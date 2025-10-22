Cambio de un equipo de ACB por otro de un jugador de La Laguna Tenerife

Baja definitiva e inesperada en la plantilla de La Laguna Tenerife. Inesperada más por el momento del calendario que por la situación en sí, ya que el jugador en cuestión estaba participando muy poco en la competición. Se trata de Lluís Costa. El club aurinegro comunicó este martes la ruptura de la relación laboral con el base catalán, de mutuo acuerdo. En un breve comunicado, aprovechó para dar las gracias a Costa por «su aportación al proyecto» desde su llegada al equipo en el verano de 2024, y le deseó «la mejor de las suertes» en sus próximos retos profesionales y personales. En el plano deportivo, ese reto conducirá a Lluís a un lugar conocido, al Coviran Granada, que no dejó pasar ni un minuto para anunciar la vuelta del mago a su casa. Y es que Costa destacó en el conjunto andaluz durante cuatro campañas –con un ascenso a ACB incluido–, justo antes de recibir la oferta de la entidad tinerfeña por dos años, hasta junio de 2026.

Sus números en el curso pasado

La aportación de Lluís fue discreta en su curso de debut. Adelantado en el orden de preferencias de Txus Vidorreta por otros compañeros más consolidados en el Canarias, Marcelinho Huertas y Bruno Fitipaldo –como pasaba también ahora–, intervino en 30 partidos de la Liga Endesa 24/25, ninguno como integrante de los quintetos iniciales. En total, estuvo sobre el parqué 214 minutos. Su media fue de 2,5 puntos, 0,6 asistencias, 0,2 recuperaciones y 1,1 de valoración en el ámbito de la ACB.

En la Basketball Champions League, su papel fue similar. Participó en 16 encuentros (166 minutos) y subió su media de puntuación a los seis por actuación.

Con el cambio de temporada, todo siguió igual para el de Sant Just Desvern. Incluso peor. No estuvo en la lista definitiva para la semifinal de la Supercopa Endesa ante el Real Madrid y su recorrido como aurinegro en el comienzo de la Liga ACB, con solo tres jornadas consumidas, se redujo a unos pocos segundos antes del descanso del encuentro de apertura con el Manresa. Una intervención testimonial que no le dio para mucho. Luego, en la visita al Andorra se quedó fuera y frente al UCAM no tuvo minutos; tampoco segundos.

En definitiva, su única presencia, de verdad, en un duelo del presente ejercicio se produjo en la segunda jornada de la Basketball Champions League, en el pabellón Santiago Martín, con el Herzliya como rival. Ahí, Costa pudo jugar 10 minutos. Sus números no dejaron grandes relieves: ningún punto y solo una asistencia. Así, sin público en las gradas por la decisión del club de celebrar el partido a puerta cerrada, Lluís vivió su última actuación como aurinegro.

Será rival en diciembre

Sin tiempo que perder, Costa se ha unido al Coviran Granada para empezar a ayudar desde la cuarta jornada de la Liga Endesa, es decir, ya. Lluís llega al penúltimo clasificado, con tres derrotas en el mismo número de partidos –ante Joventut, BAXI Manresa y Baskonia–, dispuesto a volver a vestir la camiseta roja este sábado en el pabellón del Hiopos Lleida, dos horas antes de que el Canarias reciba al Unicaja. Más adelante, el 30 de diciembre, retornará a la Isla para ser rival de La Laguna Tenerife.