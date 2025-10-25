Vidorreta: «Que ningún tapado nos haga la puñeta»

«Respeto máximo» de Txus Vidorreta hacia el Unicaja. Y es que si bien el técnico canarista es consciente de que el cuadro andaluz ha sufrido «muchos e importantes cambios» en su plantel este pasado verano, tampoco le faltan argumentos para recelar del equipo preparado por Ibon Navarro.

Uno de ellos es su «tendencia ganadora de todas las últimas temporadas», ejemplificada con el título de la Intercontinental. También el «estilo muy definido, con mucha energía y agresividad», aquella que poseen los cajistas gracias a «una plantilla larga y física», que a entender del bilbaíno les permitirá «ser muy competitivos todo el año» ya que además «están muy bien dirigidos por Ibon Navarro».

Pero es que por encima de todo el Canarias se topa con el que probablemente sea, junto al Real Madrid, su rival más encontrado. «En los últimos tiempos nos gana, y cuando hay un equipo que te gana, tienes que ir con máxima motivación y muy concentrado para poder revertir esa situación», comenta el preparador aurinegro sobre un ciclo que en su momento favoreció de manera meridiana a su equipo, pero que ahora se ha invertido. «En los últimos 11 partidos, nos han ganado ocho», recordó.

Un rumbo que el Canarias desea cambiar por un camino concreto: «Defender mejor a los jugadores que más daño nos han hecho en los últimos partidos, y al mismo tiempo no olvidarnos de ningún otro, porque contra ellos casi siempre aparece un tapado que nos acaba haciendo la puñeta». Así se expresaba Vidorreta sobre situaciones con protagonistas inesperados. Como Tyson Pérez (16 puntos y cinco rebotes) en el último duelo liguero; o Yankuba Sima, autor de 21 tantos y ocho rechaces en la semi copera de Gran Canaria.

«Trabajo colectivo» en defensa, que debe ir aderezado por los mismos ingredientes mostrados hasta ahora por los aurinegros en la parcela ofensiva. «Para anotar no solo hace falta jugar muy rápido y tener muchas procesiones», apunta Vidorreta, orgulloso de también –y como el Unicaja– mantener un estilo propio. Aquel que pasa por «cuidar la pelota, trabajar bien en defensa, compartir el balón, correr cuando toca...». De esa forma, recuerda Txus que el Canarias vuelve a «estar muy bien en el porcentaje de dos, y en el de tres, con más de diez triples por partido», al margen de «penalizar al rival para poder ir al tiro libre». «Se trata de que la pelota entre por el aro, no de hacer más tiros y coger más rebotes que el rival», añadió como resumen.

También tuvo Vidorreta palabras en tono positivo hacia Lluís Costa, tras una salida, «a petición suya», hacia el Granada y en la que el Canarias ha «comprendido perfectamente la situación», deseándole «lo mejor en su reentré en el Coviran». En este sentido admitió Vidorreta que la situación del base barcelonés «evidentemente había cambiado» respecto al momento de su fichaje, que se produjo tras «una temporada que a Bruno [Fitipaldo] se le había hecho un poco cuesta arriba, y además con Jaime [Fernández] lesionado». «Este verano hablamos con él y le dijimos que iba a tenerlo difícil, pero que era uno de los nuestros y siempre que había tenido que asumir responsabilidad, rindió. Ahí él decidió quedarse», expuso el técnico.

Dejó claro Vidorreta que la presencia de Costa en el plantel «no era un problema» para el técnico, que siempre entendió que Lluís «tuviera la necesidad y las ganas de jugar más minutos». Y ante el «difícil reparto de minutos estando tan bien Marce, Bruno y Jaime», cree Txus normal que «ahora, teniendo la oportunidad, vuelva a su casa». Cambio de rumbo que deja «pena» en el seno aurinegro, donde el base sí pudo, al menos, «disfrutar mucho de su experiencia en Tenerife» pese a no jugar lo deseado.