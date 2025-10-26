Vidorreta: «Hemos jugado un partido muy serio»

Satisfacción evidente en el rostro de Txus Vidorreta después de la victoria de La Laguna Tenerife ante Unicaja. El preparador bilbaíno subrayó, de entrada, la seriedad de los suyos en ambos lados de la pista. «Hemos jugado un partido muy serio, comenzamos muy bien, incrementando el nivel defensivo con respecto a la última vez que jugamos con ellos aquí la temporada pasada», apuntó.

El técnico explicó que la idea pasaba por «ser más agresivos en la defensa de sus principales manejadores, sobre todo Perry y Alberto Díaz», algo que, a su juicio, marcó el tono del duelo desde los primeros minutos, en los que el Canarias abrió la brecha: «Nuestra defensa ha sido muy buena y en ataque hemos estado notables, lo que nos ha permitido irnos 11 arriba». Esa dinámica encontró continuidad en el regreso de vestuarios. «Nuestro inicio de tercer cuarto ha sido fantástico», explicó. «Luego ellos nos han respondido, pero creo que ahí el equipo ha entendido que había que mantener el tono anterior: impedir que corrieran, usar faltas cuando tocaba y compartir la pelota para volver a situarnos 20 arriba».

Vidorreta incidió en que «no fue el Marce que todos conocemos» hasta la segunda mitad, cuando Huertas empezó a castigar con sus tiros de dos, pero quiso remarcar que «aparecieron diferentes hombres y todos con mucho acierto desde la línea de tres». Hasta nueve triples al descanso y la sensación de que todavía «se habían fallado tiros cómodos».

También ahondó en varios nombres propios. Admitió que a Rokas «no le vio con el mismo feeling» y optó por un mayor protagonismo para Joan, «extraordinario en ataque y en defensa», y para Marce, que «en el segundo tiempo ha llevado la batuta».