«Me siento bien».

Rendimiento más que destacado en el que no está haciendo mella un verano casi sin freno por sus compromisos con la selección de Georgia. «Me siento bien, tengo salud y eso es muy importante para los jugadores. Estoy intentando hacer lo mejor para ayudar al equipo en un inicio de temporada en el que es importante ganar muchos partidos. Y en ACB es difícil hacerlo especialmente fuera. Ya tenemos cuatro victorias y eso es positivo de cara al futuro», expresaba el sábado el pívot, para el que es clave la forma de trabajar de su técnico para «no sentir cansancio». «Txus sabe cómo entrenar. Lo hacemos de manera corta, pero con mucha calidad, tanto en defensa como en ataque, y eso es algo muy importante. Además, el trabajo es por la mañana, por lo que tenemos toda la tarde para descansar», argumenta el poste del cuadro aurinegro.

Diferencia al resto.

Sin llegar a ser superlativos (en tres ocasiones llegó a promediar una cifra mayor que la de este mes), los 27 de media de Shermadini durante las cuatro jornadas celebradas en octubre adquieren mayor dimensión si se tienen en cuenta los registros del resto de jugadores de la ACB. Así, el siguiente baloncestista en esta clasificación –entre los que por victorias de su equipo pudieron optar al galardón– es el interior del Valencia Jaime Pradilla, que se quedó en 21,5 créditos de media, frente a los 21,3 de Santi Yusta, líder del Casademont Zaragoza.

Más del doble.

Para entender la magnitud de este decimocuarto MVP mensual de Shermadini habría que mirar, por un lado, hacia el resto de jugadores que han logrado esta mención. En ese sentido, Tanoka Beard queda con 10, frente a los 9 de Lou Roe y los siete de Arvydas Sabonis. Pero es que si las cifras se acotan únicamente al tiempo en el que el georgiano ha estado en la Liga ACB, la diferencia es abismal. Y es que el que más se le acerca es, con seis premios, Ante Tomic. Del resto, nadie supera las tres menciones.

Otros seis del club.

El de este octubre es el décimo MVP mensual de Shermadini con el Canarias. Ya antes había firmado tres con el Andorra en la campaña 17/18, y otro con el Unicaja la temporada siguiente. Antes de la llegada del georgiano el cuadro aurinegro ya había firmado otros seis galardones mensuales. El primero tras el regreso a la élite nacional en hacerlo fue Blagota Sekulic, que lo logró en tres ocasiones (dos en la 13/14 y una en la 14/15). En la lista también aparecen Luke Sikma (13/14), Javi Beirán (18/19) y Colton Iverson (18/19).