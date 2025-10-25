El habitual reencuentrode dos enemigos íntimos

Ser dos conjuntos que aspiran a cada uno de los títulos en los que toman parte, haberse decantado recientemente por la misma competición continental, y lazos del destino en lo que a sorteos se refiere. Estos son algunos de los principales argumentos que han convertido los enfrentamientos entre La Laguna Tenerife y el Unicaja en un clásico del basket español. Prácticamente a la altura de los choques que dirimen Real Madrid y Barça. Al menos en lo que a cuantía se refiere. Y es que con el que disputan hoy, el cuadro canarista y el cajista se habrán visto las caras en un total de 15 ocasiones en poco más de tres años y medio dentro de una cadencia que parece no tener freno y en una serie que arrancó el 17 de abril de 2022.

Todos los escenarios

Canarias y Unicaja se han cruzado, recientemente, en prácticamente todos los escenarios imaginables. Lo han hecho, como sucederá de nuevo hoy, en la fase regular de la Liga Endesa, competición en la que también se han medido en los cuartos de final por el título (22/23), serie a la que los de Txus Vidorreta llegaron muy limitados de efectivos y gasolina para sucumbir por 0-2. La rivalidad se extiende igualmente hasta tres cruces de Copa del Rey. Todos en distintos escalones: desde la final de Badalona 2023 que se le escapó de entre las manos al equipo aurinegro, pasando por la revancha del año siguiente en los cuartos de final del Martín Carpena, y llegando a la eliminatoria de cuartos de la edición celebrada este febrero en Gran Canaria y que de nuevo cayó del lado de los de Ibon Navarro.

En la BCL

La incipiente rivalidad entre La Laguna Tenerife y el Unicaja se extiende también fuera de las fronteras españolas, toda vez que ambos se han visto las caras en dos de las tres últimas Final Four. La primera de ellas la de Málaga 2023, cuando el Canarias pudo lamerse las heridas de su dolorosa derrota en semis, contra el Hapoel Jerusalem, doblegando a la escuadra andaluza en la final de consolación y delante de su propia afición... como repetiría meses después en la citada Copa del Rey 2024. En la siguiente BCL, en concreto en la cita de Belgrado, el equipo cajista también infligió una cruel derrota al Canarias en el partido por el título.

La serie actual podría haber sido mayor de haber afinado ambos conjuntos en dos de sus últimas citas con un entorchado en juego. Ocurrió en la Final Four de la BCL 2025, en Atenas, donde el Canarias quedó descabalgado de una final en la que sí estuvo –y ganó– el Unicaja. Ya hace unas semanas, los dos cayeron en la semifinal de la Supercopa. Ahora, casi seis meses después, canaristas y cajistas vuelven a verse las caras.

Cifra redonda

Será la decimoquinta ocasión en poco más de tres años y medio. Superando el Canarias en este lapso de tiempo a otros rivales también casi íntimos. Es el caso del Manresa, primer visitante este curso del Santiago Martín y con el que los laguneros también se han visto a menudo en la BCL para un total de 12 duelos. En guarismos similares –alcanzan la decena– están los enfrentamientos con el Joventut, que ha sido adversario aurinegro tanto en la Copa como en un par de eliminatorias ligueras de cuartos. Ninguno, eso sí, alcanza las cifras de los Canarias-Unicaja. En este tramo el balance es 4-10 para los malagueños, para un total histórico de 17 victorias isleñas, 31 derrotas y un empate. El de hoy, en el quincuagésimo choque entre estos dos equipos, será un buen momento para que el Canarias equilibre un tanto este balance.