Tim Abromaitis, y "la mayor prueba de fuego" para el CB Canarias

A las puertas -sábado, 19:00 horas, Santiago Martín- de un duelo que se ha convertido en un clásico en estos últimos años, una de las voces más autorizadas para hablar de ese La Laguna Tenerife-Unicaja es la de Tim Abromaitis. El jugador con más partidos en ACB con la camiseta del CB Canarias, y también con experiencia, durante dos temporadas, en un plantel cajista del que solo sobrevive Alberto Díaz, y donde ya coincidió con Jaime Fernández. "Siempre es especial para mí jugar contra mi ex equipo, pero ya lo hemos hecho muchas veces en los últimos tres años y no es nada nuevo", relata el ala pívot norteamericano sobre la visita a Los Majuelos del conjunto de la capital de la Costa del Sol.

Con un balance de 5-0 entre ACB y BCL, sí reconoce Abromaitis que esta más cercana seguramente sea "la mayor prueba de fuego" para el Canarias tras la Supercopa. "Es un gran rival y un buen examen para ver si estamos donde pensamos que estamos", señala Tim sobre un adversario que pese a tener "caras nuevas" y quizá encontrarse "todavía en un proceso de construcción", también "mantiene a muchos [jugadores] que han seguido desde los últimos años".

El mismo nivel en el rival

Considera Abromaitis que "no se puede decir" que el Unicaja "haya bajado su nivel". "Van a jugar igual, rápidos y con el mismo estilo de siempre", advierte el canarista sobre un rival con un "estilo físico y agresivo en defensa", por lo que cree que el Canarias debe "controlar el ritmo" y "estar fuerte con el balón" para tratar de "imponer" su baloncesto.

El objetivo aurinegro, colocarse con un 4-0 en Liga Endesa que bien podría ser sinónimo de mantener el liderato. "No puedo decir que esperaba ganar todo, pero sabíamos que teníamos un buen equipo y podíamos firmar un buen comienzo. Hemos hecho las cosas bien, estamos con confianza y con buen ritmo. No se puede pedir más que lo que hemos hecho, solo que siga todo igual", analizó Abromaitis, al mismo tiempo que desea vivir la sensación de unas gradas llenas "con una afición que siempre ayuda".

Lo hará, el Canarias, de nuevo con la ausencia de Wes Van Beck, "tocado emocionalmente" tras las recaídas de los problemas que le acompañan desde hace semanas en su zona lumbar. "Le está doliendo no estar en la cancha con nosotros. Cuando se recupere nos va a ayudar mucho porque es un gran jugador", señala Tim sobre su compatriota, recordando que "ya ha enseñado un poco de su talento en la pretemporada". "Espero que esté con nosotros lo más rápido posible", añadió sobre el escolta.

Piropos a Giedriatis

El que también recibió elogios por parte de uno de los capitanes del Canarias es Rokas Giedraitis. "Desde el primer día", responde cuando se le pregunta por la capacidad de adaptación del lituano. "Es evidente que es un gran jugador. Ha estado en los mejores niveles y eso es por algo. Tiene un talento, un conocimiento del juego, actitud... Tiene todo. Es un jugador muy completo y me encanta jugar con él", expresó del nuevo alero aurinegro.

Por último, Abroimaitis tuvo palabras de recuerdo para Lluís Costa, al que admitió que va a "a echar de menos porque es un gran compañero en el vestuario". "De los mejores que he tenido en mi carrera", se atrevió a decir Tim, considerando igualmente que su salida al Granada “es lo mejor para él”. “Es muy buen jugador, necesita jugar y va a tener esa oportunidad en Granada. Espero que lo haga muy bien contra todos, menos nosotros”, concluyó al norteamericano con una sonrisa.