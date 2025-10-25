Defensa del liderato con prueba de nivel máximo

Un test de gran dificultad para tratar de seguir en los más alto. Después de sus tres victorias en otras tantas jornadas de Liga Endesa –y con sendas exhibiciones ofensivas–, La Laguna Tenerife pasa esta tarde, contra el Unicaja, una prueba de esas que pueden permitir a los de Txus Vidorreta dar un considerable salto de calidad. En parte en lo numérico –ante un rival directo en la pugna por la zona alta de la tabla– para alargar su condición de invicto y hasta seguir líder; pero sobre todo en lo anímico, ya que de vencer, el Canarias habría tumbado a un adversario que se le viene atravesando en la gran mayoría de sus antecedentes más recientes.

Olvidada ya por completo la dolorosa derrota en las semifinales de la Supercopa contra el Real Madrid, el cuadro aurinegro firma hasta la fecha –entre ACB y BCL– un impoluto 5-0, evidente muestra numérica de la velocidad de crucero en la que se manejan los de Vidorreta en este arranque de curso. Como si poco o nada hubiera cambiado respecto al pasado ejercicio. Y si lo ha hecho, ha sido para mejor, en gran medida gracias a la aportación de Rokas Giedraitis en el puesto de tres, y también de Jaime Fernández bajando en más de un momento a la posición de uno. El lituano está sumando –en los dos lados de la pista– desde el primer día, y el madrileño se codea con una versión muy cercana a los pasajes más brillantes de su carrera.

Ambos, así como el resto de integrantes del plantel –donde Huertas y Shermadini también conviven con una especie de inmortalidad deportiva– deberán mantener estas prestaciones recientes ante su particular piedra en el zapato, un Unicaja que se ha convertido en la némesis de los laguneros. A pesar de estos episodios previos adversos y de que el cuadro cajista mantiene intacta su condición de aspirante a todo –ya ganó la Intercontinental y va 2-0 en Champions–, no parece mal momento para que el Canarias trate de variar su tendencia con los de Ibon Navarro.

Y es que llega el Unicaja al Santiago Martín con el mismo estilo aguerrido de siempre y con idéntica filosofía de un reparto milimétrico de los minutos en cancha, pero con la sensación de que todavía guarda duelo por la marcha de ciertas piezas vitales en todos sus éxitos de estos últimos años. En menor medida, son los casos de Yankuba Sima y Melvin Ejim, pero especialmente significativos son los huecos dejados por Dylan Osetkowski, Kameron Taylor y Tyson Carter. A ello se une que para hoy serán baja Nihad Djedovic y el excanarista Emir Sulejmanovic, mientras que Killian Tillie es duda. Además, piezas recién aterrizadas como Chris Duarte y Xavier Castañeda no han terminado de arrancar.

Tampoco anda muy sobrado el Canarias en lo que a efectivos se refiere. Con Wes Van Beck de nuevo fuera de combate –ayer Vidorreta reveló que el escolta trabaja ya en pista, pero en solitario y sin plazo para regresar– y con la salida entre semana de Lluís Costa, desvinculado para volver al Granada. Sí parece listo Tim Abromaitis, que ha dejado atrás un reciente esguince de tobillo. Esta situación deja al técnico canarista sin la necesidad de hacer descarte alguno, por lo que Héctor Alderete regresaría al roster de 12.