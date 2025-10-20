EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el partido entre el La Laguna Tenerife y la Fundación Unicaja

Esta es tu oportunidad de vivir en directo las emociones de la Liga Endesa. EL DÍA lanza un sorteo exclusivo de 5 entradas dobles para que sus lectores registrados disfruten en directo del apasionante encuentro entre La Laguna Tenerife y Fundación Unicaja, que se disputará el sábado 25 de octubre a las 19:00 horas en el Pabellón Santiago Martín.

Este duelo, enmarcado en la Liga Endesa 2025/2026, promete ser uno de los más vibrantes del mes. Con esta iniciativa, EL DÍA reafirma su compromiso con el deporte y la afición tinerfeña, acercando a los seguidores del conjunto aurinegro a vivir la intensidad de la competición desde la grada, en un ambiente cargado de energía y pasión por el baloncesto.

No dejes pasar esta oportunidad de apoyar al La Laguna Tenerife en casa y vivir el espectáculo del baloncesto con EL DÍA.

📅 Detalles del partido:

Fecha: Sábado, 25 de octubre

Sábado, 25 de octubre Hora: 19:00 h

19:00 h Ubicación: Pabellón Santiago Martín

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo:

Regístrate en EL DÍA: Si aún no eres lector registrado, puedes hacerlo de forma gratuita en cuestión de minutos. Rellena el formulario del sorteo con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando por la posibilidad de vivir el partido desde las gradas.

Apoya al La Laguna Tenerife en casa y vive el espectáculo del baloncesto con EL DÍA, el diario que está siempre al lado de su afición.

¿Por qué no te lo puedes perder?

Porque te espera una experiencia que recordarás siempre:

Una afición vibrante y entregada.

Emoción a flor de piel en cada jugada.

Un estadio lleno de energía y orgullo tinerfeño.

Y, por supuesto, baloncesto del más alto nivel.

Todo esto en el emblemático Pabellón Santiago Martín, escenario de grandes gestas deportivas y punto de encuentro para los verdaderos apasionados del basket.

Fecha del sorteo

El sorteo se celebrará el viernes 24 de octubre al mediodía, y ese mismo día se darán a conocer los nombres de los ganadores.

Asegúrate de tener tus datos de contacto actualizados en tu perfil de usuario para poder recibir la notificación a tiempo. Puedes hacerlo fácilmente desde la sección 'Mi cuenta' o registrarte gratuitamente en eldia.es en tan solo unos minutos.

¡Mucha suerte a todos! 🏆