El Unicaja de Málaga, un rival que se le atraganta al CB Canarias: solo dos victorias aurinegras en los últimos diez partidos

La Laguna Tenerife está brillando en el comienzo de la temporada 25/26. El elenco aurinegro solo conoce la victoria en Liga Endesa (3-0), competición que lidera por diferencia de puntos por delante de Valencia Basket y Joventut de Badalona (solo tres equipos, entre los que no están el Real Madrid ni el Barcelona, y tampoco Baskonia, han hecho pleno en las tres primeras jornadas del campeonato), y también ha cumplido de sobra en la Basketball Champions League; triunfos ante el Trapani Shark italiano y el Bnei Herzliya israelí.

Ahora, y con un triunfal de 5-0 entre Liga y Champions, el Unicaja de Málaga amenaza el feliz arranque del Canarias. La escuadra cajista, invicta hasta su derrota frente al Barça el pasado fin de semana (en un duelo muy igualado que se resolvió en los últimos minutos y acabó con un ajustado 77-83), aterrizará este sábado en el Santiago Martín con el firme objetivo de retornar a la senda del triunfo imponiéndose a un oponente, el equipo aurinegro, al que los de Ibon Navarro han tomado la medida en los últimos tiempos.

37 duelos directos

Antes de revisar el parcial reciente, merece ser tenido en cuenta el global de enfrentamientos entre malagueños y tinerfeños desde el regreso del Canarias a la élite nacional. La Laguna Tenerife y Unicaja de Málaga se han medido hasta en 37 ocasiones en tres competiciones distintas: Liga Endesa, Copa del Rey y Basketball Champions League. 14 han sido las ocasiones en las que salieron victoriosos los insulares (11 en ACB, dos en Copa y una en Champions) y 23 en las que triunfaron los andaluces (20 en Liga, dos en Copa y una en Europa).

Si se revisan los números con mayor detenimiento, sobresalen tres tendencias muy contrapuestas. Para empezar, en los 15 primeros duelos directos, entre diciembre de 2012 y abril de 2018, el parcial fue demoledor a favor del conjunto cajista: 12 victorias por solo tres derrotas. Entre la docena de tristezas para los insulares destaca por curiosa la del 8 de noviembre de 2015 en un partido que tuvo que ser resuelto vía prórroga (85-75) tras la igualada a 69 al término de los cuatro primeros periodos.

De salida, claro, es natural que un equipo poderoso e instalado en la ACB (Unicaja) dominara de forma holgada el careo frente a otro que atravesaba un proceso de consolidación en la élite (el Canarias). Lo curioso fue lo que sucedió después.

Parciales radicalmente opuestos

En los siguientes 12 duelos directos entre los dos equipos que se miden esta semana en Los Majuelos, fue La Laguna Tenerife quien pasó por encima del Málaga para un sobresaliente balance de nueve triunfos y solo dos tropiezos entre el 6 de enero de 2019 y el 14 de mayo de 2023, cuando los aurinegros se impusieron en el duelo por el tercer y cuarto puesto de la Basketball Champions League (79-84). En aquella Final Four celebrada en el Martín Carpena, anfitriones y tinerfeños eran favoritos en semifinales ante el Bonn y el Hapoel Jerusalem, respectivamente, pero ambos acabaron cediendo de manera sorprendente, jugando así un siempre indeseado e incómodo choque. Ese que algunos denominan como final de consolación y del que Txus Vidorreta, entre otros tantos, no es nada partidario.

Después, las tornas volvieron a girarse de forma radical para dar comiendo a una segunda serie muy favorable al Unicaja, que se ha llevado ocho de los últimos diez duelos. El parcial se abrió en mayo de 2023 y sigue vigente desde mayo de este mismo año, cuando los de Ibon Navarro conquistaron el Santiago Martín por un contundente 78-91.

Unicaja, además, no solo somete a La Laguna Tenerife en el global de enfrenamientos y en la última decena de choques, también lo ha hecho -y esta referencia es más dolorosa- en dos finales: la de Copa del Rey de la 22/23 en la que al Canarias se le escapó una diferencia de nueve puntos a favor en el tercer cuarto, y la de BCL de la 23/24, que los de Navarro dominaron casi de principio a fin pese a la resistencia aurinegra (75-80).

Dos estilos antagónicos

Por otra parte, la rivalidad entre dos de los 'outsiders' por excelencia del baloncesto nacional (ambos miembros del selecto grupo de equipos que en las últimas temporadas se han acercado a los registros de Madrid y Barcelona) va más allá de un peculiar registro de enfrentamientos. Se trata, también, de un marcado duelo de estilos: el juego extremadamente físico y agresivo de Unicaja frente a la finura estética de un Canarias que apuesta por un baloncesto más europeo (al contrario que el estilo americano que gana enteros en el Viejo Continente en los últimos tiempos).

Así, el propio Aniano Cabrera, entonces director deportivo, manifestó tras la final de Belgrado su malestar con la propuesta del cuadro andaluz. “Si ese es el plan de Unicaja, acabarán jugando sin baloncesto. Es el baloncesto actual: físico. Pegar y pegar. Nosotros seguiremos apostando por el juego porque nuestra filosofía es jugar al baloncesto. No utilizamos, nunca, los términos guerra o batalla, sino baloncesto. Somos fieles a esa idea”.

Tras el duelo del pasado 1 de mayo en el Santiago Martín, fue Marcelinho Huertas el que tomó la palabra. “Parece que cada día el baloncesto es menos baloncesto y que se premia simplemente el físico, el jugar duro, el repartir… Independientemente del criterio arbitral, veo que cada vez hay menos baloncesto y más juego duro”, lamentó el brasileño.