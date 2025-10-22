Otro 'mordisco' de Marcelinho Huertas a la historia de la ACB

Con 42 años y en su décima novena temporada en ACB, Marcelinho Huertas sigue cogiendo sitio en las clasificaciones históricas de la máxima categoría del baloncesto nacional. El pasado sábado, coincidiendo con el encuentro La Laguna Tenerife-UCAM Murcia, no solo cumplió su partido número 700 en este nivel, sino que entró en el listado de los diez jugadores con más minutos. El brasileño tenía cerca al décimo de ese ranking, a José Ángel Arcega, y con su media hora aproximada de participación en el duelo de la tercera jornada de la Liga Endesa 2025/2026, rebasó al que fuera base del Zaragoza.

A la caza de Navarro

Con gran parte del nuevo curso por delante, lo más probable es que Marce suba algún que otro escalón. Su contador está ahora en 15.531 minutos –Arcega se retiró con 15.529– y el noveno, a Juan Carlos Navarro, se plantó en 16.031. O lo que es lo mismo, la diferencia es de 500 minutos. De momento, Huertas ha superado esa cota en cada temporada en España. Su registro más bajo es de 583 y se corresponde con su segundo año en el Joventut (2005/06). El más alto lo alcanzó con el Baskonia en el ejercicio 2010/11:1.126. Con el Canarias también estuvo una vez por encima de los mil minutos, en concreto, en el curso 20/21(1.015).

Tomando la referencia más cercana de todas, si Marcelinho repite su cuota de participación en la Liga Endesa 24/25 (898), terminará con 16.429, suficientes para dejar atrás a Navarro y también a Carlos Jiménez (16.208). El que sí parece inalcanzable, al menos en esta temporada, es Felipe Reyes, el séptimo de la lista. El que fuera capitán del Real Madrid puso fin a su carrera con 16.518 minutos.

El que más asistencias lleva

El top ten está encabezado por Joan Creus, que es el único con más de 20.000 minutos. Le siguen Alberto Herreros (19.218), Rafa Jofresa (18.062), Pablo Laso (17.378), Álex Mumbrú (16.930) y Nacho Rodríguez (16.605), y luego los citados Reyes, Jiménez y Navarro. Todos, jugadores retirados. Todos menos el base del Canarias, que destaca en otros apartados de las estadísticas de la ACB. Es el líder en asistencias (3.236), el cuarto en victorias (473), el quinto en partidos disputados (700), el octavo en valoración (7.944) y el duodécimo en puntosanotados (6.983), según datos publicados por ACB. En su séptima temporada en el Canarias, Huertas sigue siendo un jugador esencial para Txus Vidorreta. En mayo cumplirá 43 años. Con su última renovación de contrato, firmó como aurinegro hasta 2026.

