¿Cuántas veces empezó con Canarias con tres victorias seguidas en ACB?

En sus 20 participaciones anteriores en la Liga ACB, el Canarias empezó cuatro veces igual que en la temporada recién iniciada, es decir, con tres victorias en el mismo número de partidos. Todas dentro de la etapa moderna, la que se abrió a partir del ascenso logrado en 2012. Después de derrotar al BAXI Manresa en casa, al Andorra fuera y al UCAM en el Santiago Martín, La Laguna Tenerife tratará de alargar la racha este sábado en una cita con un nivel de exigencia superior. El rival a batir será el Unicaja, de nuevo en cancha propia.

En el mejor de los casos, los aurinegros igualarán los comienzos de las campañas 16/17, 20/21 y 22/23, todas con el mismo entrenador que ahora al frente del plantel, Txus Vidorreta. Si se produce el cuatro de cuatro, el Canarias tendrá más a mano el récord de todos sus arranques en la máxima categoría, el que estableció en el curso 20/21 con, ni más ni menos, siete triunfos enlazados. Pero antes tendría que atar el cuarto y luego mantener la misma dinámica en la cancha del Baskonia, en la Hamburguesa frente al Burgos y en el flamante Roig Arena de Valencia. Palabras mayores. Tiempo al tiempo.

Con Alejandro Martínez

La primera vez que el Canarias sentó unas bases tan sólidas de entrada como en el presente ejercicio, fue en la temporada 13/14. El equipo tinerfeño venía de conquistar una trabajada permanencia a las órdenes de Alejandro Martínez en su regreso a la Liga Endesa. Y si en la 12/13 le costó mucho inaugurar el casillero de victorias –lo hizo en el séptimo intento–, en la 13/14 adelantó trabajo con tres seguidas en el principio. Obradoiro, Fuenlabrada y Zaragoza cayeron ante un Canarias que pasó luego a entrar en una sequía de tres encuentros sin vencer.

Tres campañas después fue un poco más lejos. Se abrió camino de la mejor manera, con un resultado positivo en Gran Canaria, y aprovechó el impulso para derrotar a Obradoiro, Betis y Joventut. A la quinta recibió el primer revés, propinado por el Unicaja en el Santiago Martín el 23 de octubre de 2016. Un ajustadísimo 72-73.

Siete seguidas

El Canarias se superó con creces en el ejercicio 20/21. Los de Txus Vidorreta entraron en escena con firmeza, venciendo al Zaragoza en La Laguna. A partir de ahí fueron añadiendo victorias, una tras otra –Bilbao, UCAM, Fuenlabrada, Joventut, Unicaja y Gran Canaria–. Solo el Barcelona fue capaz de frenar a los aurinegros. Lo logró en el Palau Blaugrana (81-74). Pero esa derrota no provocó ningún cambio de tendencia. De hecho, el Canarias siguió con una secuencia de cinco triunfos en la Liga Endesa.

El Barcelona también fue el aguafiestas en el comienzo de la campaña 22/23, en ese caso, como obstáculo insuperable en la quinta fecha después de un arranque perfecto, sin fallos ante BAXI Manresa, Girona, Baskonia y Obradoiro. En el Palau Blaugrana se apagó esa dinámica por muy poco: 67-65. Lejos de venirse abajo, el Canarias salió reforzado de ese duelo. Tanto, que se pasó cinco jornadas sin perder. En total, solo un tropiezo en las diez paradas iniciales.

Empezar tan bien no es garantía de nada en el largo plazo, pero sí es la mejor señal de todas. Para el Canarias ha sido sinónimo de objetivo cumplido. En la 13/14 consiguió una permanencia holgada, en la 16/17 fue quinto, en la 20/21 tercero y en la 22/23 cuarto en ACB.

Los casos opuestos

Pero los casos opuestos tampoco anticipan malos desenlaces. O no siempre. El cero de tres en la apertura de la temporada 90/91 sí fue un mal presagio para el Canarias. De hecho, en esa Liga sufrió su último descenso desde la ACB.

El ejemplo más extremo fue el de la campaña 12/13. El equipo tinerfeño era un recién llegado a la Liga Endesa, después de 22 años de ausencia. Y se pasó seis jornadas sin ganar. De la primera a la sexta.Los dirigentes del club no perdieron la perspectiva y mantuvieron su confianza en el técnico Alejandro Martínez, que supo reconducir el rumbo para llevar a la escuadra aurinegra a la salvación.

En la 15/16, el Canarias atravesó un desierto de cinco encuentros seguidos sin vencer –acabó noveno– a partir de la jornada inaugural. Y en la 23/24 no ganó hasta la cuarta fecha –sexto al final–.